https://ukraina.ru/20250602/prozorov-deti-s-osvobozhdennykh-territoriy-vozvraschayutsya-iz-poezdki-po-rossii-s-goryaschimi-glazami-1063527033.html

Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами"

Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами" - 02.06.2025 Украина.ру

Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами"

Работа с молодежью на освобожденных территориях дает результаты — школьники, которые побывали в "старых" регионах России, кардинально меняют отношение к стране. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров

2025-06-02T03:30

2025-06-02T03:30

2025-06-02T03:30

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Эксперт отметил, что поездки детей в российские регионы (от Краснодара до Кольского полуострова) разрушают пропагандистские стереотипы. Родители слышат от них: "Россия такая большая и классная... Все, что нам при Украине рассказывали – вообще не так".Прозоров подчеркнул, что интеграция ускоряется благодаря переездам семей военнослужащих. "Когда в одном классе с ребенком из Бердянска учится ребенок с Урала, они быстро перемешиваются и не чувствуют себя чужими", — пояснил он.По его оценке, для полной адаптации таких детей потребуется 3–4 года, но процесс уже идет успешно, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также на тему убийства Андрея Портнова: "Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250524/uchitsya-na-ukraine-skoro-budet-nekomu-a-deti-ukrainskoy-elity---uzhe-za-kordonom-1063385017.html

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новости, россия, краснодар, украина, василий прозоров, андрей портнов, барак обама (старший), украина.ру, сбу, урал, бердянск, регионы, новые регионы, освобождение