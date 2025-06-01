https://ukraina.ru/20250601/tak-i-est-kellog-soglasilsya-s-mneniem-putina-o-proksi-voyne-nato-s-rossiey-1063549556.html

"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией

"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией - 01.06.2025 Украина.ру

"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией

Президент России Владимир Путин прав, оценивая конфликт России с НАТО как прокси-войну. Об этом 31 мая заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог

2025-06-01T09:25

2025-06-01T09:25

2025-06-01T09:25

новости

россия

запад

сша

кит келлог

владимир путин

марко рубио

сво

международные отношения

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060894373_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_e15267fd78d4fa0b073ed50991128be5.jpg

Украинский конфликт и конфликт Запада с Россией стали темой обсуждения Келлога с телеведущей канала Fox News. Спецпосланник президента США обратил внимание на обоснованность мнения президента России о происходящем."Он считает это прокси-войной стран НАТО, - сказал Келлог о выводе Путина. - Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские государства. И Путин это видит".Келлог напомнил также, что Путин неоднократно говорил о поставках западных вооружений на Украину, что давало основания Москве считать НАТО участником конфликта.В марте госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами, напомнило РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с такой оценкой и отметил, что речь идет о конфликте России и коллективного Запада во главе с США.Актуальное интервью на эту тему: Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции

россия

запад

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, сша, кит келлог, владимир путин, марко рубио, сво, международные отношения, международная политика, украина