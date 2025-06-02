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Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного

Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного - 02.06.2025 Украина.ру

Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного

На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5-4 месяца. Об этом 2 июня сообщил СМИ губернатор региона Александр Богомаз

2025-06-02T11:15

2025-06-02T11:15

2025-06-02T11:44

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Также глава региона заявил, что семьи погибших при крушении поезда получат по 1,5 миллиона рублей, а для пострадавших предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.В воскресенье, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста - получили травмы различной степени тяжести.Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!Также в понедельник, 2 июня, стало известно, что Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае. По информации ведомства, двое 19-летних местных жителя пытались поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию украинских спецслужб. Взамен им обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.

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новости, брянская область, москва, киев, александр богомаз, владимир зеленский, захар виноградов, украина.ру, фсб, мост