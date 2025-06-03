https://ukraina.ru/20250603/mikhail-pavliv-poka-kiev-perezhivaet-vau-effekt-samyy-odarennyy-general-vsu-bezhit-ot-katastrofy-na-1063602194.html

Михаил Павлив: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте

Михаил Павлив: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте - 03.06.2025 Украина.ру

Михаил Павлив: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте

Ключевое для американцев – оседлать каналы поставок энергоносителей в Европу. Запорожская АЭС необходима для нормального функционирования приднепровского рудного кластера, который будет контролироваться американцами. Это Криворожский ГОК и ГОК в Желтых Водах.

2025-06-03T16:15

2025-06-03T16:15

2025-06-03T16:25

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолг Михаил Павлив.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак прилетел в США после окончания второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Компанию ему составили министр экономики Юлия Свириденко и команда Министерства обороны.- Михаил, имеет ли визит Ермака в Вашингтон отношение к обсуждению российского меморандума, переданного украинской стороне в Стамбуле, или он будет касаться оружейных поставок?- Главная цель визита — это обсуждение процедуры работы фонда, созданного в соответствии с ресурсной сделкой между США и Украиной. Именно поэтому он прилетел вместе с министром экономики Юлией Свириденко. Именно поэтому Кабмином Украины были засекречены Устав и договор-приложение к этому соглашению.Естественно, будет подниматься вопрос санкций, подниматься история с меморандумом, но для того, чтобы обсудить только меморандумом, не нужно было лететь. Они и так постоянно в коммуникации по этим вопросам. И американцы прекрасно знают содержание этого меморандума.- Завеса тайны над секретными статьями договора до сих пор не приоткрыта?- Кроме инсайдов, которые были раньше, детально ничего неизвестно. Фонд зарегистрирован в США, будет действовать в соответствии с американским законодательством, поэтому любые попытки воспрепятствовать его деятельности будут преследоваться по законам Штатов.Список вопросов там, конечно, гораздо шире, чем гипотетические редкоземельные металлы. Речь идет об атомной энергетике, газотранспортной отрасли, предприятия рудной отрасли Украины, портовая инфраструктура.Но для США важнее всего газотранспортная система.Ключевое для американцев – оседлать каналы поставок энергоносителей в Европу. Запорожская АЭС необходима для нормального функционирования приднепровского рудного кластера, который будет контролироваться американцами. Это Криворожский ГОК и ГОК в Желтых Водах.- Воскресные атаки на российские аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики, поспособствовали поднятию боевого духа в украинском обществе, ведь дела на фронте У ВСУ в последнее время идут не лучшим образом?- Вау-эффект, как и в начале курской эпопеи, был. До определённой степени эта ситуация взбодрила. Понимая, какая высокая динамика проживания информационных событий и плотность этих событий, думаю, что этот эффект не будет иметь долгосрочный характер.- Мединский в Стамбуле, видимо, вылил ушат холодной воды на украинскую сторону, когда пообещал, что Россия отдаст шесть тысяч замороженных тел украинских военнослужащих?- Важно то, что Украина не сможет в ответ предоставить такое же количество тел. Это не очень приятная история для общества, для нарративов, которые придвигаются телемарафоном.Активно транслируется, что эти шесть тысяч погибшие в Курской области. Сарафанное радио это разносит по Украине, и это тоже неприятно.История же о том, что украинским властям теперь придется выплатить в пересчете на рубли 200 миллиардов родственникам погибших это полная ерунда. Во-первых, будет затянута идентификация и установление личности. Если же Россия предоставит данные об идентификации, то Украина их проигнорирует. И большая часть этих людей находится в списках пропавших без вести. Смена этого статуса может на годы затянуться в украинских судах.Кроме того, выплаты не проводятся единоразово. Так что эти шесть тысяч тел не окажутся дополнительной нагрузкой для украинского бюджета. Думаю, такой подоплеки у решения российской стороны и не было.- Главком Сухопутных войск ВСУ Драпатый подал в отставку после массовой гибели украинских военных в результате ракетного удара ВС РФ по одному из полигонов, хотя такие удары наносились и раньше. Все происходит в соответствии с поговоркой о крысах, которые бегут с тонущего корабля?- Я тоже так считаю. Прилеты были, но генералы в отставку не подавали. Ситуация очень напоминает уход из Офиса президента Арестовича*. Тогда воспользовались его заявлением о прилете зенитной ракеты по дому в Днепропетровске. Якобы это вызвало бурю возмущения. И Арестович* сказал, ах, я облажался, ухожу в отставку. На самом деле, это была операция, чтобы вывести его за штат и начать работу по смежным политическим проектам.По поводу Драпатого я не думаю, что это спецпроект Банковой, но он точно воспользовался этой ситуацией, чтобы совершить репутационно красивый изящный пируэт: Я как честный человек, несу ответственность и ухожу.Но скорее всего, где-то на фронте назревает крайне неприятная ситуация, и он как главком Сухопутный войск точно не хочет нести за это ответственность и пойти под суд.- Возможно, и политическая карьера ему грезится.- Вряд ли. Украинскими военными экспертами Драпатый считается едва ли не самым одаренным генералом.*Признан в РФ террористом и экстремистомПодробно ходе переговоров в Стамбуле в материале Павла Котова Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев

https://ukraina.ru/20250603/obmen-plennymi-vmesto-mira-mirovye-smi-o-peregovorakh-v-stambule-i-zagadki-radio-sudnogo-dnya-1063598817.html

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