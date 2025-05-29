https://ukraina.ru/20250529/1063490016.html

Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами

Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами - 29.05.2025 Украина.ру

Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами

Поведение европейских политиков в отношении украинского конфликта еще может стать камушком, который столкнет лавину необратимых последствий для всего человечества. Надеюсь, до этого не дойдет, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-05-29T14:10

2025-05-29T14:10

2025-05-29T15:12

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения. По поводу отправки на Украину ракет "Таурус" он не говорил, но этот вопрос с повестки дня тоже никто не снимал.- Василий Николаевич, дальность действия "Тауруса" - около 500 километров. Из определенных точек эта ракета может достать до Москвы. Это - не медленно летящий дрон с ограниченной боевой частью.- Честно говоря, я опасаюсь таких решений, потому что это очередной шаг к эскалации. Несмотря на то, что Россия неоднократно предупреждала западные страны: "Не принимайте решений, которые делают вас непосредственными участниками войны с нами".Вы же знаете, что ввод полетных заданий для натовских ракетных установок и РСЗО осуществляются не украинскими специалистами. Точнее, сами данные в приборы полетные задания вводят украинцы, но полетное задание вводится через систему спутникового наведения в разведывательно-командных центрах стран НАТО. В зависимости от того, какая страна какое оружие поставила. Это может быть США, Великобритания, Германия и даже Италия, которая передала Украину несколько пусковых установок от "Хаймарсов".Кроме того, на каждой такой установке стоит блок безопасности, который следит за тем, чтобы не вводились координаты на территории стран НАТО. За это отвечают непосредственно европейские и американские военнослужащие.С "Таурусами" все то же самое. Если их передадут Украине, германские военнослужащие станут непосредственными участниками ракетных ударов по российской территории. Вы правильно отметили, что это не тихоходные беспилотники, которые собирают на Украину и сотнями запускают по нам. Как ни крути, это именно киевский режим ими по нам бьет. А вот ракетные удары западными системами под непосредственным контролем натовских специалистов выводят конфликт на совершенно другой уровень.Понимаете, Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер. Это очередное повышение ставок. Они подняли ставки и теперь ждут, что мы будем делать: поднимать или пасовать. Это очень плохо, потому что может привести к печальным последствиям.Я не опасаюсь урона, который могут нанести нам эти ракеты. В конце концов, их не так много. В лучшем случае Германия может передать Украине несколько десятков. Бороться с ними наша ПВО умеет, потому что она изначально была заточена на борьбу с такими системами. Но меня больше беспокоит политико-психологический аспект этой истории. Это потребует от России какого-то ответа, а что дальше?Некоторые горячие головы в ответ на это призывают ударить "Орешником" по Берлину. Но любой удар по территории стран НАТО с юридической точки зрения – прямая война с НАТО, а не с прокси НАТО в виде Украины. Доводить дело до прямого обмена ядерными ударами очень не хочется, а реагировать на это как-то нужно будет. И пока я не вижу, что наше руководство может предпринять.С другой стороны, противник уже бил западными ракетами по "старым" российским территориям, говоря: "Это не мы – это Украина". Запад очень в выгодной ситуации для себя находится, имея в своем распоряжении такого прокси.Повторюсь, ситуация нехорошая, потому что мы легко можем скатиться к прямой ядерной войне. А европейских власти из-за своей тупости и авантюризма этого не понимают. Это страшно. Это может стать камушком, который столкнет лавину необратимых последствий для всего человечества. Надеюсь, до этого не дойдет.- Переходим к ситуации на земле. Как вы оцениваете ход боевых действий в зоне СВО? Где были? Что видели? Какие у вас будут прогнозы на летнюю кампанию, учитывая, что мы активно продвигаемся сразу на нескольких направлениях?- Давайте не будем заниматься шапкозакидательство. О том, что украинский фронт сыпется, мы уже целый год говорим. Там, где я был, наши ребята сталкиваются с весьма неприятными моментами.В частности, ВСУ активно используют дроны для изоляции поля боя, когда дистанция, на которой любое наше транспортное средство может стать мишенью, составляет около 10 километров до передовой. Из-за этого мы не можем накопить ударный кулак численностью хотя бы в 100 человек для решающего броска. Беспилотника у противника много, все наши замыслы сразу вскрываются.При этом все хвалят наши дроны на оптоволокне. На каком-этапе они стали чудо-оружием, против которых РЭБ не работает. Я сам видел лесопосадки, которые затянуты этим оптоволокном как волшебной паутиной в каком-то фэнтэзи.Особенно мне нравится то, что сейчас происходит на направлении от Очеретино на север. Долгое время этот участок был статичен, а сейчас там такое движение, что можно говорить о двух тактических окружениях ВСУ. Наше командование использует тактику нарезания пирога по кусочкам: вклинение наших штурмовых групп-выступ-выступ с другой стороны-срезание полукотла. Это свидетельствует о росте наших штурмовиков, операторов БПЛА и артиллерии, а также о росте командного состава. По сравнению с 2022 годом – это небо и земля.Но, опять же, это не игра в одни ворота. Противник тоже учится. Да, у ВСУ проблемы с пехотой из-за потерь и дезертирства. Да, там, где наша пехота вступает в прямое боестолкновение с ними, мы побеждаем. Проблема в том, чтобы дойти до этого прямого столкновения, потому что дроны их работают на 10 километров. Нести на "передок" воду и еду приходится пешим порядком.Тем не менее, нам удается прорваться в том числе за счет мотоциклов. Это новое слово в тактике. Это реинкарнация кавалерии или десанта. Проскочили угрожаемую зону – зацепились за окраины поселка-через неделю поселок зачищен. Что касается тяжелой бронетехники, то тут не знаю.Да, я разговаривал с танкистом, который пережил 15 попаданий дронов и все равно выполнял боевые задачи. А вот с бронемашинами надо что-то делать. Это жирная мишень, на которую слетаются точи дронов. И если танк может выдержать множество попаданий, то бронеавтомобиль – нет.А так, повторюсь, меня радует качественный рост профессионализма нашей армии.- Недавно был убит известный украинский политик и адвокат Андрей Портнов. Ходят слухи, что его убили из-за компромата на Зеленского, который он вот-вот собирался обнародовать. А что вообще такого можно рассказать о Зеленском и его окружении, чего бы мы не знали и что бы могло его так скомпрометировать?- Я правда не знаю, какой компромат можно еще найти на Зеленского. Мне кажется, эта история упирается в деньги.Напомню, что Портнов фактически курировал судебную сферу. Он еще при Януковиче был главным решалой. После Майдана он тоже продолжил этим заниматься. В частности, его связывали с одним известным днепропетровским олигархом. И Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы. А денежный вопрос – это вопрос, из-за которого не пожалеют никого.Хотя, есть еще одна версия.Портнов в последнее время зачастил на Украину. Это может быть связано с тем, что слухи о предстоящих выборах не такие уж безосновательные. То есть Портнов мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику и участии в избирательной кампании. Или лично, или в качестве соратника кого-то из кандидатов. Учитывая его осведомленность и влияние, он мог представлять серьезную угрозу для режима Зеленского.- Вне зависимости от того, закончится конфликт военным путем или путем переговоров, нам нужно будет работать с гражданами Украины. Особенно беспокоит молодежь, которая с рождения отравлена русофобией. Как решить эту проблему?- Конечно, какой-то процент неисправимых останется. С ними будут работать спецслужбы и полиция. Что касается всех остальных, то шансы у нас есть.Я часто бываю на освобожденных территориях, в том числе в родном Бердянске. Так вот местные жители отмечают неплохую нашу работу со школьниками. Детей за государственный счет на каникулах возят на экскурсии в "большую" Россию. Причем не только в Москву и Санкт-Петербург. Ребята ездили в Краснодар, на Северный Кавказ, на Урал и даже на Кольский полуостров. Домой они возвращаются с горящими глазами и рассказывают родителям: "Представляете, Россия такая большая и классная. Там так все круто. И места красивые, и люди живут богато. Все, что нам при Украине про нее рассказывали – вообще не так".Это самое главное наше достижение. Капля за каплей мы переломим негативный настрой среди молодежи и детей. А через какое-то время они будут считать себя такими же гражданами России, как и все остальные.Кстати, сейчас в "новые" регионы переезжают семьи военнослужащих. И когда в одном классе с ребенком из Бердянска учится ребенок, приехавший с Урала, они быстро перемешиваются и не чувствуют себя пришлыми или чужими. Это уже было в Крыму, где еще к 2020 году все стали считать себя обычными гражданами России.И сейчас для слома этого психологического барьера потребуется три-четыре года.Также об украинском конфликте - в интервью Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца

https://ukraina.ru/20230124/1042904699.html

https://ukraina.ru/20250528/timofey-borisov-merts-yulit-kogda-rech-idet-o-taurusakh-no-vsu-budut-poluchat-drugoe-nemetskoe-oruzhie-1063474166.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

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