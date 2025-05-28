https://ukraina.ru/20250528/1063448125.html

Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку

Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку - 28.05.2025 Украина.ру

Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку

Удар по полигону спецназа в Шостке лишний раз подтверждает, что Украина проводит подготовку к захвату "старых" территорий РФ с целью пиара и торга. Чем больше у нас будет данных о подготовке к таким операциям, тем больше превентивных мер мы успеем принять, считает ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-05-28T06:00

2025-05-28T06:00

2025-05-28T10:43

интервью

украина

сумы

вооруженные силы украины

брянская область

сво

спецназ

дрг

теткино

юнаковка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виктор Борисович, за последнее время ВС РФ освободили ряд населенных пунктов в Сумской области (Владимировка, Беловоды, Локня). Водолаги в полуохвате, идут бои в Юнаковке. На ваш взгляд, какой следующий рубеж на территории противника может стать нашей целью?- Пока преждевременно говорить о том, что мы куда-то будем наступать.Во-первых, Юнаковку мы еще не взяли. Более того, она находится перед крупным лесным массивом. Пойдем мы после ее взятия через лес? Нет, не пойдем, потому что сейчас там везде зеленка. Противнику удобно ей прикрываться.Во-вторых, Украина по-прежнему атакует Теткино, где у нас неудобные позиции для обороны. С этим надо что-то решать. Противник же не просто так этим занимается. Думаю, киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года, чтобы поломать все наши планы. И варианты нападения враг тоже прощупывает.В частности, меня встревожили сообщения об украинской ДРГ, которая на прошлой неделе дошла до окраин Брянска сквозь лесные массивы. Понятно, что эти лесные массивы трудно контролировать и нам, и им. Вопрос в том, кто успеет разгадать планы противника.Поэтому шапкозакидательством относительно скорого взятия Сум предлагаю не заниматься.- По поводу гипотетического нападения на Брянскую область сейчас снова говорят о Суземке. Правильно ли я понимаю, что этот участок опасен для нас по трем причинам: со стороны Украины к ней больше коммуникаций, ВСУ там могут прикрыться лесом от дронов, ВСУ в случае ее взятия могут держать оборону по рекам Сев и Десна?- Да, да.От Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки идет прямая железнодорожная ветка. Эту ветку окружает лесной массив на два-три километра, который, по большому счету, никем не контролируется. Еще к ней идут две автомобильные дороги по краям. Более того, весь район в треугольнике Навля-Севск-Суземка – это настоящие брянские леса и болота. Партизанский край, который до конца не контролировали ни мы, ни немцы. В этот коридор ВСУ могут нанести удар.Другое опасное направление – Погар (с украинской стороны – поселок Гремяч). Мы на территории противника били по мостам, и ДРГ наша туда заходила. Но точно так же в отдельные населенные пункты Брянской области заходили украинские ДРГ. Короче говоря, ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара.Но вернемся к Юнаковке. Нам очень важно ее взять и пойти по дороге Н-07. Только надо иметь в виду, что противник будет за нее биться.- Теперь-то после взятия Беловод мы сможем обойти Юнаковку с запада? Потому что обойти ее с востока со стороны Олешни у нас не получалось.- Сможем. Оттуда мы будем стремиться к перекрестку на дороге от Храповщины до Яблоновки и Юнаковки. Но к самому лесу и реки Олешня в Храповщине мы не пойдем. Станем чуть севернее на господствующих высотах и оставим противнику полосу чистого поля, чтобы его контролировать.- Еще есть предположение, что мы от Юнаковки пойдем на северо-запад от Сум, чтобы перерезать дорогу между Сумами и Белопольем. Возможно ли это?- Это тоже возможно, потому что с Теткино надо что-то решать. Как минимум, чтобы обезопасить его, нам надо взять Рыжевку в Сумской области, а она сейчас в серой зоне. И штурмовать Белополье в лоб было бы нецелесообразно, потому что оно укреплено.ВСУ сейчас эвакуирует население из Белополья. Есть много видео, как они под покровом ночи занимают выгоняют людей из домов и занимают там позиции. Местным жителей киевский режим не любит, потому что оно до СВО было лояльно России.А так, повторюсь, украинские атаки на Теткино – это отвлекающий маневр, чтобы нанести удар в других местах.- Если мы все же будем перерезать сообщение между Сумами и Белопольем, насколько серьезно наше продвижение затруднят реки Крыга и Синяк?- Любая водная преграда – это и союзник, и противник. Наступающей стороне трудно ее форсировать, а обороняющейся стороне трудно снабжать свою группировку на противоположном берегу реки. При этом вдоль рек наступать всегда удобно.Понимаете, на войне невыполнимых задач нет, есть непродуманность действий. Все зависит от наших средств и возможностей. Верховный опять подчеркнул, что мы будем создавать буферную зону. То есть какие-то планы у нас есть, но никто их разглашать не будет. Война – это соревнование с противником в определенных умениях. Берем карты и играем.Хочу подчеркнуть, что за Юнаковку сейчас идут упорные бои с потерями для обеих сторон. Несмотря на новые реалии СВО, работает старое правило, что наступающая сторона несет больше потерь, чем обороняющаяся. Украина об этом помнит и щупает слабые места на наших границах. И нам сейчас надо не замалчивать какие-то проблемы, а четко сказать, где и что нужно подшаманить.Повторюсь, украинская ДРГ дошла до окраин Брянска. Мы узнали об этом только через какое-то время, причем освещение этой ситуации было скудным. В 2024 году о событиях под Суджей нам тоже ничего не говорили, что привело к потерям гражданского населения. Поэтому военному и гражданскому руководству региона надо не "бороться с фейками", а отрабатывать механизмы эвакуации мирных жителей и переброски подкреплений на место прорыва.Да, на это надо потратиться. Но не думаю, что фотоловушки, которые ставят в лесах, стоят слишком дорого. Поставьте их на определенных участках и наблюдайте. Противник же не сможет каждое дерево обыскивать. То есть лучше потратиться, но перестраховаться. В конце концов, если ничего не будет, нам зоологи и экологи потом спасибо скажут, что мы помогли им наблюдать за брянскими лесами.- Может ли наш удар по полигону спецназа под Шосткой сорвать это наступление на Брянскую область?- Это хорошая работа нашей разведки. Выявили, и туда в нужный момент прилетело. Это лишний раз подтверждает, что Украина проводит подготовку к определенным действиям – захвату территорий с целью пиара и торга. Мы вынуждены будем на это реагировать ценой переброски войск и поломанных планов на других направлениях. Чем больше у нас будет информации о подготовке к таким операциям, тем больше превентивных мер успеем принять.Повторюсь, Брянское направление – это очень сложный участок. В годы Великой Отечественной войны в треугольнике "Навля-Суземка-Севск" 1-я "Русская" дивизия СС из наших же соотечественников проводила антипартизанские операции, зато из района Путивля Ковпак совершил свой знаменитый рейд до Карпат.Лесной массив может быть как твоим союзником, так и противником. Все зависит от того, есть ли у тебя специальные средства, чтобы там воевать. Судя по всему, у ВСУ они есть. И они готовят наступление на Брянскую область.- И это наступление возможно вне зависимости от того, с какой скоростью мы будем продвигаться в Донбассе?- Да. Донбасс – это совершенно другое стратегическое направление и для нас, и для противника. И чтобы подготовиться к такой попытке вторжения, надо собирать разведданных и наносить Украине больше ущерба.О других аспектах СВО - в интервью основателя ТГ "Рыбарь" Михаила Звинчука: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сумы, вооруженные силы украины, брянская область, сво, спецназ, дрг, теткино, юнаковка