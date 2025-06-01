Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области - 01.06.2025 Украина.ру
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Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области - 01.06.2025 Украина.ру
Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
В ночь на 1 июня в Курской области под грузовым поездом обрушился мост, пострадал машинист тепловоза. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
2025-06-01T09:52
2025-06-01T09:53
новости
курская область
брянская область
россия
хинштейн
андрей климов
александр богомаз
мчс
ржд
инцидент
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Инцидент произошёл ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. Во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора."Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - уточнил Хинштейн.Пострадавший машинист тепловоза с травмами ног доставлен больницу. Там вся бригада поезда находится под присмотром медиков.Автомобильная дорога под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд."Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", - сообщил Хинштейн.Тем временем МЧС России сообщило, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте обрушения моста в Брянской области."По предварительной информации ВЦМК, пострадали 47 человек, из них 3 ребенка, - всем оказывается помощь. Погибли 7 человек", - рассказали в министерстве.На месте происшествия работают порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Поврежденные пути восстанавливают.Инцидент в Брянской области произошёл поздно вечером 31 мая, около в 22:44. По данным РЖД и МЧС, автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд Климов — Москва. В поезде было около четырёхсот пассажиров.Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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новости, курская область, брянская область, россия, хинштейн, андрей климов, александр богомаз, мчс, ржд, инцидент, происшествия, железнодорожники, железнодорожные аварии, мост, транспорт
Новости, Курская область, Брянская область, Россия, Хинштейн, Андрей Климов, Александр Богомаз, МЧС, РЖД, инцидент, происшествия, железнодорожники, железнодорожные аварии, мост, транспорт

Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области

09:52 01.06.2025 (обновлено: 09:53 01.06.2025)
 
инцидент на трассе Тросна-Калиновка
инцидент на трассе Тросна-Калиновка
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В ночь на 1 июня в Курской области под грузовым поездом обрушился мост, пострадал машинист тепловоза. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Инцидент произошёл ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. Во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора.
"Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - уточнил Хинштейн.
Пострадавший машинист тепловоза с травмами ног доставлен больницу. Там вся бригада поезда находится под присмотром медиков.
Автомобильная дорога под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.
"Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", - сообщил Хинштейн.
Тем временем МЧС России сообщило, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте обрушения моста в Брянской области.
"По предварительной информации ВЦМК, пострадали 47 человек, из них 3 ребенка, - всем оказывается помощь. Погибли 7 человек", - рассказали в министерстве.
На месте происшествия работают порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Поврежденные пути восстанавливают.
Инцидент в Брянской области произошёл поздно вечером 31 мая, около в 22:44. По данным РЖД и МЧС, автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд КлимовМосква. В поезде было около четырёхсот пассажиров.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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