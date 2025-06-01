https://ukraina.ru/20250601/podryvy-na-zhd--ataka-globalistov-1063553794.html

Подрывы на ЖД – атака глобалистов!

Подрывы на ЖД – атака глобалистов! - 01.06.2025 Украина.ру

Подрывы на ЖД – атака глобалистов!

В ночь на 1 июня в России произошла серия подрывов железнодорожной инфраструктуры: обрушение моста в Курской области, подрыв моста и крушение поезда в Брянской области, повреждение полотна там же и возможный инцидент под Мелитополем.

2025-06-01T14:41

2025-06-01T14:41

2025-06-01T14:42

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Эти события, произошедшие почти синхронно, и наверняка не являются случайным совпадением. Это совершенно точно скоординированная атака с целью оказания давления на Россию накануне нового раунда переговоров в Стамбуле, запланированного на 2 июня.Украинские спецслужбы (в частности, ГУР МО) взяли на себя ответственность за подрыв поезда под Мелитополем, а кроме того появилась информация о том, что за неделю до подрыва всего в 4 километрах от места подрыва произошел бой с украинской ДРГ. Вообще, подобные диверсии не новы: они укладываются в логику "акций устрашения", которые Киев регулярно предпринимает перед важными дипломатическими событиями. Цель очевидна — дестабилизировать обстановку, спровоцировать жесткую реакцию Москвы и тем самым осложнить переговорный процесс.Особенно показателен подрыв в Брянской области, где обрушение моста привело к массовым жертвам среди гражданских лиц (на момент написания материала официальные данные – 7 человек погибло и более 60 человек ранены, включая детей). Это уже не просто диверсия против инфраструктуры, а откровенный диверсионный акт, направленный на запугивание и демонстрацию способности наносить удары в глубине российской территории.Важный вопрос — как именно были организованы эти диверсии? Взрывы произошли с высокой точностью, что предполагает либо визуальное наблюдение в реальном времени (наблюдатели на месте, БПЛА или спутниковая разведка), либо дистанционное управление. Учитывая плотность работы российских систем ПВО в приграничных районах, длительное присутствие вражеского дрона маловероятно. Гораздо правдоподобнее версия о привлечении спутниковых данных НАТО, что указывает на прямое участие западных спецслужб в планировании этих атак.Стамбульские переговоры — ключевая площадка, где Украина оказывается под двойным давлением: со стороны России и западных кураторов. Киеву необходимо любыми способами избежать уступок, и провокации с жертвами среди мирного населения — один из инструментов срыва диалога. Тем более поступает информация, что буквально за сутки до терактов по непубличным каналам Киев получил от Вашингтона настойчивые рекомендации подписать меморандум с российской делегацией. И европейская партия глобалисов могли принять решение о попытке срыва переговоров. Расчет прост: если Москва ответит резкой эскалацией, переговоры будут сорваны, а Запад получит повод для новых санкций и военной поддержки Украины. Однако Россия, судя по всему, не намерена поддаваться на провокации, и явно демонстрирует выдержку: сейчас важнее довести дипломатический процесс до конца, а ответ последует позже — методичный и беспощадный.Текущие события подтверждают, что Украина и её западные союзники перешли к тактике точечных диверсий, стремясь вывести Россию из равновесия. Однако Москва демонстрирует хладнокровие, понимая, что главная битва сейчас — не на железных дорогах, а за столом переговоров. Встреча в Стамбуле, скорее всего, состоится, но прорыва ждать не стоит. Украина будет тянуть время, а Запад — искать новые рычаги давления. Но если Россия сохранит стратегическое терпение, итогом станет не срыв диалога, а постепенное истощение возможностей противника — как военных, так и политических. А значит, и возмездие за теракты наступит не в виде эмоциональных ударов, а в форме необратимых изменений на карте мира.Другая точка зрения на произошедшие в ночь с 31 мая на 1 июня событий и возможного их продолжения - в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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россия, украина, киев, нато, мнения