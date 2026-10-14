https://ukraina.ru/20261014/pod-moskvoy-menee-chem-za-chas-sbili-34-bpla-trevoga-vo-vsm-regione-zakryty-aeroporty-1083793638.html

Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты

Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты - 14.10.2026 Украина.ру

Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили на подступах к Москве уже 34 украинских беспилотника. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 14 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-14T02:00

2026-10-14T02:00

2026-10-14T02:01

украина.ру

россия

москва

московская область

сергей собянин

минобороны рф

подмосковье

пво

сво

спецоперация

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. По информации мониторинговых каналов, тревога по БПЛА также объявлена во всех областях, окружающих столицу — Калужской, Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской."Двадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении Собянина от 23:41 мск.В 0:22 мск мэр сообщил, что число уничтоженных под Москвой вражеских дронов достигло 34.По информации из Тульской области, подразделения ПВО Минобороны РФ к этому часу уничтожили над регионом 26 украинских беспилотников."Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", — сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Дмитрий Миляев.Ранее о работе сил ПВО, "приземливших" в Калужской области семь вражеских БПЛА, сообщал губернатор Владислав Шапша.В настоящее время в Московской области продолжает действовать режим тревоги по БПЛА. Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-65-bpla-sotni--na-dalnikh-podstupakh-1083770327.html

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