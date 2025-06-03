Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина - 03.06.2025 Украина.ру
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Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина
Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина - 03.06.2025 Украина.ру
Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017) Еленой Никитиной. Она объяснила, Украина.ру, 03.06.2025
2025-06-03T13:51
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017) Еленой Никитиной. Она объяснила, для чего Донбассу нужно вещание радио "Новороссия сегодня" (совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik, стартовал 2 июня), рассказала, как в Донецке готовят журналистов и как противодействуют украинской пропаганде. Также Никитина рассказала, как пережила ранение и что было "костью в горле" для киевской власти. #Никитина #Россия #Украина #СВО #война #ДНР #Донецк #журналисты #пропаганда #Новороссия #радио #ТВ #спутник #книга #вышка #Запорожье #Херсон #Донбасс ТГ-канал Елены Никитиной: https://t.me/nikitina_e_nНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина

13:51 03.06.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко поговорил с советником главы ДНР, первым министром информации Республики (2014-2017) Еленой Никитиной. Она объяснила, для чего Донбассу нужно вещание радио "Новороссия сегодня" (совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik, стартовал 2 июня), рассказала, как в Донецке готовят журналистов и как противодействуют украинской пропаганде.

Также Никитина рассказала, как пережила ранение и что было "костью в горле" для киевской власти.

#Никитина #Россия #Украина #СВО #война #ДНР #Донецк #журналисты #пропаганда #Новороссия #радио #ТВ #спутник #книга #вышка #Запорожье #Херсон #Донбасс

ТГ-канал Елены Никитиной: https://t.me/nikitina_e_n

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Вчера, 18:53
Аптечки по всем карманам, или как быть донецким журналистом: новый проект Украина.руВходящие в медиагруппу "Россия сегодня" Радио Sputnik и издание Украина.ру запустили проект радиовещания "Новороссия сегодня", который рассказывает о жизни воссоединившихся с Россией регионов. На повестке дня - события на фронте и возвращение к жизни освобожденных городов и сел. Открыл вещание гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
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Заголовок открываемого материала
13:51Кто и зачем переманивает кадры из Донецка и как противостоять пропаганде с Украины — Никитина
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