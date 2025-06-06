Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию - 06.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250606/glubokoe-prodvizhenie-na-severe-i-davlenie-na-yuge-ekspert-o-planakh-vs-rf-na-letnyuyu-kampaniyu-1063681681.html
Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию
Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию - 06.06.2025 Украина.ру
Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию
Российские Вооруженные силы одновременно решают две стратегические задачи: создание буферной зоны вдоль приграничных территорий и укрепление позиций в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
2025-06-06T04:45
2025-06-06T05:38
новости
россия
запорожская область
белгородская область
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179302_0:65:3036:1773_1920x0_80_0_0_341c873bb29e2d5dba840060a4a53008.jpg
По его словам, что касается создания буферной зоны вдоль границ Курской и Белгородской областей — это задание, которое было поставлено недавно.Относительно южного направления Леонков пояснил, что при форсировании водных преград всегда создаются плацдармы, чтобы с них развивать наступление, скрытно накопив силы.“Плацдармы отвлекают внимание противника. А создание буферной зоны — это увеличение линии боевого соприкосновения, растягивание сил противника, которых у него не хватает", — отметил он.Военный аналитик также обратил внимание на ослабление украинской обороны. Он заявил, что на отдельных участках ЛБС у противника отсутствует сплошная линия обороны. “Это хороший признак", заключил Леонков.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179302_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_b090c302e118cfa72931a5050413a183.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, белгородская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Запорожская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию

04:45 06.06.2025 (обновлено: 05:38 06.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские Вооруженные силы одновременно решают две стратегические задачи: создание буферной зоны вдоль приграничных территорий и укрепление позиций в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
По его словам, что касается создания буферной зоны вдоль границ Курской и Белгородской областей — это задание, которое было поставлено недавно.
“Это затрагивает Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области. Буферная зона должна исключить применение высокоточного оружия: HIMARS, Storm Shadow или TAURUS. Продвижение будет глубокое", — заметил собеседник издания.
Относительно южного направления Леонков пояснил, что при форсировании водных преград всегда создаются плацдармы, чтобы с них развивать наступление, скрытно накопив силы.
“Плацдармы отвлекают внимание противника. А создание буферной зоны — это увеличение линии боевого соприкосновения, растягивание сил противника, которых у него не хватает", — отметил он.
Военный аналитик также обратил внимание на ослабление украинской обороны. Он заявил, что на отдельных участках ЛБС у противника отсутствует сплошная линия обороны. “Это хороший признак", заключил Леонков.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗапорожская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Петр Скоробогатый: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском
05:51Ветеран СВО, инвалид Сергей Симченко о том, как сделать, "чтобы пацаны в себя не уходили"
05:36Возмездие, первый раунд. Минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины
05:15Путин дал команду: эксперт раскрыл детали "недели возмездия" против ВСУ
05:00В курсе ли Трамп? Шатров о том, как НАТО действует без ведома США
04:45Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию
04:30Зеленский сделал ставку на террор: Шатров раскрыл, о чем будет идти диалог Москвы и Киева
04:15От сигналов граждан до работы спецслужб: эксперт объяснил, как вычислить украинских террористов
04:00ВСУ жертвуют Сумами ради Донбасса: Анпилогов о стратегии украинского командования
03:30Запад не откажется от Украины как "антироссийского тарана" — Краснов
03:15"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья
20:30Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине
20:00Уроки разрушенного Мариуполя: Анпилогов о том, почему Покровск ВС РФ возьмут в кольцо, а не штурмом
19:45Почему оператор дрона не заменит пилота: Леонков о будущем авиации
19:30Города под прицелом, но не под обстрелом: Казаков о новой тактике наступления ВС РФ
19:15Рвутся к Теткино, чтобы не сдать Сумы: военный эксперт о логике украинских атак
19:00Закон запрещает, СБУ убивает: Краснов задался вопросом, с кем Москве вести переговоры
18:31Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня"
18:13Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину
18:01Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лента новостейМолния