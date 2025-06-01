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Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области

Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области - 01.06.2025 Украина.ру

Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области

В ночь на 1 июня в Курской области под грузовым поездом обрушился мост, пострадал машинист тепловоза. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

2025-06-01T09:52

2025-06-01T09:52

2025-06-01T09:53

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Инцидент произошёл ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. Во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора."Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - уточнил Хинштейн.Пострадавший машинист тепловоза с травмами ног доставлен больницу. Там вся бригада поезда находится под присмотром медиков.Автомобильная дорога под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд."Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", - сообщил Хинштейн.Тем временем МЧС России сообщило, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте обрушения моста в Брянской области."По предварительной информации ВЦМК, пострадали 47 человек, из них 3 ребенка, - всем оказывается помощь. Погибли 7 человек", - рассказали в министерстве.На месте происшествия работают порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Поврежденные пути восстанавливают.Инцидент в Брянской области произошёл поздно вечером 31 мая, около в 22:44. По данным РЖД и МЧС, автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. В поезде было около четырёхсот пассажиров.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

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новости, курская область, брянская область, россия, хинштейн, андрей климов, александр богомаз, мчс, ржд, инцидент, происшествия, железнодорожники, железнодорожные аварии, мост, транспорт