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Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию
Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию - 06.06.2025 Украина.ру
Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию
Российские Вооруженные силы одновременно решают две стратегические задачи: создание буферной зоны вдоль приграничных территорий и укрепление позиций в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
2025-06-06T04:45
2025-06-06T04:45
2025-06-06T05:38
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По его словам, что касается создания буферной зоны вдоль границ Курской и Белгородской областей — это задание, которое было поставлено недавно.Относительно южного направления Леонков пояснил, что при форсировании водных преград всегда создаются плацдармы, чтобы с них развивать наступление, скрытно накопив силы.“Плацдармы отвлекают внимание противника. А создание буферной зоны — это увеличение линии боевого соприкосновения, растягивание сил противника, которых у него не хватает", — отметил он.Военный аналитик также обратил внимание на ослабление украинской обороны. Он заявил, что на отдельных участках ЛБС у противника отсутствует сплошная линия обороны. “Это хороший признак", заключил Леонков.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Запорожская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Глубокое продвижение на севере и давление на юге: эксперт о планах ВС РФ на летнюю кампанию
04:45 06.06.2025 (обновлено: 05:38 06.06.2025)
Российские Вооруженные силы одновременно решают две стратегические задачи: создание буферной зоны вдоль приграничных территорий и укрепление позиций в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков
По его словам, что касается создания буферной зоны вдоль границ Курской и Белгородской областей — это задание, которое было поставлено недавно.
“Это затрагивает Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области. Буферная зона должна исключить применение высокоточного оружия: HIMARS, Storm Shadow или TAURUS. Продвижение будет глубокое", — заметил собеседник издания.
Относительно южного направления Леонков пояснил, что при форсировании водных преград всегда создаются плацдармы, чтобы с них развивать наступление, скрытно накопив силы.
“Плацдармы отвлекают внимание противника. А создание буферной зоны — это увеличение линии боевого соприкосновения, растягивание сил противника, которых у него не хватает", — отметил он.
Военный аналитик также обратил внимание на ослабление украинской обороны. Он заявил, что на отдельных участках ЛБС у противника отсутствует сплошная линия обороны. “Это хороший признак", заключил Леонков.