https://ukraina.ru/20250602/bpla-protiv-strategicheskoy-aviatsii-peremoga-bez-pobedy-o-diversiyakh-na-voennykh-aerodromakh-rossii--1063572453.html

БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России

БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России - 02.06.2025 Украина.ру

БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России

Мониторя социальные сети 1 июня я испытал дежавю. Рассуждения о том, что затронут элемент ядерной триады, пересечены все мыслимые "красные линии" и… Я всё это уже читал два с половиной года назад, когда в декабре 2022 года ВСУ нанесли удар беспилотниками по аэродромам стратегической авиации. Так вот – с тех пор не изменилось вообще ничего

2025-06-02T13:58

2025-06-02T13:58

2025-06-02T13:59

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Тут есть несколько тем для обсуждения, касающихся как стратегической авиации, так и избранного террористами (кстати, формально это всё же не терроризм, а диверсия – ответственность за теракты на железной дороге СБУ на себя не взяла) инновационного метода её нейтрализации.Для начала, ещё раз процитирую замечание автора телеграм-канала Аtomic cherry, на который я ссылался в начале 2023 года:"Российская стратегическая авиация — это в первую очередь элемент престижа, она давно не является полноценным военным инструментом. Это набор глубоко устаревших самолётов и не менее устаревших авиационных вооружений, созданных под доктрины и задачи, реализация которых невозможна вот уже более 30 лет как по ряду объективных причин.…Ровно по той же причине задачи нанесения ударов по украинской инфраструктуре были делегированы именно стратегическим бомбардировщикам (хотя изначально наносились преимущественно ВМФ): их ресурс в ближайшие годы всё равно будет исчерпан, запасы авиационных крылатых ракет старых типов огромны и не востребованы".Сначала, наверное, о доктринах и задачах.Начнём с того, что стратегическая авиация элементом ядерной триады является только по традиции. К началу 1970-х ведущая роль в поддержании ядерного баланса перешла к баллистическим ракетам – как к тяжёлым межконтинентальным, так и менее дальнобойным, размещённым на зарубежных базах и подводных лодках.Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы уже в это время могли применяться только для быстрого манёвра силами, нанесения удара с неожиданных направлений малозаметными и высокоточными крылатыми ракетами. Но их роль была сугубо вспомогательной, особенно в случае с СССР/Россией, не имеющей зарубежных баз и потому способной наносить удары по США только с тех же направлений, что и МБР (через Северный полюс или со стороны Тихого океана).Отметим, что сейчас, например, американская разведка передаёт Украине данные о взлёте российских самолётов, а также о количестве, направлении полёта и, кажется, даже номенклатуре выпущенных ракет. Но такая ситуация была уже в 80-х…В СССР на ракетоносную дальнюю авиацию возлагались другие задачи, связанные с применением обычного оружия.О том, как виделась роль советской стратегической авиации на Западе можно прочитать, например, в романе "соловья Пентагона" Тома Клэнси "Красный шторм".Там описывается ситуация, когда в Европе начинается большая война без применения ядерного оружия (само допущение довольно фантастическое – в 1986 году, когда был опубликован роман, в Европе было слишком много американского ядерного оружия, в том числе и стратегического – в виде боеголовок ракет "Pershing II"). Советские танковые клинья рвутся к Ла-Маншу и прочность обороны НАТО зависит от переброски американских дивизий. Если живую силу можно доставить самолётами, то боевую технику – только транспортами. За ними охотятся советские подводные лодки, а советская авиация наносит удары по авианосным ударным группам, составляющим костяк противолодочной обороны НАТО.Понятно, у Клэнси "хорошие парни" побеждают, но с огромным трудом, благодаря буквально нескольким непотопленным транспортам и перевороту в Москве (причина переворота – нежелание советского военного командования применять ядерное оружие…)Как легко догадаться, сейчас на российскую дальнюю авиацию такие задачи не возлагаются, да и не может она их решать при имеющемся количестве бортов, авиабаз и подготовленных лётчиков.Кстати, речь идёт не только о количестве, но и о качестве. Вот Олег Царёв пишет:"Каковы бы ни были наши потери, мы уже не можем производить эти самолёты. Утрачены технологии и люди, которые могли их делать. Распилены заводы на металлолом, на их месте построены дома".Это действительно правда – мы не можем производить Ту-95 (хотя можем – Ту-160М и Ту-22М4). Так же мы не можем производить "Илью Муромца", ТБ-3, Ту-16 и другие музейные экспонаты. И не потому, что заводы распилили, а потому, что Ту-95, даже в самой современной версии МС, конструктивно самолёт 50-х годов (на службе находится с 1956 года). Пассажирская версия Ту-114 и самолёт ДРЛО Ту-126 давно не эксплуатируются. Остались только бомбардировщики и самолёты противолодочной обороны Ту-142.Можно, конечно, привести в пример американский Boeing B-52 Stratofortress, сроки эксплуатации которых не так давно были продлены до 100 (!) лет, но это самолёт модульной конструкции – в старых бортах от первоначального самолёта остаётся не так много: кажется только часть модулей фюзеляжа и центроплана. Но даже и при всём этом применение В-52 очень ограничено.Так или иначе, время пилотируемой стратегической авиации прошло, и потери, понесённые российской дальней авиацией (в том числе сбитых ранее самолётов ДРЛО А-50), только иллюстрируют этот факт. Пора думать о беспилотных платформах, благо американские RQ-4 Global Hawk летают уже скоро два десятилетия – какой-то опыт накоплен.Теперь о самой диверсии 1 июня.Вне всякого сомнения, это новое слово в разработанной ещё в 80-е годы стратегии вывода из строя стратегического ядерного арсенала ударом высокоточного обычного оружия. Тогда средством такого удара виделись крылатые ракеты дальнего действия, сейчас оказалось, что эта функция может быть возложена на сравнительно лёгкие БПЛА, заранее доставленные на территорию противника.Тут, однако, надо иметь в виду, что именно стратегическая авиация особенно уязвима для такого рода ударов – количество доступных для её базирования аэродромов невелико, пролёт крупных самолётов легко отслеживать при помощи агентуры и технических средств союзников Украины, сами самолёты легко поражаются на стоянках*.Уже в случае с тягачами мобильных комплексов типа "Ярс" всё будет не так просто, а для поражения шахтных установок МБР нужны совершенно другие ударные средства.Ну и надо иметь в виду, что в данном случае цель была, преимущественно медийной.Главной задачей было показать уязвимость России и способность Украины наносить трудновосполнимый урон, усилив таким образом переговорные позиции в Стамбуле 2 июня (Зеленский прямым текстом озвучил эту задачу на саммите в Вильнюсе).Именно в этой сфере успех как раз не достигнут (что, опять же, признал Зеленский). Диверсия наносит имиджевый ущерб России, но в силу указанных особенностей стратегической авиации, на ситуацию на поле боя они никак или почти никак не влияют. Уже из этих соображений повлиять на позицию российской делегации при помощи диверсий практически нереально.Внутриполитическая задача – воодушевить общество и показать, что власть заботится о нём – уничтожает бомбардировщики "которые терроризируют украинские города" (то, что удары в основном наносятся БПЛА дальнего действия, к делу не относится).Задача воздействия на российское общественное мнение. Сама по себе атака БПЛА сопровождалась атакой ботов в социальных сетях и появлением разнообразных фейков (особое "спасибо" надо сказать уважаемым очевидцам, вывалившим массу видео, и уважаемым военкорам, один из которых записал в жертвы украинской атаки даже ракетную подводную лодку – видать на аэродроме вместе с бомбардировщиками стояла). Отчасти эта акция удалась, люди, конечно, недовольны военными и спецслужбами. Но особенно они недовольны Украиной. Дополнительный аргумент в пользу того, что переговоры с Зеленским должен вести "Орешник".Аппаратная задача – глава СБУ Василий Малюк "подвинул" начальника ГУР Кирилла Буданова. Правда тут трудно сказать, чем дело кончится – похоже, что Малюк не столько атакует Буданова, сколько восстанавливает свои позиции, пострадавшие в результате конфликта с Офисом президента.Подводя итоги повторимся – ничего нового по сравнению с диверсией декабря 2022 года не произошло. Та диверсия нанесла определённый ущерб, но на ход боевых действий и развитие политического кризиса влияния не оказала. И эта не окажет.* В социальных сетях указывают, что в соответствии с требованиями соглашений о контроле стратегических вооружений самолёты должны быть доступны для инспекции. Формально соглашения строительства укрытий не запрещают, но тут пусть разбираются контролирующие органы.Об особенностях и результатах диверсии в декабре 2022 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Стрижи" против стратегической авиации. Что показали авиадиверсии на российских аэродромах"

https://ukraina.ru/20240412/1049822243.html

https://ukraina.ru/20200907/1028819356.html

https://ukraina.ru/20241223/1030083312.html

https://ukraina.ru/20250423/chto-delat-esli-na-tebya-letit-bespilotnik-sovety-ot-komandira-boevoy-gruppy-pozyvnoy-ural-1062710286.html

https://ukraina.ru/20250528/nebo-kishit-bpla-volonter-rasskazal-kak-iskusstvennyy-intellekt-i-drony-polnostyu-izmenyat-pole-boya-1063463389.html

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