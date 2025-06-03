https://ukraina.ru/20250603/kto-i-zachem-peremanivaet-kadry-iz-donetska-i-kak-protivostoyat-propagande-s-ukrainy--nikitina-1063595624.html

Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина

Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина - 03.06.2025 Украина.ру

Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017) Еленой Никитиной. Она объяснила, Украина.ру, 03.06.2025

2025-06-03T13:51

2025-06-03T13:51

2025-06-03T13:51

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063595502_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e20c1b90d71c9b925c7cbd01df7ccba.jpg

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017) Еленой Никитиной. Она объяснила, для чего Донбассу нужно вещание радио "Новороссия сегодня" (совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik, стартовал 2 июня), рассказала, как в Донецке готовят журналистов и как противодействуют украинской пропаганде. Также Никитина рассказала, как пережила ранение и что было "костью в горле" для киевской власти. #Никитина #Россия #Украина #СВО #война #ДНР #Донецк #журналисты #пропаганда #Новороссия #радио #ТВ #спутник #книга #вышка #Запорожье #Херсон #Донбасс ТГ-канал Елены Никитиной: https://t.me/nikitina_e_nНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250602/aptechki-po-vsem-karmanam-ili-kak-byt-donetskim-zhurnalistom-novyy-proekt-ukrainaru-1063571043.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео