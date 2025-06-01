ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь - 01.06.2025 Украина.ру
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ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь
ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь - 01.06.2025 Украина.ру
ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь
От Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки (Брянская область) идет прямая железнодорожная ветка. Этот участок границы уязвим из-за лесных массивов и удобных коммуникаций для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-06-01T06:20
2025-06-01T06:20
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"От Середина-Буды до Суземки идет прямая железнодорожная ветка", — отметил Кутырь. Он подчеркнул, что окружающий лесной массив практически никем не контролируется, что делает это направление особо опасным.Эксперт напомнил об историческом опыте этого региона. "Это настоящие брянские леса и болота. Партизанский край, который до конца не контролировали ни мы, ни немцы", — сказал ветеран.Кутырь предупредил о возможности повторения сценария Суджи. "ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заявил он.В заключение эксперт призвал усилить контроль за этим направлением и быть готовым к возможным провокациям.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/1063466844.html
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новости, сумская область, россия, сумы, всу, наступление на сумы, наступление вс рф, наступление, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, брянская область, брянск, граница
Новости, Сумская область, Россия, Сумы, ВСУ, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, наступление, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Брянская область, Брянск, граница

ВСУ могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара — Кутырь

06:20 01.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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От Середина-Буды (город в Сумской области прямо на границе) до Суземки (Брянская область) идет прямая железнодорожная ветка. Этот участок границы уязвим из-за лесных массивов и удобных коммуникаций для противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
"От Середина-Буды до Суземки идет прямая железнодорожная ветка", — отметил Кутырь. Он подчеркнул, что окружающий лесной массив практически никем не контролируется, что делает это направление особо опасным.
Эксперт напомнил об историческом опыте этого региона. "Это настоящие брянские леса и болота. Партизанский край, который до конца не контролировали ни мы, ни немцы", — сказал ветеран.
Кутырь предупредил о возможности повторения сценария Суджи. "ВСУ по-прежнему могут попытаться повторить сценарий Суджи где-то на участке от Суземки до Погара", — заявил он.
В заключение эксперт призвал усилить контроль за этим направлением и быть готовым к возможным провокациям.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра" на сайте Украина.ру.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
29 мая, 06:10
Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 годаСравнивать СВО с Великой Отечественной войной можно и нужно. Опыт Великой Отечественной войны выстраданный и уникальный. И механизмы принятия решений тех лет в сочетании с новыми тактическими приемами обязательно приведут к разгрому противника, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
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