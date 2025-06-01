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"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией
"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией - 01.06.2025 Украина.ру
"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией
Президент России Владимир Путин прав, оценивая конфликт России с НАТО как прокси-войну. Об этом 31 мая заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог
2025-06-01T09:25
2025-06-01T09:25
2025-06-01T09:25
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Украинский конфликт и конфликт Запада с Россией стали темой обсуждения Келлога с телеведущей канала Fox News. Спецпосланник президента США обратил внимание на обоснованность мнения президента России о происходящем."Он считает это прокси-войной стран НАТО, - сказал Келлог о выводе Путина. - Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит".Келлог напомнил также, что Путин неоднократно говорил о поставках западных вооружений на Украину, что давало основания Москве считать НАТО участником конфликта.В марте госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами, напомнило РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с такой оценкой и отметил, что речь идет о конфликте России и коллективного Запада во главе с США.Актуальное интервью на эту тему: Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции
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новости, россия, запад, сша, кит келлог, владимир путин, марко рубио, сво, международные отношения, международная политика, украина
Новости, Россия, Запад, США, Кит Келлог, Владимир Путин, Марко Рубио, СВО, международные отношения, Международная политика, Украина
"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией
Президент России Владимир Путин прав, оценивая конфликт России с НАТО как прокси-войну. Об этом 31 мая заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог