https://ukraina.ru/20261014/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083794248.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 14.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 14 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-14T04:24

2026-10-14T04:24

2026-10-14T04:25

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 13 октября объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Запорожской, Курской, Харьковской РФ, Херсонской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 13 октября и в ночь на 14 октября объявлялась в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской, Смоленской, Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Херсонской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Курской, Тамбовской, Запорожской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях*, в Адыгее, Мордовии.(*Области расположены по убыванию времени последних объявлений)Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 13 октября и в ночь на 14 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (21:04 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (22:01 мск), Сочи (22:13 мск), Пензы, Саратова (23:13 мск), Шереметьево (23:43 мск), Ярославля (23:52 мск), Волгограда (0:00 мск), Нижнего Новгорода (1:06 мск), Самары (3:58 мск).В настоящее время ограничения в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода сняты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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