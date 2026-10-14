Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА - 14.10.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА
Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА - 14.10.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА
Силы ПВО ВС России сбили уже 105 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 14 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-14T03:02
2026-10-14T03:50
украина.ру
россия
москва
московская область
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
подмосковье
пво
сво
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по БПЛА продолжает действовать во всех областях, окружающих Москву — Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской.Ранее Собянин сообщал, что в районе полуночи силы ПВО уничтожили 34 вражеских дрона. Однако позже интенсивность украинских атак на столицу значительно возросла."Отражена атака 30 беспилотников, летевших на Москву... Ещё 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:44 и 3:04 мск.Общее число уничтоженных в Подмосковье за ночь украинских дронов к этому часу достигло 105.В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, подмосковье, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА

03:02 14.10.2026 (обновлено: 03:50 14.10.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Силы ПВО ВС России сбили уже 105 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 14 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по БПЛА продолжает действовать во всех областях, окружающих Москву — Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской.
Ранее Собянин сообщал, что в районе полуночи силы ПВО уничтожили 34 вражеских дрона. Однако позже интенсивность украинских атак на столицу значительно возросла.
"Отражена атака 30 беспилотников, летевших на Москву... Ещё 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:44 и 3:04 мск.
Общее число уничтоженных в Подмосковье за ночь украинских дронов к этому часу достигло 105.
В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.
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