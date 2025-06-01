https://ukraina.ru/20250601/zanimayut-doma-mestnykh-zhiteley-ekspert-rasskazal-kak-vsu-prevraschayut-v-krepost-belopole-1063506388.html

"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье

"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье - 01.06.2025 Украина.ру

"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье

Украинские военные методично превращают жилые кварталы в военные объекты, принудительно выселяя местных жителей под покровом ночи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-06-01T07:50

2025-06-01T07:50

2025-06-01T07:50

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"ВСУ сейчас эвакуирует население из Белополья. Есть много видео, как они под покровом ночи выгоняют людей из домов и занимают там позиции", - сообщил Кутырь. По его словам, это часть планомерного создания оборонительных рубежей.Эксперт подчеркнул особое отношение украинских силовиков к местным жителям: "Местных жителей киевский режим не любит, потому что оно до СВО было лояльно России".Кутырь предостерег от попыток штурмовать укрепленный населенный пункт в лоб: "Штурмовать Белополье в лоб было бы нецелесообразно, потому что оно укреплено". Вместо этого он предложил тактику постепенного окружения.В завершение эксперт отметил: "На войне невыполнимых задач нет, есть непродуманность действий". Эта цитата подводит итог его анализу ситуации вокруг Белополья, где требуется взвешенный стратегический подход.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/zelenskiy-gotov-ubit-vas-vsekh-ukrainskie-eksperty-i-politiki-teryayut-vsyakuyu-nadezhdu--1063459995.html

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