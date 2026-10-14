ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения - 14.10.2026 Украина.ру
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ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения
ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения - 14.10.2026 Украина.ру
ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения
Киев направляет в мясорубку войны женщин — трое из них, операторы дронов ВСУ, ликвидированы на разных участках фронта за сутки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 14 октября сообщает РИА Новости
2026-10-14T05:14
2026-10-14T05:19
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потери всу
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женщины
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дроны
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Собеседник агентства уточнил, что в числе этих женщин была офицер — командир взвода ударных БПЛА 432-го полка ВСУ Ништук Ярина Викторовна из Львовской области, 2002 года рождения, служившая на Лиманском направлении.В этом же полку ликвидирована Степанова Валерия Антоновна, ранее служившая в 118-й бригаде теробороны ВСУ и ушедшая оттуда по причине домогательств со стороны командования."В Запорожской области уничтожена оператор БПЛА Степанова Виктория Александровна из Полтавской области. Она подписала контракт с ВСУ 1 июня этого года", — рассказал представитель силовых структур о третьей украинской военнослужащей.Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях.Подробнее об этом – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260903/deputat-rady-massovaya-sluzhba-zhenschin-v-vsu--delo-vremeni-1083000730.html
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украина.ру, россия, вс рф, всу, потери всу, военнослужащий, женщины, бпла, дроны, беспилотники, вооруженные силы украины, киевский режим, мобилизация на украине, сво, спецоперация, гибель
Украина.ру, Россия, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, военнослужащий, женщины, БПЛА, дроны, беспилотники, Вооруженные силы Украины, киевский режим, мобилизация на Украине, СВО, Спецоперация, гибель

ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения

05:14 14.10.2026 (обновлено: 05:19 14.10.2026)
 
© РИА Новости . Андрей КоцОни остались живы! Украинские женщины-военнопленные.
Они остались живы! Украинские женщины-военнопленные. - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Андрей Коц
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Киев направляет в мясорубку войны женщин — трое из них, операторы дронов ВСУ, ликвидированы на разных участках фронта за сутки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 14 октября сообщает РИА Новости
Собеседник агентства уточнил, что в числе этих женщин была офицер — командир взвода ударных БПЛА 432-го полка ВСУ Ништук Ярина Викторовна из Львовской области, 2002 года рождения, служившая на Лиманском направлении.
В этом же полку ликвидирована Степанова Валерия Антоновна, ранее служившая в 118-й бригаде теробороны ВСУ и ушедшая оттуда по причине домогательств со стороны командования.
"В Запорожской области уничтожена оператор БПЛА Степанова Виктория Александровна из Полтавской области. Она подписала контракт с ВСУ 1 июня этого года", — рассказал представитель силовых структур о третьей украинской военнослужащей.
Женщины в ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 23:45
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Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.
В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях.
Подробнее об этом – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин.
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 15:40
Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметическиПеред тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию. Она корректирует восприятие.
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