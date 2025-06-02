https://ukraina.ru/20250602/sotrudniki-fsb-presekli-popytku-novoy-diversii-na-etot-raz---v-primorskom-krae-1063564590.html

Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае

Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае - 02.06.2025 Украина.ру

Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае

Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

2025-06-02T09:36

2025-06-02T09:36

2025-06-02T09:45

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В УФСБ России по Приморскому краю уточнили, что поджечь железнодорожные релейные шкафы пытались двое 19-летних жителей региона по заданию украинских спецслужб. Взамен им обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.В воскресенье, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, почти сто человек получили ранения.Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!

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новости, россия, москва, киев, трамп и зеленский, захар виноградов, михаил павлив, украина.ру, фсб