https://ukraina.ru/20250604/klyuchevoy-vopros--sekretnyy-fond-a-ne-memorandum-pavliv-o-vizite-ermaka-v-ssha-1063612132.html

Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США

Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США - 04.06.2025 Украина.ру

Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США

Основной целью поездки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон стало обсуждение механизмов работы фонда в рамках украинско-американского ресурсного соглашения, а не российского меморандума или поставок оружия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-06-04T04:15

2025-06-04T04:15

2025-06-04T04:15

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Эксперт обратил внимание на ключевые особенности визита.Политолог подчеркнул, что для обсуждения российского меморандума не требовалось специального визита:"Для того, чтобы обсудить только меморандум, не нужно было лететь. Они и так постоянно в коммуникации по этим вопросам. И американцы прекрасно знают содержание этого меморандума".Павлив также отметил, что украинский Кабмин специально засекретил Устав и договор-приложение к ресурсному соглашению, что указывает на особую важность этого вопроса в переговорах с американской стороной.После окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле глава офиса Зеленского Андрей Ермак прилетел в США. Компанию ему составили министр экономики Юлия Свириденко и команда Министерства обороны. Подробнее об этом визите — в публикации Сразу после переговоров в Стамбуле: "серый кардинал" Зеленского летит в США.Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, стамбул, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, ресурсы