https://ukraina.ru/20250526/sergey-sazonov-rossi-vazhno-vybit-vsu-iz-sum-i-kharkova-chtoby-ukraina-ushla-s-levogo-berega-dnepra-1063424853.html

Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра

Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра - 26.05.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра

Сейчас есть два варианта развития событий: наступать дальше на Днепропетровскую область, либо попытаться выбить противника из северных районов Харьковской области. С точки зрения безопасности наших регионов логичнее было бы вытеснить противника из Сум и Харькова.

2025-05-26T19:55

2025-05-26T19:55

2025-05-26T20:34

интервью

украина

харьков

россия

совбез

нато

сумская область

пво

багдад

кгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050609391_27:10:855:476_1920x0_80_0_0_a212f9603493d3c27657ae906f4021d7.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, за последнее время ВС РФ освободили ряд населенных пунктов в Сумской области (Владимировка, Беловоды, Локня). Водолаги в полуохвате, идут бои в Юнаковке. Чего ждать дальше?- Речь идет, если опираться на официальные источники, о создании буферной зоны. Есть одно заявление от президента о том, что мы будем создавать буферную зону. Другое заявление от председателя Совбеза Медведев о том, что если так дела пойдут дальше, то вся Украина станет буферной зоной.Истина лежит где-то посередине. Очевидно, нынешняя Украина не сможет даже после подписания мирных соглашений воздержаться от нападений на российскую территорию.Это могут быть и запуски малых беспилотников по гражданским автомобилям и сельхозтехнике, то есть малый террор, который оборачивается приличными жертвами. Поэтому чем глубже Россия войдет на территорию Украины, тем безопаснее будет наша жизнь. Никто не отменяет и запуски крупных БПЛА, тем более Украину будут постоянно к этому подстрекать их европейские партнеры.Поэтому создание и расширение буферной зоны может обернуться стратегическими последствиями для самой Украины, утратой ряда территорий.- Уже год идут бои за Волчанск в Харьковской области. За последнее время нашим войскам удалось отбить у врага несколько улиц. Почему продвижение там идет так медленно, ведь в ДНР российская армия успешно наступает в урбанизированной зоне.- Бои за крупные населенные пункты там идут и сейчас. Например, за тот же Покровск. А Волчанск, если посмотреть на карту, это пригород Харькова. То есть своими коммуникациями он опирается на крупный миллионный город. Силы, которые отрежут Волчанск от Харькова, будут иметь столицу области в своем тылу.В Харькове можно будет сформировать серьезные подразделения, чтобы деблокировать Волчанск. То есть его надо либо занимать, идя широким фронтом, либо точечный укол на Волчанск ничего не даст.Наступление на Волчанск — это часть общей стратегии – надавливание в разных местах, где прорвалось, туда и прошли. А в другом месте решили, что потери будут неоправданны и двигаться дальше нет смысла.- Западные СМИ сообщают о концентрации 50-тысячной российской группировки. Эти заявления делаются в рамках информационной борьбы?- На сегодняшний день оказалось, что оборона на северном направлении у противника не очень прочная. Сейчас есть два варианта развития событий, наступать дальше на Днепропетровскую область, либо попытаться выбить противника из северных районов Харьковской области. С точки зрения безопасности наших регионов логичнее было бы вытеснить противника из Сум и Харькова.Совершенно правильно говорить о них, как об исконно русских территориях. В Сумах был поселен Черкасский казачий слободской полк для обороны этой территории от крымских татар. Так же была сформирована Харьковская крепость, причем без участия украинцев. Первыми поселенцами были донские казаки и калмыки. Это исконные российские территории.Харьков стратегически связан с Воронежем. Линии снабжения и промышленной кооперации проходили через Новый и Старый Оскол. Это была единая промышленная агломерация. Поэтому двигаться в ту сторону важно.Есть и другая версия, менее наполеоновская, которую я излагаю. То есть занять как можно больше территорий для использования в качестве разменной карты на переговорах, потому что под контролем противника пока еще остаются наши конституционные территории - Запорожье и Херсон.- Поспособствует ли созданию буферной зоны в северных областях Украины ландшафт этой местности?- Там сложнопересеченная местность, есть леса и лесопосадки между полями, которыми разделены наши южные районы. Это не равнинные степи Новороссии, там лесостепная зона. Местность вокруг Харькова насыщена населенными пунктами. Это Харьковская агломерация. Чем больше урбанистических черт у местности, тем сложнее там взламывать оборону.- Перед СССР в 1939-1940 годах тоже стояла задача создания буферной зоны на западных рубежах. Руководство страны для ее решения включало в состав Советского Союза Прибалтику, западную Украину и Белоруссию, Бессарабию. А сейчас может ли идти речь о включении территорий, с которых может исходить угроза, в состав России?- Мое мнение заключается в том, что вопрос о ликвидации Украины в том виде, в котором она существует сейчас, с повестки дня не снят. Вопрос в возможности исполнения этого желания. Для России Украина в любом виде, в котором она будет существовать на Левобережье Днепра, будет представлять угрозу.За исключением того варианта, при котором к власти на Украине придет дружественный политический режим. Украина на левом берегу Днепра это плацдарм НАТО.- Если ставится вопрос о создании буферной зоны в сотни километров, то для это потребуются стратегические военные операции. Как это возможно в нынешних условиях, когда в наступление идут небольшие группы бойцов при поддержке нескольких единиц бронетехники на ограниченном участке линии боевого соприкосновения? Как добиться крупных территориальных приобретений?- Исключительно с помощью авиаударов и превращение опорных пунктов в города-призраки. То есть тотальное уничтожение объектов, где противник будет защищаться массированными авиаударами, учитывая, что у НАТО истощаются средства ПВО.Дроны и стратегическая авиация, наверно, впервые в истории могут решить исход дела.- Какая судьба ждет Харьков в рамках этой концепции?- С Харьковом, вероятно, нужно поступить так, американцы поступили с Багдадом: отключить все коммуникации и сделать непригодным для жизни, оставив коридор для выхода войск и гражданского населения.Подробнее о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска

https://ukraina.ru/20250526/sanktsii-tarify-poshliny-chem-tramp-grozit-rf-i-naskolko-eto-realno-1063420221.html

https://ukraina.ru/20250526/chem-zakonchitsya-voyna-ukrainy-i-rossii-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-vinogradov-1063415946.html

https://ukraina.ru/20250526/slishkom-dlinnyy-stsenariy-peregovorov-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-veroyatnosti-prodolzheniya-voyny-1063407519.html

украина

харьков

россия

сумская область

багдад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, харьков, россия, совбез, нато, сумская область, пво, багдад, кгб