Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного - 02.06.2025 Украина.ру
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Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного
Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного - 02.06.2025 Украина.ру
Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного
На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5-4 месяца. Об этом 2 июня сообщил СМИ губернатор региона Александр Богомаз
2025-06-02T11:15
2025-06-02T11:44
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Также глава региона заявил, что семьи погибших при крушении поезда получат по 1,5 миллиона рублей, а для пострадавших предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.В воскресенье, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста - получили травмы различной степени тяжести.Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!Также в понедельник, 2 июня, стало известно, что Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае. По информации ведомства, двое 19-летних местных жителя пытались поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию украинских спецслужб. Взамен им обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
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новости, брянская область, москва, киев, александр богомаз, владимир зеленский, захар виноградов, украина.ру, фсб, мост
Новости, Брянская область, Москва, Киев, Александр Богомаз, Владимир Зеленский, Захар Виноградов, Украина.ру, ФСБ, мост

Брянский губернатор сказал, сколько нужно времени, чтобы построить новый мост взамен подорванного

11:15 02.06.2025 (обновлено: 11:44 02.06.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5-4 месяца. Об этом 2 июня сообщил СМИ губернатор региона Александр Богомаз
Также глава региона заявил, что семьи погибших при крушении поезда получат по 1,5 миллиона рублей, а для пострадавших предусмотрены выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.
В воскресенье, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более ста - получили травмы различной степени тяжести.
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
Также в понедельник, 2 июня, стало известно, что Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае. По информации ведомства, двое 19-летних местных жителя пытались поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию украинских спецслужб. Взамен им обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
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НовостиБрянская областьМоскваКиевАлександр БогомазВладимир ЗеленскийЗахар ВиноградовУкраина.руФСБмост
 
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