Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать Сумы - 05.06.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать Сумы
Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать Сумы - 05.06.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать Сумы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-06-05T17:00
2025-06-05T17:52
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новости
россия
сумы
курская область
вооруженные силы украины
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Российские войска сосредоточили большое количество сил на пути к населенному пункту Хотень, который расположен всего в 12 км от северной окраины Сум. Взятие его позволит нашим дронам практически беспрепятственно атаковать гарнизон ВСУ, укрывшийся в областном центре.Кроме того, север Сумщины усеян высотами, что предоставляет благоприятную обстановку для этих полетов.Противопоставить российским дронам на оптоволокне украинцам нечего.Ранее Минобороны РФ заявило, что наши штурмовые подразделения освободили очередной населенный пункт — Андреевку. Российская армия на этом участке фронта стремится контролировать важные высоты и прорывать оборону ВСУ в ключевых населенных пунктах. Так, штурмовики после огневой артподготовки и тщательной доразведки дронами, сначала закрепились в северной части Кондратовки, продолжая интенсивную обработку оборонительных позиций противника в центральной и южной частях населенного пункта. Затем, используя маневры с флангов, завершили операцию по освобождению Кондратовки.Похожую тактику наши штурмовики использовали при освобождении Новоконстантиновки и Варачино к западу от Юнаковки. Идет планомерное продвижение и к самой Юнаковке, которая является узлом обороны ВСУ в этом районе. Подразделения "северян" укрепляют свои позиции, готовясь к возможным контратакам противника, и обеспечивают дальнейшее продвижение в этом секторе. Штурмовые группы ВС РФ активно продвигаются также вглубь Алексеевки, заставляя противника отступать на менее выгодные рубежи. А после взятия под контроль населенного пункта Водолаги ВС РФ продолжают наступательные действия в направлении Новониколаевки. Успехи на этом участке могут серьезно ослабить позиции украинских войск, а также усилить контроль над важными логистическими маршрутами.Наши подразделения усилили давление на юг со стороны Андреевки к автомобильной трассе Сумы-Суджа, завязались бои за Малую Корчаковку и охваченную с двух флангов Яблоновку. Одновременно мощно ударила дальнобойная артиллерия и РСЗО со стороны Краснояружского района Белгородской области (стык с Курской областью).Темпы продвижения российской армии на этом направлении уже позволяют использовать дроны на оптоволокне против самих Сум. В городе большое количество объектов ВСУ, в том числе и штаб оперативно-тактической группировки противника "Сумы", а также так называемый правительственный квартал города, где расположены здания Службы безопасности Украины. Накануне в эти места был нанесен мощный, комбинированный огневой удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками российской армии.Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне продвижения ВС РФ и нанесения ударов по военным объектам города призвал жителей приграничных населенных пунктов не откладывать срочную эвакуацию. Кстати, украинские ресурсы утверждают, что более 70% территориальных потерять за первые 5 месяцев 2025 года приходится на Сумскую область.Практически потерянная Курская область не даёт покоя Киеву. В Сумской области ВСУ снова пытаются прорваться в сторону Теткино. Эти потуги не остались без внимания разведки, и за минувшие сутки наша авиация ФАБами и КАБами накрыла две мобильные группы противника, включая несколько единиц боевой техники иностранного производства. Судя по видео, предоставленное минобороны РФ, шансов выжить в этом аду у украинских военных практически не осталось.
https://ukraina.ru/20250604/aleksandr-kazakov-rossiya-otkazalas-ot-shturma-kharkova-i-vbivaet-klin-v-oboronu-vsu-v-donbasse-1063642903.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости, россия, сумы, курская область, вооруженные силы украины
СВО, Новости, Россия, Сумы, Курская область, Вооруженные силы Украины

Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать Сумы

17:00 05.06.2025 (обновлено: 17:52 05.06.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Российские войска сосредоточили большое количество сил на пути к населенному пункту Хотень, который расположен всего в 12 км от северной окраины Сум. Взятие его позволит нашим дронам практически беспрепятственно атаковать гарнизон ВСУ, укрывшийся в областном центре.
Кроме того, север Сумщины усеян высотами, что предоставляет благоприятную обстановку для этих полетов.
Противопоставить российским дронам на оптоволокне украинцам нечего.
Ранее Минобороны РФ заявило, что наши штурмовые подразделения освободили очередной населенный пункт — Андреевку. Российская армия на этом участке фронта стремится контролировать важные высоты и прорывать оборону ВСУ в ключевых населенных пунктах. Так, штурмовики после огневой артподготовки и тщательной доразведки дронами, сначала закрепились в северной части Кондратовки, продолжая интенсивную обработку оборонительных позиций противника в центральной и южной частях населенного пункта. Затем, используя маневры с флангов, завершили операцию по освобождению Кондратовки.
Похожую тактику наши штурмовики использовали при освобождении Новоконстантиновки и Варачино к западу от Юнаковки. Идет планомерное продвижение и к самой Юнаковке, которая является узлом обороны ВСУ в этом районе. Подразделения "северян" укрепляют свои позиции, готовясь к возможным контратакам противника, и обеспечивают дальнейшее продвижение в этом секторе.
Штурмовые группы ВС РФ активно продвигаются также вглубь Алексеевки, заставляя противника отступать на менее выгодные рубежи. А после взятия под контроль населенного пункта Водолаги ВС РФ продолжают наступательные действия в направлении Новониколаевки. Успехи на этом участке могут серьезно ослабить позиции украинских войск, а также усилить контроль над важными логистическими маршрутами.
Наши подразделения усилили давление на юг со стороны Андреевки к автомобильной трассе Сумы-Суджа, завязались бои за Малую Корчаковку и охваченную с двух флангов Яблоновку. Одновременно мощно ударила дальнобойная артиллерия и РСЗО со стороны Краснояружского района Белгородской области (стык с Курской областью).
Темпы продвижения российской армии на этом направлении уже позволяют использовать дроны на оптоволокне против самих Сум. В городе большое количество объектов ВСУ, в том числе и штаб оперативно-тактической группировки противника "Сумы", а также так называемый правительственный квартал города, где расположены здания Службы безопасности Украины. Накануне в эти места был нанесен мощный, комбинированный огневой удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками российской армии.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне продвижения ВС РФ и нанесения ударов по военным объектам города призвал жителей приграничных населенных пунктов не откладывать срочную эвакуацию. Кстати, украинские ресурсы утверждают, что более 70% территориальных потерять за первые 5 месяцев 2025 года приходится на Сумскую область.
Практически потерянная Курская область не даёт покоя Киеву. В Сумской области ВСУ снова пытаются прорваться в сторону Теткино. Эти потуги не остались без внимания разведки, и за минувшие сутки наша авиация ФАБами и КАБами накрыла две мобильные группы противника, включая несколько единиц боевой техники иностранного производства. Судя по видео, предоставленное минобороны РФ, шансов выжить в этом аду у украинских военных практически не осталось.
СВО
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Александр Казаков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Вчера, 18:11
Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в ДонбассеЧто сегодня происходит на фронтах специальной военной операции? Об этом рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике, советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.
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