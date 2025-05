https://ukraina.ru/20250528/soobrazit-na-troikh-vozmozhnyy-plan-trampa-v-otnoshenii-rossii-i-kitaya-1063456845.html

Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая

На Западе аналитики спорят о внешней политике американской администрации. Промежуточный вывод – Дональд Трамп хочет отмотать историческое время назад и поделить планету на сферы влияния с основными мировыми игроками. С этим, однако, согласны не все. По их мнению, эта задача сейчас вряд ли реализуема

Глобальная дележкаИдея о том, что Трамп якобы хочет поделить мир на сферы влияния – исключительно плод умозаключений части журналистов и экспертов. Никаких официальных доктрин на этот счет в Вашингтоне не принималось, соответствующих заявлений никто не делал.Однако есть признаки, что такой вариант развития событий является рабочим для команды американского президента, пишет газета The New York Times (NYT). Материал озаглавлен так: "Видение Трампа: один мир, три державы?" Автор – Эдвард Вонг, написавший книгу про Китай, а данная статья стала итогам его поездок по разным странам вместе с госсекретарем Марком Рубио.Три державы – это, понятное дело, Соединенные Штаты, а также Россия и КНР. Вонг пишет, что Трамп мог задумать гораздо более масштабное, чем есть сейчас, а именно "окончательную сделку".Отмечается, что такая концепция – это возврат к реалиям 19 века, когда крупнейшие мировые империи претендовали каждая на свой кусок пирога.Американский ЗападПовторимся, все признаки, подтверждающие эту теорию – косвенные. NYT обращает внимание на главные заявления Трампа, которые подтверждают экспансию США в западном полушарии.Первое – это планы на Гренландию. Вашингтон намерен взять эту территорию под свой контроль, о чем американский президент заявлял открытым текстом."Мы получим Гренландию - 100%", - сказал ранее в одном из интервью Трамп.Серьезность намерений была призвана подтвердить поездка в конце марта на этот остров вице-президента Джэй Ди Вэнса. Формально он посетил только расположенную там американскую космическую базу Питуффик. Вэнс выразил уверенность, что Гренландия мирным способом обретет независимость и по своему желанию войдет в состав США. При этом он исключил, что Штаты могут развязать войну за этот остров, который принадлежит Дании.Второй признак скоро раздела сфер влияния – притязания США на Панамский канал."Эти попытки расширить доминирование США в Западном полушарии являются самыми явными признаками его желания создать сферу влияния на заднем дворе страны", - считает автор статьи в NYT.Раздел Украины для РоссииЧто касается России, то здесь The New York Times видит признаки будущей глобальной сделки в реверансах, которые Трамп делает Владимиру Путину, а также в готовности Белого дома пойти на ряд уступок по Украине.Такими уступками газета называет готовность Вашингтона признать российский статус Крыма, признать де-факто новые территориальные реалии, которые сложились в бывших украинских регионах, а также желание США взаимодействовать с РФ экономически.Стоит отметить, что все это – детали плана США по урегулированию украинского конфликта, которые публиковались в западной печати, но официально так и не были подтверждены.Утверждается, что такие уступки Москве вместе с взятием США под свой контроль украинских ресурсов говорят о том, что в планах – фактический раздел Украины на все те же сферы влияния."Некоторые аналитики говорят, что подход г-на Трампа к войне на Украине соответствует концепции сфер влияния. Соединенные Штаты ведут переговоры с другой крупной державой — Россией — о том, как определить границы меньшей страны, и сами пытаются контролировать природные ресурсы", - утверждает издание.Проблемы с КитаемС одной стороны, администрация Трампа видит главную угрозу для США именно в усилении Китая, при этом, пишет NYT, в Вашингтоне не прочь заключить сделку и с этой державой.Один из признаков этого, так же, как и в случае России, являются комплиментарные реплики американского президента в адрес Си Цзиньпина, а также критический настрой по отношению Тайваня.Так или иначе, именно вопрос Тайваня может стать камнем преткновения в желании Белого дома договориться с Китаем. Если только эта тема не будет вынесена за скобки.В ходе слушаний в Конгрессе по утверждению Элбриджа Колби на должность замминистра обороны по политике ему был задан вопрос, почему его позиция по Тайваня в последнее время смягчилась. Он ответил, что этот остров "не представляет экзистенциального интереса" для Соединенных Штатов.Никакого раздела не будет?Как пишет NYT, может оказаться и так, что все эти умопостроения вокруг раздела сфер влияния – лишь попытка политологов выдать желаемое за действительное.Журналисты пообщались с окружением Трампа, в котором распространено мнение, что нынешний американский президент давно имеет твердую позицию по таким вопросам, как, например, торговля и миграция, но в вопросах мирового порядка никакой стройной системы взглядов и внятного целеполагания у него нет.Очевидно, что Вашингтон намерен крепко закрепить свои позиции в западном полушарии, однако вопрос, готовы ли Штаты пожертвовать влиянием в других регионах земного шара.Госсекретарь Рубио еще будучи сенатором от Флориды признавал, что происходящее в примыкающих к США регионах имеет "решающее значение для нашей национальной безопасности и наших национальных экономических интересов".Тот же Рубио в марте во время визита в Суринам отмечал, что никакого разговора про сферы влияния не идет."США — индо-тихоокеанская страна. У нас есть отношения с Японией, Южной Кореей, Филиппинами. Мы собираемся продолжать эти отношения", - сказал он.То есть военные альянсы США в этом регионе будут сохраняться и их сворачивания в угоду другим державам не будет.В случае России также нельзя говорить, что американцы идут на какие-то уж совсем грандиозные уступки. Признание Крыма российским, безусловно, серьезный прогресс на фоне того, что было между двумя странами в последние годы, однако помимо Крыма в состав РФ вошли еще четыре региона и про их признание со стороны США ничего не говорится.Да, Штаты готовы закрепить нейтральный статус Украины, однако присутствие военной инфраструктуры США и НАТО в других пограничных с РФ странах сомнению не подлежит, а все разговоры о снижении роли Америки в обеспечении европейской безопасности пока остаются лишь разговорами.Очевидно, что при таком раскладе подобное разграничение сфер влияния будет имитацией, США кинут кость России и Китаю, а сами под убаюкивающие славословия Трампа продолжат гнуть свою линию по всему миру.Какие антироссийские санкции может ввести Трамп - в материале издания Украина.ру ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально.

