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Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова

Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова - 23.05.2025 Украина.ру

Ниточки ведут к Обамам и Клинтонам: Павлив обнародовал неожиданную версию смерти Портнова

По делу об убийстве бывшего замглавы Администрации президента Украины, экс-советника Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова появляется новая и "очень интересная информация". Об этом 23 мая в своем телеграм-канале написал политтехнолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-05-23T15:33

2025-05-23T15:33

2025-05-23T16:18

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Он отметил, что, по его инсайдерским данным, Портнов действительно готовил "огромную порцию компромата", за что и мог быть убит. Однако, вопреки мнению большинства экспертов, досье он собирал не против первых лиц киевского режима и лично Владимира Зеленского.Он уточнил, что по его информации, изобличительный документ убитый готовил в тесном сотрудничестве с заместителем главы Офиса президента Украины Олегом Татаровым, с которым "буквально на этих минувших выходных Портнов встречался в Киеве"."О подготовке документа уже некоторое время было известно в США. И эта история вызвала огромную тревогу в руководстве демпартии (куда входит, например, экс-глава США Джо Байден. - Ред.). А, дальше, вероятно, сошлись интересы демократов и их верного партнера Петра Порошенко* имевшего свои серьезные причины разобраться с Портновым. К делу, по некоторой информации, могли привлечь еще одних обиженых Портновым - тандем посаженного в тюрьму погибшим юристом бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельяненко и сбежавшего в Испанию депутата Рады, полукриминального бизнесмена из Ровно Виктора Мялика", - уточнил политтехнолог.Интересно, что накануне госсекретарь из новой администрации Марко Рубио (до назначения на эту должность он был сенатором от Республиканской партии) заявил, что Вашингтон намерен изучить всю предоставленную Украине помощь на предмет "манипуляций", "и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся".Бывший замглавы Администрации президента Украины, экс-советник Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов был убит в среду, 21 мая, у американской школы в Испании. По информации агентства Reuters, неизвестный на мотоцикле несколько раз выстрелил в Портнова, а потом скрылся. По другим источникам, убийц было несколько. Однако ни одного задержанного пока нет.В середине нулевых Портнов в качестве юриста представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинил Петра Порошенко* в коррупции. В 2006 году адвокат был избран депутатом Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м перешел в команду Януковича в качестве замглавы Администрации президента.В этой должности он курировал вопросы судебной системы и правовой политики, оказывая большое влияние не только на формирование судейского корпуса, но и судебную систему в целом. Противники Януковича называли Портнова "серым кардиналом" и считали, что именно он выстроил схему лояльного к Банковой правосудия, которое позволяло преследовать политических оппонентов и блокировать невыгодные для власти решения судов, а также фальсифицировать дела в судах.В 2014 году, после Майдана, Портнов покинул Украину, сначала выехав в Россию, а затем - в Австрию. В 2019 году он вернулся В Киев с компроматом на представителей послемайданной власти. Генеральная прокуратура Украины возбуждала против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором. Летом 2022 года СМИ написали, что Портнов сбежал с Украины в Венгрию.После 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором.В 2014 году Европейский Союз и Канада ввели санкции против Портнова, но в 2015-м ЕС отметил их, признав необоснованными. Канада отменила санкции только в 2024-м, после длительной судебной борьбы. В 2021-м против него ввел санкции Минфин США, обвинив Портнова в использовании влияния для подкупа судей и подрыве судебной реформы на Украине. Кроме того, Портнов числился в базе данных расстрельного сайта "Миротворец" как "изменник родины".По информации испанской газеты El Mundo, следствие рассматривает две основные версии убийства: сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера.Тем временем, сеть запестрела другими версиями произошедшего. Так, например, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в комментарии News.ru отметил, что убийство Портнова могло быть связано с его влиянием на судебную систему Украины."Достаточно жесткий, решительный и влиял на судебную систему Украины до сих пор. По этой причине мог с кем-то вступить в конфликт, и его могли устранить", - сказал Царев.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также выразил мнение, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале написал, что убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Владимира Зеленского, но попросту не успел. По мнению Шария, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов".А вот украинский политолог Константин Бондаренко, наоборот, выразил уверенность, что убийство эск-советника Януковича выгодно кому угодно, но только не Зеленскому."Мы хорошо были знакомы с покойным. В последние годы очень серьезно разошлись во взглядах, что не мешало нам сохранять уважительное отношение друг к другу. Сегодня практически все делают акцент на том, что Портнов работал с Януковичем и даже пишут о нем как об "оппозиционном политике". Оппозиционером - по крайней мере, к нынешнему режиму - Андрей Владимирович не был. Более того: избегая публичных выступлений, в частных разговорах принимал сторону власти. И по этой причине вряд ли стоит подозревать действующую власть или лично Зеленского в заказном убийстве", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.Похожее мнение привело украинское издание "Страна.ua", процитировав одного из приближенных к Портнову, не пожелавшему раскрывать свою личность."Все, кто общался с Портновым в последние годы прекрасно знают, что он очень жестко осуждал вторжение России. Другой вопрос, что он считал, что Украина должна быть суверенной и независимой. Свободной от внешнего управления - как российского, так и американского. Из-за чего у него и был острый конфликт с клиентеллой Демпартии США на Украине (эту партию представлял, например экс-американский лидер Джо Байден)", - процитировало издание слова своего собеседника.Есть и еще одна версия, связанная с Вашингтоном: последние события указывают, что с политической арены "убирают" тех, кто формирует такую Украину, какой она сегодня является - нацистскую и коррумпированную. И это, уверены эксперты, одновременно является сигналом к тому, что США отказались от идеи взращивать под боком у России неонацистов, а значит отношения Москвы и Вашингтона "пошли на поправку", и ликвидация "свидетелей Зеленского" продолжится.В пользу этого предположения говорит недавнее убийство одесского радикала, участника "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьяна Ганула*, а также покушение на экс-главу одесской ячейки "Правого сектора"** Сергея Стерненко, который в последнее время переквалифицировался в крышевателя и околополитического активиста.О том, что на Украине думают о смерти Портнова и ее причинах, рассказала автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Террор как национальная идея. За что убили украинского юриста Андрея Портнова.*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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