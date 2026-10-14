Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 14.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261014/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083794248.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 14.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 14 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-14T04:24
2026-10-14T04:25
украина.ру
россия
крым
лнр
днр
краснодарский край
ставропольский край
брянская область
ростовская область
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 13 октября объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Запорожской, Курской, Харьковской РФ, Херсонской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 13 октября и в ночь на 14 октября объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской, Смоленской, Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Курской, Тамбовской, Запорожской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях*, в Адыгее, Мордовии.(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 13 октября и в ночь на 14 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:04 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:01 мск), Сочи (22:13 мск), Пензы, Саратова (23:13 мск), Шереметьево (23:43 мск), Ярославля (23:52 мск), Волгограда (0:00 мск), Нижнего Новгорода (1:06 мск), Самары (3:58 мск).В настоящее время ограничения в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
лнр
днр
краснодарский край
ставропольский край
брянская область
ростовская область
калужская область
смоленск
московская область
тверь
рязанская область
ивановская область
ярославль
волгоградская область
херсонская область
воронежская область
липецк
белгородская область
орловская область
курская область
запорожская область
пенза
саратовская область
домодедово
нижний новгород
аэропорт
севастополь
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крым, лнр, днр, краснодарский край, ставропольский край, брянская область, ростовская область, калужская область, смоленск, московская область, тверь, рязанская область, ивановская область, ярославль, волгоградская область, херсонская область, воронежская область, липецк, белгородская область, орловская область, курская область, запорожская область, нижегородская область, пенза, саратовская область, внуково, домодедово, шереметьево, нижний новгород, аэропорты, аэропорт, росавиация, севастополь, москва, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, ЛНР, ДНР, краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Ростовская область, Калужская область, Смоленск, Московская область, Тверь, Рязанская область, Ивановская область, Ярославль, Волгоградская область, Херсонская область, Воронежская область, Липецк, Белгородская область, Орловская область, Курская область, Запорожская область, Нижегородская область, Пенза, Саратовская область, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Нижний Новгород, аэропорты, аэропорт, Росавиация, Севастополь, Москва, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

04:24 14.10.2026 (обновлено: 04:25 14.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 14 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 13 октября объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Запорожской, Курской, Харьковской РФ, Херсонской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 13 октября и в ночь на 14 октября объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской, Смоленской, Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Курской, Тамбовской, Запорожской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях*, в Адыгее, Мордовии.
(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 13 октября и в ночь на 14 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:04 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:01 мск), Сочи (22:13 мск), Пензы, Саратова (23:13 мск), Шереметьево (23:43 мск), Ярославля (23:52 мск), Волгограда (0:00 мск), Нижнего Новгорода (1:06 мск), Самары (3:58 мск).
В настоящее время ограничения в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода сняты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымЛНРДНРкраснодарский крайСтавропольский крайБрянская областьРостовская областьКалужская областьСмоленскМосковская областьТверьРязанская областьИвановская областьЯрославльВолгоградская областьХерсонская областьВоронежская областьЛипецкБелгородская областьОрловская областьКурская областьЗапорожская областьНижегородская областьПензаСаратовская областьВнуковоДомодедовоШереметьевоНижний НовгородаэропортыаэропортРосавиацияСевастопольМоскваМинобороны РФПВОСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАатака Украины сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:20Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть Россию
07:02Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте
06:30Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России
06:20"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев
06:13Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна
06:01Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине
05:30"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины
05:14ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения
04:30"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО
04:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:02Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА
02:41Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы
02:00Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
01:17В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?
20:30"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины
20:13ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
19:45Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление
19:30"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
19:15Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
19:09Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
Лента новостейМолния