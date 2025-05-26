Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра - 26.05.2025 Украина.ру
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Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра - 26.05.2025 Украина.ру
Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
Сейчас есть два варианта развития событий: наступать дальше на Днепропетровскую область, либо попытаться выбить противника из северных районов Харьковской области. С точки зрения безопасности наших регионов логичнее было бы вытеснить противника из Сум и Харькова.
2025-05-26T19:55
2025-05-26T20:34
интервью
украина
харьков
россия
совбез
нато
сумская область
пво
багдад
кгб
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, за последнее время ВС РФ освободили ряд населенных пунктов в Сумской области (Владимировка, Беловоды, Локня). Водолаги в полуохвате, идут бои в Юнаковке. Чего ждать дальше?- Речь идет, если опираться на официальные источники, о создании буферной зоны. Есть одно заявление от президента о том, что мы будем создавать буферную зону. Другое заявление от председателя Совбеза Медведев о том, что если так дела пойдут дальше, то вся Украина станет буферной зоной.Истина лежит где-то посередине. Очевидно, нынешняя Украина не сможет даже после подписания мирных соглашений воздержаться от нападений на российскую территорию.Это могут быть и запуски малых беспилотников по гражданским автомобилям и сельхозтехнике, то есть малый террор, который оборачивается приличными жертвами. Поэтому чем глубже Россия войдет на территорию Украины, тем безопаснее будет наша жизнь. Никто не отменяет и запуски крупных БПЛА, тем более Украину будут постоянно к этому подстрекать их европейские партнеры.Поэтому создание и расширение буферной зоны может обернуться стратегическими последствиями для самой Украины, утратой ряда территорий.- Уже год идут бои за Волчанск в Харьковской области. За последнее время нашим войскам удалось отбить у врага несколько улиц. Почему продвижение там идет так медленно, ведь в ДНР российская армия успешно наступает в урбанизированной зоне.- Бои за крупные населенные пункты там идут и сейчас. Например, за тот же Покровск. А Волчанск, если посмотреть на карту, это пригород Харькова. То есть своими коммуникациями он опирается на крупный миллионный город. Силы, которые отрежут Волчанск от Харькова, будут иметь столицу области в своем тылу.В Харькове можно будет сформировать серьезные подразделения, чтобы деблокировать Волчанск. То есть его надо либо занимать, идя широким фронтом, либо точечный укол на Волчанск ничего не даст.Наступление на Волчанск — это часть общей стратегии – надавливание в разных местах, где прорвалось, туда и прошли. А в другом месте решили, что потери будут неоправданны и двигаться дальше нет смысла.- Западные СМИ сообщают о концентрации 50-тысячной российской группировки. Эти заявления делаются в рамках информационной борьбы?- На сегодняшний день оказалось, что оборона на северном направлении у противника не очень прочная. Сейчас есть два варианта развития событий, наступать дальше на Днепропетровскую область, либо попытаться выбить противника из северных районов Харьковской области. С точки зрения безопасности наших регионов логичнее было бы вытеснить противника из Сум и Харькова.Совершенно правильно говорить о них, как об исконно русских территориях. В Сумах был поселен Черкасский казачий слободской полк для обороны этой территории от крымских татар. Так же была сформирована Харьковская крепость, причем без участия украинцев. Первыми поселенцами были донские казаки и калмыки. Это исконные российские территории.Харьков стратегически связан с Воронежем. Линии снабжения и промышленной кооперации проходили через Новый и Старый Оскол. Это была единая промышленная агломерация. Поэтому двигаться в ту сторону важно.Есть и другая версия, менее наполеоновская, которую я излагаю. То есть занять как можно больше территорий для использования в качестве разменной карты на переговорах, потому что под контролем противника пока еще остаются наши конституционные территории - Запорожье и Херсон.- Поспособствует ли созданию буферной зоны в северных областях Украины ландшафт этой местности?- Там сложнопересеченная местность, есть леса и лесопосадки между полями, которыми разделены наши южные районы. Это не равнинные степи Новороссии, там лесостепная зона. Местность вокруг Харькова насыщена населенными пунктами. Это Харьковская агломерация. Чем больше урбанистических черт у местности, тем сложнее там взламывать оборону.- Перед СССР в 1939-1940 годах тоже стояла задача создания буферной зоны на западных рубежах. Руководство страны для ее решения включало в состав Советского Союза Прибалтику, западную Украину и Белоруссию, Бессарабию. А сейчас может ли идти речь о включении территорий, с которых может исходить угроза, в состав России?- Мое мнение заключается в том, что вопрос о ликвидации Украины в том виде, в котором она существует сейчас, с повестки дня не снят. Вопрос в возможности исполнения этого желания. Для России Украина в любом виде, в котором она будет существовать на Левобережье Днепра, будет представлять угрозу.За исключением того варианта, при котором к власти на Украине придет дружественный политический режим. Украина на левом берегу Днепра это плацдарм НАТО.- Если ставится вопрос о создании буферной зоны в сотни километров, то для это потребуются стратегические военные операции. Как это возможно в нынешних условиях, когда в наступление идут небольшие группы бойцов при поддержке нескольких единиц бронетехники на ограниченном участке линии боевого соприкосновения? Как добиться крупных территориальных приобретений?- Исключительно с помощью авиаударов и превращение опорных пунктов в города-призраки. То есть тотальное уничтожение объектов, где противник будет защищаться массированными авиаударами, учитывая, что у НАТО истощаются средства ПВО.Дроны и стратегическая авиация, наверно, впервые в истории могут решить исход дела.- Какая судьба ждет Харьков в рамках этой концепции?- С Харьковом, вероятно, нужно поступить так, американцы поступили с Багдадом: отключить все коммуникации и сделать непригодным для жизни, оставив коридор для выхода войск и гражданского населения.Подробнее о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
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https://ukraina.ru/20250526/chem-zakonchitsya-voyna-ukrainy-i-rossii-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-vinogradov-1063415946.html
https://ukraina.ru/20250526/slishkom-dlinnyy-stsenariy-peregovorov-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-veroyatnosti-prodolzheniya-voyny-1063407519.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, харьков, россия, совбез, нато, сумская область, пво, багдад, кгб
Интервью, Украина, Харьков, Россия, Совбез, НАТО, Сумская область, ПВО, Багдад, КГБ

Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра

19:55 26.05.2025 (обновлено: 20:34 26.05.2025)
 
© из личного архиваСергей Сазонов интервью
Сергей Сазонов интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сейчас есть два варианта развития событий: наступать дальше на Днепропетровскую область, либо попытаться выбить противника из северных районов Харьковской области. С точки зрения безопасности наших регионов логичнее было бы вытеснить противника из Сум и Харькова.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
- Сергей, за последнее время ВС РФ освободили ряд населенных пунктов в Сумской области (Владимировка, Беловоды, Локня). Водолаги в полуохвате, идут бои в Юнаковке. Чего ждать дальше?
- Речь идет, если опираться на официальные источники, о создании буферной зоны. Есть одно заявление от президента о том, что мы будем создавать буферную зону. Другое заявление от председателя Совбеза Медведев о том, что если так дела пойдут дальше, то вся Украина станет буферной зоной.
Истина лежит где-то посередине. Очевидно, нынешняя Украина не сможет даже после подписания мирных соглашений воздержаться от нападений на российскую территорию.
Это могут быть и запуски малых беспилотников по гражданским автомобилям и сельхозтехнике, то есть малый террор, который оборачивается приличными жертвами. Поэтому чем глубже Россия войдет на территорию Украины, тем безопаснее будет наша жизнь. Никто не отменяет и запуски крупных БПЛА, тем более Украину будут постоянно к этому подстрекать их европейские партнеры.
Поэтому создание и расширение буферной зоны может обернуться стратегическими последствиями для самой Украины, утратой ряда территорий.
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- Уже год идут бои за Волчанск в Харьковской области. За последнее время нашим войскам удалось отбить у врага несколько улиц. Почему продвижение там идет так медленно, ведь в ДНР российская армия успешно наступает в урбанизированной зоне.
- Бои за крупные населенные пункты там идут и сейчас. Например, за тот же Покровск. А Волчанск, если посмотреть на карту, это пригород Харькова. То есть своими коммуникациями он опирается на крупный миллионный город. Силы, которые отрежут Волчанск от Харькова, будут иметь столицу области в своем тылу.
В Харькове можно будет сформировать серьезные подразделения, чтобы деблокировать Волчанск. То есть его надо либо занимать, идя широким фронтом, либо точечный укол на Волчанск ничего не даст.
Наступление на Волчанск — это часть общей стратегии – надавливание в разных местах, где прорвалось, туда и прошли. А в другом месте решили, что потери будут неоправданны и двигаться дальше нет смысла.
- Западные СМИ сообщают о концентрации 50-тысячной российской группировки. Эти заявления делаются в рамках информационной борьбы?
- На сегодняшний день оказалось, что оборона на северном направлении у противника не очень прочная. Сейчас есть два варианта развития событий, наступать дальше на Днепропетровскую область, либо попытаться выбить противника из северных районов Харьковской области. С точки зрения безопасности наших регионов логичнее было бы вытеснить противника из Сум и Харькова.
Совершенно правильно говорить о них, как об исконно русских территориях. В Сумах был поселен Черкасский казачий слободской полк для обороны этой территории от крымских татар. Так же была сформирована Харьковская крепость, причем без участия украинцев. Первыми поселенцами были донские казаки и калмыки. Это исконные российские территории.
Харьков стратегически связан с Воронежем. Линии снабжения и промышленной кооперации проходили через Новый и Старый Оскол. Это была единая промышленная агломерация. Поэтому двигаться в ту сторону важно.
Есть и другая версия, менее наполеоновская, которую я излагаю. То есть занять как можно больше территорий для использования в качестве разменной карты на переговорах, потому что под контролем противника пока еще остаются наши конституционные территории - Запорожье и Херсон.
Захар Виноградов авторы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
13:27
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- Поспособствует ли созданию буферной зоны в северных областях Украины ландшафт этой местности?
- Там сложнопересеченная местность, есть леса и лесопосадки между полями, которыми разделены наши южные районы. Это не равнинные степи Новороссии, там лесостепная зона. Местность вокруг Харькова насыщена населенными пунктами. Это Харьковская агломерация. Чем больше урбанистических черт у местности, тем сложнее там взламывать оборону.
- Перед СССР в 1939-1940 годах тоже стояла задача создания буферной зоны на западных рубежах. Руководство страны для ее решения включало в состав Советского Союза Прибалтику, западную Украину и Белоруссию, Бессарабию. А сейчас может ли идти речь о включении территорий, с которых может исходить угроза, в состав России?
- Мое мнение заключается в том, что вопрос о ликвидации Украины в том виде, в котором она существует сейчас, с повестки дня не снят. Вопрос в возможности исполнения этого желания. Для России Украина в любом виде, в котором она будет существовать на Левобережье Днепра, будет представлять угрозу.
За исключением того варианта, при котором к власти на Украине придет дружественный политический режим. Украина на левом берегу Днепра это плацдарм НАТО.
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
05:46
"Слишком длинный сценарий переговоров". Украинские эксперты и политики о вероятности продолжения войныВ украинском экспертном сообществе гадают, чего потребует Россия для продолжения переговоров и не слишком ли жесткими окажутся (или покажутся) эти требования. Говорят и о первопричинах конфликта.
- Если ставится вопрос о создании буферной зоны в сотни километров, то для это потребуются стратегические военные операции. Как это возможно в нынешних условиях, когда в наступление идут небольшие группы бойцов при поддержке нескольких единиц бронетехники на ограниченном участке линии боевого соприкосновения? Как добиться крупных территориальных приобретений?
- Исключительно с помощью авиаударов и превращение опорных пунктов в города-призраки. То есть тотальное уничтожение объектов, где противник будет защищаться массированными авиаударами, учитывая, что у НАТО истощаются средства ПВО.
Дроны и стратегическая авиация, наверно, впервые в истории могут решить исход дела.
- Какая судьба ждет Харьков в рамках этой концепции?
- С Харьковом, вероятно, нужно поступить так, американцы поступили с Багдадом: отключить все коммуникации и сделать непригодным для жизни, оставив коридор для выхода войск и гражданского населения.
Подробнее о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
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Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
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