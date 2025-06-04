Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США - 04.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250604/klyuchevoy-vopros--sekretnyy-fond-a-ne-memorandum-pavliv-o-vizite-ermaka-v-ssha-1063612132.html
Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США
Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США - 04.06.2025 Украина.ру
Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США
Основной целью поездки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон стало обсуждение механизмов работы фонда в рамках украинско-американского ресурсного соглашения, а не российского меморандума или поставок оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-06-04T04:15
2025-06-04T04:15
новости
сша
украина
стамбул
андрей ермак
владимир зеленский
офис президента
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063597922_0:0:1852:1043_1920x0_80_0_0_06d7e1deaa65c3385faf6a38de6b97c6.jpg
Эксперт обратил внимание на ключевые особенности визита.Политолог подчеркнул, что для обсуждения российского меморандума не требовалось специального визита:"Для того, чтобы обсудить только меморандум, не нужно было лететь. Они и так постоянно в коммуникации по этим вопросам. И американцы прекрасно знают содержание этого меморандума".Павлив также отметил, что украинский Кабмин специально засекретил Устав и договор-приложение к ресурсному соглашению, что указывает на особую важность этого вопроса в переговорах с американской стороной.После окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле глава офиса Зеленского Андрей Ермак прилетел в США. Компанию ему составили министр экономики Юлия Свириденко и команда Министерства обороны. Подробнее об этом визите — в публикации Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США.Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.
сша
украина
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063597922_207:0:1852:1234_1920x0_80_0_0_3808defa3d1a7e5beffd95f1f17fa896.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, стамбул, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, ресурсы
Новости, США, Украина, Стамбул, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Офис президента, ресурсы

Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США

04:15 04.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Основной целью поездки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон стало обсуждение механизмов работы фонда в рамках украинско-американского ресурсного соглашения, а не российского меморандума или поставок оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
Эксперт обратил внимание на ключевые особенности визита.
"Главная цель визита — это обсуждение процедуры работы фонда, созданного в соответствии с ресурсной сделкой между США и Украиной. Именно поэтому он прилетел вместе с министром экономики Юлией Свириденко", — пояснил Павлив.
Политолог подчеркнул, что для обсуждения российского меморандума не требовалось специального визита:
"Для того, чтобы обсудить только меморандум, не нужно было лететь. Они и так постоянно в коммуникации по этим вопросам. И американцы прекрасно знают содержание этого меморандума".
Павлив также отметил, что украинский Кабмин специально засекретил Устав и договор-приложение к ресурсному соглашению, что указывает на особую важность этого вопроса в переговорах с американской стороной.
После окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле глава офиса Зеленского Андрей Ермак прилетел в США. Компанию ему составили министр экономики Юлия Свириденко и команда Министерства обороны. Подробнее об этом визите — в публикации Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаСтамбулАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийОфис президентаресурсы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира
05:57Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер
05:56Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении
05:40По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
05:35Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты
05:19Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
05:15"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий
05:00Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
04:55Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек
04:45Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога
04:30Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
04:28Спорт героев. "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО стартовал в Туле
04:15Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США
04:00"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла
03:30Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму
03:15Леонков: атаки на российские аэродромы — сложные операции под британским руководством
19:30Евгений Ющук: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России
18:00Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июня
18:00Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом
17:51Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского
Лента новостейМолния