Зеленский сделал ставку на террор: Шатров раскрыл, о чем будет идти диалог Москвы и Киева
04:30 06.06.2025 (обновлено: 05:39 06.06.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Россия больше не может рассматривать украинскую делегацию как переговорного партнера из-за террористических действий, санкционированных Владимиром Зеленским. Тем не менее, Москва заинтересована в сохранении контактов для решения гуманитарных вопросов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Эксперт напомнил, что ранее Россия разделяла позицию о нелегитимности Зеленского и возможности диалога с отдельными представителями его команды. Однако ситуация изменилась после серии сознательных терактов, направленных на срыв переговорного процесса.
"Сейчас в этом процессе возникла другая составляющая. Это откровенные террористические акты, совершаемые по команде Зеленского. И это сделано сознательно с целью прекращения переговорного процесса", — заявил Шатров.
По словам политолога, перед Москвой теперь стоит сложная дилемма: с террористами переговоры невозможны, но полностью отказываться от диалога тоже нельзя. Он предположил, что в ближайшее время будут искать компромиссное решение.
"Мы постараемся сохранить этот переговорный трек. Он позволяет, как минимум, проводить обмен военнопленными, проводить выдачу тел погибших, заниматься другими гуманитарными вопросами", — пояснил собеседник издания.
Шатров отметил, что даже в нынешних условиях переговорный механизм остается важным инструментом для снижения напряженности и решения острых гуманитарных проблем.
В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор — это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
О том, как прошла встреча, в материале Переговоры завершились "по-русски": беседа длилась чуть больше часа. Что это значит?
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.
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