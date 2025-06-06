https://ukraina.ru/20250606/zelenskiy-sdelal-stavku-na-terror-shatrov-raskryl-o-chem-budet-idti-dialog-moskvy-i-kieva-1063681229.html

Зеленский сделал ставку на террор: Шатров раскрыл, о чем будет идти диалог Москвы и Киева

Зеленский сделал ставку на террор: Шатров раскрыл, о чем будет идти диалог Москвы и Киева - 06.06.2025 Украина.ру

Зеленский сделал ставку на террор: Шатров раскрыл, о чем будет идти диалог Москвы и Киева

Россия больше не может рассматривать украинскую делегацию как переговорного партнера из-за террористических действий, санкционированных Владимиром Зеленским. Тем не менее, Москва заинтересована в сохранении контактов для решения гуманитарных вопросов

2025-06-06T04:30

2025-06-06T04:30

2025-06-06T05:39

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переговоры по украине 2025

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт напомнил, что ранее Россия разделяла позицию о нелегитимности Зеленского и возможности диалога с отдельными представителями его команды. Однако ситуация изменилась после серии сознательных терактов, направленных на срыв переговорного процесса."Сейчас в этом процессе возникла другая составляющая. Это откровенные террористические акты, совершаемые по команде Зеленского. И это сделано сознательно с целью прекращения переговорного процесса", — заявил Шатров.По словам политолога, перед Москвой теперь стоит сложная дилемма: с террористами переговоры невозможны, но полностью отказываться от диалога тоже нельзя. Он предположил, что в ближайшее время будут искать компромиссное решение.Шатров отметил, что даже в нынешних условиях переговорный механизм остается важным инструментом для снижения напряженности и решения острых гуманитарных проблем.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.

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