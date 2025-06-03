Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017) Еленой Никитиной. Она объяснила, для чего Донбассу нужно вещание радио "Новороссия сегодня" (совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik, стартовал 2 июня), рассказала, как в Донецке готовят журналистов и как противодействуют украинской пропаганде.
Также Никитина рассказала, как пережила ранение и что было "костью в горле" для киевской власти.
#Никитина #Россия #Украина #СВО #война #ДНР #Донецк #журналисты #пропаганда #Новороссия #радио #ТВ #спутник #книга #вышка #Запорожье #Херсон #Донбасс
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Также Никитина рассказала, как пережила ранение и что было "костью в горле" для киевской власти.
#Никитина #Россия #Украина #СВО #война #ДНР #Донецк #журналисты #пропаганда #Новороссия #радио #ТВ #спутник #книга #вышка #Запорожье #Херсон #Донбасс
ТГ-канал Елены Никитиной: https://t.me/nikitina_e_n
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Вчера, 18:53Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.руВходящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
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