https://ukraina.ru/20261014/v-kieve-gremyat-vzryvy-dlya-razveddannykh-o-raketnykh-atakakh-vnov-nepogoda-1083793308.html

В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?

В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"? - 14.10.2026 Украина.ру

В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?

Украина вновь не получила от партнёров разведывательную информацию о запуске российских ракет перед тем, как вечером в Киеве прогремели взрывы. Об этом в ночь на 14 октября сообщает издание "Страна.ua"

2026-10-14T01:17

2026-10-14T01:17

2026-10-14T01:17

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Ситуация с работой ПВО над столицей напомнила произошедшее накануне, когда прилёты баллистики застали украинских зенитчиков врасплох."Предварительной информации о пусках снова не было", — пишет "Страна.ua".По словам советника Владимира Зеленского Дмитрия Литвина, "военные и службы выясняют обстоятельства".Ранее о взрывах, прогремевших вечером в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное".В вопросе о предоставлении Соединёнными Штатами Украине разведывательной информации до сих пор нет ясности. По данным американских СМИ, Вашингтон ранее направил Киеву предупреждение о готовности остановить программу закупок вооружений, прекратить передачу разведданных и лишить его доступа к спутниковой связи Starlink. Официального подтверждения этой информации не было.Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария днём 13 октября также не стала отвечать на вопрос о том, делятся ли США разведданными с Украиной, ограничившись словами, что ей это "нужно уточнить". Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не прекращали передачу разведывательных данных Киеву.В свою очередь, о продолжении получения разведданных сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Однако Владимир Зеленский, комментируя последствия удара по столице, заявил, что накануне Украина на самом деле не получила информацию о пусках баллистических ракет. Он также подчеркнул, что для Киева "это один из наиболее критичных вопросов"."Трамп действительно отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных. Это серьезно ослабит нашу ПВО, усложнит удары по России и создаст дополнительные риски для страны", — комментировали ситуацию киевские эксперты.По версии Politico, ссылающейся на собственные источники, американская сторона объяснила отсутствие предупреждения неблагоприятными погодными условиями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/strashnyy-son-dlya-bankovoy-ukrainu-ostavili-bez-razveddannykh-itogi-13-oktyabrya-1083787310.html

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