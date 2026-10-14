ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения
05:14 14.10.2026 (обновлено: 05:19 14.10.2026)
Киев направляет в мясорубку войны женщин — трое из них, операторы дронов ВСУ, ликвидированы на разных участках фронта за сутки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 14 октября сообщает РИА Новости
Собеседник агентства уточнил, что в числе этих женщин была офицер — командир взвода ударных БПЛА 432-го полка ВСУ Ништук Ярина Викторовна из Львовской области, 2002 года рождения, служившая на Лиманском направлении.
В этом же полку ликвидирована Степанова Валерия Антоновна, ранее служившая в 118-й бригаде теробороны ВСУ и ушедшая оттуда по причине домогательств со стороны командования.
"В Запорожской области уничтожена оператор БПЛА Степанова Виктория Александровна из Полтавской области. Она подписала контракт с ВСУ 1 июня этого года", — рассказал представитель силовых структур о третьей украинской военнослужащей.
Ранее ряд украинских политиков и общественных деятелей выступили с призывами подвергнуть мобилизации женщин. С такими же рекомендациями выступили и западные партнёры нынешнего руководства Украины. В частности, позитивно такую идею оценил бывший спецпосланник президента США Кит Келлог, которого принимали на высшем уровне в Киеве.
В начале августа на сайте правительства появилась петиция с предложением обязать бездетных женщин служить. В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников продвигал идею мобилизации женщин в силовые структуры, подчёркивая преимущества женщин в боевых действиях.
Подробнее об этом – в публикации "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин.
Вчера, 15:40Те же упыри и оборотни: Запад хочет обновить киевский режим только косметическиПеред тем, как анализировать рекомендации журнала Newsweek о том, кого украинцам стоит избрать президентом вместо нынешнего просроченного Владимира Зеленского, не помешало бы вспомнить и другую информацию. Она корректирует восприятие.
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