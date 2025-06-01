https://ukraina.ru/20250601/vsu-mogut-popytatsya-povtorit-stsenariy-sudzhi-gde-to-na-uchastke-ot-suzemki-do-pogara--kutyr-1063506227.html

ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь

ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь - 01.06.2025 Украина.ру

ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь

От Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки (Брянская область) идет прямая железнодорожная ветка. Этот участок границы уязвим из-за лесных массивов и удобных коммуникаций для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-06-01T06:20

2025-06-01T06:20

2025-06-01T06:20

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"От Середина-Буды до Суземки идет прямая железнодорожная ветка", — отметил Кутырь. Он подчеркнул, что окружающий лесной массив практически никем не контролируется, что делает это направление особо опасным.Эксперт напомнил об историческом опыте этого региона. "Это настоящие брянские леса и болота. Партизанский край, который до конца не контролировали ни мы, ни немцы", — сказал ветеран.Кутырь предупредил о возможности повторения сценария Суджи. "ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заявил он.В заключение эксперт призвал усилить контроль за этим направлением и быть готовым к возможным провокациям.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/1063466844.html

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