Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами" - 02.06.2025 Украина.ру
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Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами"
Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами" - 02.06.2025 Украина.ру
Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами"
Работа с молодежью на освобожденных территориях дает результаты — школьники, которые побывали в "старых" регионах России, кардинально меняют отношение к стране. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров
2025-06-02T03:30
2025-06-02T03:30
новости
россия
краснодар
украина
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андрей портнов
барак обама (старший)
украина.ру
сбу
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Эксперт отметил, что поездки детей в российские регионы (от Краснодара до Кольского полуострова) разрушают пропагандистские стереотипы. Родители слышат от них: "Россия такая большая и классная... Все, что нам при Украине рассказывали – вообще не так".Прозоров подчеркнул, что интеграция ускоряется благодаря переездам семей военнослужащих. "Когда в одном классе с ребенком из Бердянска учится ребенок с Урала, они быстро перемешиваются и не чувствуют себя чужими", — пояснил он.По его оценке, для полной адаптации таких детей потребуется 3–4 года, но процесс уже идет успешно, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250524/uchitsya-na-ukraine-skoro-budet-nekomu-a-deti-ukrainskoy-elity---uzhe-za-kordonom-1063385017.html
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новости, россия, краснодар, украина, василий прозоров, андрей портнов, барак обама (старший), украина.ру, сбу, урал, бердянск, регионы, новые регионы, освобождение
Новости, Россия, Краснодар, Украина, Василий Прозоров, Андрей Портнов, Барак Обама (старший), Украина.ру, СБУ, Урал, Бердянск, регионы, Новые регионы, освобождение

Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами"

03:30 02.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе
Дети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Работа с молодежью на освобожденных территориях дает результаты — школьники, которые побывали в "старых" регионах России, кардинально меняют отношение к стране. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров
Эксперт отметил, что поездки детей в российские регионы (от Краснодара до Кольского полуострова) разрушают пропагандистские стереотипы. Родители слышат от них: "Россия такая большая и классная... Все, что нам при Украине рассказывали – вообще не так".
Прозоров подчеркнул, что интеграция ускоряется благодаря переездам семей военнослужащих. "Когда в одном классе с ребенком из Бердянска учится ребенок с Урала, они быстро перемешиваются и не чувствуют себя чужими", — пояснил он.
По его оценке, для полной адаптации таких детей потребуется 3–4 года, но процесс уже идет успешно, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.
24 мая, 09:44
Учиться на Украине скоро будет некому. А дети украинской элиты - уже за кордономВ конце мая традиционно и в российских, и в украинских школах празднуют окончание учебного года. Социальные сети политиков, лидеров мнений на Украине пестрят постами гордости, как их дети учатся, поступают или закончили обучение в американских, британских, европейских средних и высших школах.
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