https://ukraina.ru/20261014/vs-rf-za-sutki-likvidirovali-trkh-zhenschin-operatorov-vsu-imena-podrazdeleniya-1083794545.html

ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения

ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения - 14.10.2026 Украина.ру

ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения

Киев направляет в мясорубку войны женщин — трое из них, операторы дронов ВСУ, ликвидированы на разных участках фронта за сутки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 14 октября сообщает РИА Новости

2026-10-14T05:14

2026-10-14T05:14

2026-10-14T05:19

украина.ру

россия

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беспилотники

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Собеседник агентства уточнил, что в числе этих женщин была офицер — командир взвода ударных БПЛА 432-го полка ВСУ Ништук Ярина Викторовна из Львовской области, 2002 года рождения, служившая на Лиманском направлении.В этом же полку ликвидирована Степанова Валерия Антоновна, ранее служившая в 118-й бригаде теробороны ВСУ и ушедшая оттуда по причине домогательств со стороны командования."В Запорожской области уничтожена оператор БПЛА Степанова Виктория Александровна из Полтавской области. Она подписала контракт с ВСУ 1 июня этого года", — рассказал представитель силовых структур о третьей украинской военнослужащей.Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях.Подробнее об этом – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260903/deputat-rady-massovaya-sluzhba-zhenschin-v-vsu--delo-vremeni-1083000730.html

https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html

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