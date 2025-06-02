Сотрудники ФСБ пресекли попытку новой диверсии. На этот раз - в Приморском крае
09:36 02.06.2025 (обновлено: 09:45 02.06.2025)
© УФСБ России по Приморскому краю
© УФСБ России по Приморскому краю
Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю пресекли диверсию на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
В УФСБ России по Приморскому краю уточнили, что поджечь железнодорожные релейные шкафы пытались двое 19-летних жителей региона по заданию украинских спецслужб. Взамен им обещали денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
В воскресенье, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, почти сто человек получили ранения.
© Московская транспортная прокуратура / Перейти в фотобанкОбрушение железнодорожного моста в Курской области
© Московская транспортная прокуратура
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
© МЧС РФ
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить, отметил в своей статье шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов, а автор издания Украина.ру Михаил Павлив подытожил, что Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
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