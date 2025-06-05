https://ukraina.ru/20250605/greta-plyvet-v-gazu-pochemu-tunberg-obvinili-v-rodstve-s-rotshildami-1063667407.html

Грета плывет в Газу. Почему Тунберг обвинили в родстве с Ротшильдами

Грета плывет в Газу. Почему Тунберг обвинили в родстве с Ротшильдами - 05.06.2025 Украина.ру

Грета плывет в Газу. Почему Тунберг обвинили в родстве с Ротшильдами

Правительство Израиля объявило о том, что оно не собирается пропускать в сектор Газа шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, которая в настоящий момент направляется туда по Средиземному морю на борту судна "Мадлен", сопровождая партию гуманитарной помощи.

2025-06-05T17:28

2025-06-05T17:28

2025-06-05T17:28

эксклюзив

грета тунберг

газа

оон

израиль

ротшильд

средиземное море

аль-джазира

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Израильская армия полностью перекрыла все сухопутные подъезды к этой территории, а также блокирует сектор с моря и с воздуха – что привело к тяжелому гуманитарному кризису, который усугубляется с каждым часом.С начала текущего месяца проживавшие в Газе палестинцы лишены возможности получать продукты питания, чистую воду и медикаменты, поступавшие к ним от международных организаций. А это ставит под угрозу жизни людей, пытающихся выжить под постоянными обстрелами, среди практически полностью разрушенной Газы.На вчерашнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в срочном порядке рассматривался проект специальной резолюции, которая настаивает на немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи. Однако Соединенные Штаты Америки предсказуемо наложили на него вето."К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять документ, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса", – сказал после этого постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.Он также отметил: члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто "продолжает играть в геополитические игры", усугубляя этим страдания мирного палестинского населения.Небольшое судно "Мадлен" с экипажем из двенадцати человек относится к так называемой "Флотилии свободы", организованной усилиями неправительственной организации "Свободу Газе".Эта международная правозащитная группа в течение многих лет снаряжает небольшие торговые суда, которые пытаются преодолеть морскую блокаду блокадного сектора, чтобы доставить туда гуманитарные грузы. А Израиль систематически перехватывает шхуны и катера с помощью своих воздушных и морских сил.Пятнадцать лет назад это противостояние привело к кровавой трагедии.В ночь с 30 на 31 мая 2010 года к Газе приблизился мирный караван из шести гражданских судов, перевозивших продовольствие и лекарства. На их борту находились иностранные журналисты, известные общественные деятели и политики – включая лауреата Нобелевской премии мира ирландку Мейрид Корриган, депутата израильского парламента Ханин Зоаби, двух депутатов немецкого бундестага от партии "Левые" и шведского писателя Хеннинга Манкеля – видного борца с европейским расизмом и колониализмом.По свидетельству Ханин Зоаби, израильские военные "открыли огонь по судну с безоружными людьми еще за несколько минут до десантирования", снимая эти действия на видеокамеру. Эту информацию также подтвердил в своем комментарии корреспондент "Аль-Джазиры" Джемаль Эльшайяль, который отмечал, что перед высадкой на палубу спецназовцы вели беспорядочную стрельбу с вертолета.Захватившие судно военные действовали в чисто пиратском духе. Как сообщила израильский депутат Зоаби, они отказались оказывать медицинскую помощь нескольким раненым активистам, жизни которых еще можно было спасти. А у арестованных членов экипажа немедленно отобрали все средства связи."После введения запрета на связь с задержанными активистами, немедленно начали изощренную кампанию в СМИ для обеспечения доминирования своей версии событий", – отметила корреспондент Guardian Гарриет Шервуд.Между тем, по информации этого британского издания, которое в то время еще позволяло себе идти против политического мейнстрима, пять из девяти застреленных пассажиров "Мави Мармара" были убиты выстрелами в голову или в спину. А один из погибших – 19-летний американец Фуркан Доган – получил сразу пять пуль, одна из которых была выпущена ему прямо в лицо.Согласно отчету комиссии Совета ООН по правам человека, в результате расследования инцидента были задокументированы "ясные доказательства, позволяющие обвинить" Израиль в "намеренных убийствах" и пытках, совершенных во время захвата мирных судов. Причем, члены комиссии заключили, что действия израильской армии могут рассматриваться как военные преступления.Израильская пресса, ссылаясь на военных, рассказывала о том, что правозащитники сами спровоцировали столкновение в Средиземном море. Однако в эту версию никто всерьез не поверил, и по всему миру прокатилась мощная волна гражданских протестов, с требованием наказать ответственных за убийства и прекратить гуманитарную блокаду сектора Газа.В ходе экстренного заседания Совета Безопасности посол России в ООН Александр Панкин выразил соболезнования семьям погибших – подчеркивая, что этот акт насилия является грубым нарушением международного права. А бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев назвал гибель людей на борту "Мави Мармара" "невосполнимой и абсолютно не мотивированной" потерей.Нынешняя миссия судна "Мадлен", среди прочего, привлекает внимание к этой давней трагедии. Причем, ее участники тоже рискуют – согласно последним сообщениям, полученным с борта Тунберг, над шхуной уже замечен израильский беспилотник.Но главная атака на Грету происходит сейчас в западной прессе. Европейские и американские издания наперебой шельмуют эпатажную экологическую активистку, перед которой они когда-то с таким же исступлением преклонялись."Стоило Грете Тунберг отправиться с гуманитарной миссией в Газу – и тут же эта экс-кумирша всех либералов мира превратилась в их глазах в совершенную противоположность!", – иронизирует по этому поводу политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.Тунберг одновременно обвиняют в мнимом антисемитизме – за ее поддержку палестинского населения Газы – и так же огульно приписывают ей родство с известной династией банкиров Ротшильдов, которая имеет еврейские корни. Очевидно, в расчете на то, что эта легенда оттолкнет от девушки ее соратников."Грета Тунберг, которая сейчас плывет в Газу бороться с израильтянами, оказалась согласно недавнему расследованию шведских журналистов, праправнучкой знаменитого банкира Лайонела Уолтера Ротшильда, сына первого барона Ротшильда. СМИ заинтересовались предполагаемым родством после того, как источник в крупном шведском банке Handelsbanken заявил о переводах на счета семейства Тунберг от фонда Ротшильдов. Сами Ротшильды всё отрицают", – пишет в своем телеграм-канале эксперт Александр Каргин.Ситуация движется к развязке, которая может оказаться весьма драматичной. Ведь всем ясно: при попытке пристать к берегам Газы страдающую от синдрома Аспергера Грету как минимум арестуют.Читайте интервью Петра Акопова "Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"

https://ukraina.ru/20240505/1054902675.html

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эксклюзив, грета тунберг, газа, оон, израиль, ротшильд, средиземное море, аль-джазира