"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье - 01.06.2025 Украина.ру
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"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье
"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье - 01.06.2025 Украина.ру
"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье
Украинские военные методично превращают жилые кварталы в военные объекты, принудительно выселяя местных жителей под покровом ночи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-06-01T07:50
2025-06-01T07:50
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"ВСУ сейчас эвакуирует население из Белополья. Есть много видео, как они под покровом ночи выгоняют людей из домов и занимают там позиции", - сообщил Кутырь. По его словам, это часть планомерного создания оборонительных рубежей.Эксперт подчеркнул особое отношение украинских силовиков к местным жителям: "Местных жителей киевский режим не любит, потому что оно до СВО было лояльно России".Кутырь предостерег от попыток штурмовать укрепленный населенный пункт в лоб: "Штурмовать Белополье в лоб было бы нецелесообразно, потому что оно укреплено". Вместо этого он предложил тактику постепенного окружения.В завершение эксперт отметил: "На войне невыполнимых задач нет, есть непродуманность действий". Эта цитата подводит итог его анализу ситуации вокруг Белополья, где требуется взвешенный стратегический подход.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/zelenskiy-gotov-ubit-vas-vsekh-ukrainskie-eksperty-i-politiki-teryayut-vsyakuyu-nadezhdu--1063459995.html
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Новости, Россия, Сумы, Сумская область, ВС РФ, наступление ВС РФ, наступление, наступление на Сумы, окружение, окружение ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье

07:50 01.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военные методично превращают жилые кварталы в военные объекты, принудительно выселяя местных жителей под покровом ночи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
"ВСУ сейчас эвакуирует население из Белополья. Есть много видео, как они под покровом ночи выгоняют людей из домов и занимают там позиции", - сообщил Кутырь. По его словам, это часть планомерного создания оборонительных рубежей.
Эксперт подчеркнул особое отношение украинских силовиков к местным жителям: "Местных жителей киевский режим не любит, потому что оно до СВО было лояльно России".
Кутырь предостерег от попыток штурмовать укрепленный населенный пункт в лоб: "Штурмовать Белополье в лоб было бы нецелесообразно, потому что оно укреплено". Вместо этого он предложил тактику постепенного окружения.
В завершение эксперт отметил: "На войне невыполнимых задач нет, есть непродуманность действий". Эта цитата подводит итог его анализу ситуации вокруг Белополья, где требуется взвешенный стратегический подход.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
29 мая, 04:35
"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что киевский режим вообще не собирается оставлять Украину в ее обитателей в живых.
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