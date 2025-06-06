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Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию

Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию - 06.06.2025 Украина.ру

Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию

Российские Вооруженные силы одновременно решают две стратегические задачи: создание буферной зоны вдоль приграничных территорий и укрепление позиций в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков

2025-06-06T04:45

2025-06-06T04:45

2025-06-06T05:38

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По его словам, что касается создания буферной зоны вдоль границ Курской и Белгородской областей — это задание, которое было поставлено недавно.Относительно южного направления Леонков пояснил, что при форсировании водных преград всегда создаются плацдармы, чтобы с них развивать наступление, скрытно накопив силы.“Плацдармы отвлекают внимание противника. А создание буферной зоны — это увеличение линии боевого соприкосновения, растягивание сил противника, которых у него не хватает", — отметил он.Военный аналитик также обратил внимание на ослабление украинской обороны. Он заявил, что на отдельных участках ЛБС у противника отсутствует сплошная линия обороны. “Это хороший признак", заключил Леонков.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.

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