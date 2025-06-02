Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного
11:15 02.06.2025 (обновлено: 11:44 02.06.2025)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5-4 месяца. Об этом 2 июня сообщил СМИ губернатор региона Александр Богомаз
Также глава региона заявил, что семьи погибших при крушении поезда получат по 1,5 миллиона рублей, а для пострадавших предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.
В воскресенье, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста - получили травмы различной степени тяжести.
© МЧС РФ
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
Также в понедельник, 2 июня, стало известно, что Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае. По информации ведомства, двое 19-летних местных жителя пытались поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию украинских спецслужб. Взамен им обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
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