https://ukraina.ru/20250531/pavel-danilin-o-peregovorakh-v-stambule-trampu-ostaetsya-prinimat-validol-poka-ukraina-teryaet-1063537645.html

Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции

Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции - 31.05.2025 Украина.ру

Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции

С каким меморандумом украинцы едут на встречу в Стамбул, мы знаем. С ним каши не сваришь. Видимо, нужно показать Украине на деле, что в следующий раз она может заговорить о потере не четырех, а шести областей.

2025-05-31T10:16

2025-05-31T10:16

2025-05-31T10:16

интервью

украина

россия

сша

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вооруженные силы украины

цру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.Президент США Дональд Трамп 28 мая заявил, что ситуация с мирными переговорами между Россией и Украиной прояснится через две недели. Столько времени Трампу нужно, чтобы понять, действительно ли Россия готова к урегулированию конфликта.— Павел Викторович, реально ли за эти сроки России и Украине заключить мирное соглашение?— Конечно, нет. Этого времени недостаточно ни для мирного соглашения, ни для договоренности, если сложатся карты, о временном перемирии. Мне представляется более разумным (нежели буря и натиск в исполнении Трампа) заявление главы МИД Турции о том, что соглашение может быть заключено в течение года.— Россия предлагает обменяться меморандумами на встрече 2 июня в Стамбуле. Судя по заявлениям в СМИ, меморандумы России и Украины прямо противоположны и по предложениям и даже по темам. Смогут ли Россия Украина прийти к общему знаменателю в этом вопросе?— На встрече, которая пройдет на следующей неделе, стороны вряд ли смогут прийти к общему знаменателю. Тем более, что Украина опять выходит с предложением о временном прекращении огня — безусловном.А нас это абсолютно не устраивает. Нам интересно прекращение конфликта с учетом тех задач, которые ставила перед собой Россия, когда ее заставили начать СВО.— Каким, на ваш взгляд, может быть мирное соглашение России и Украины, если смотреть на ситуацию трезво?— Во-первых, если Украина будет готова признать новые регионы России, то ей будут возвращены территории в Сумской, Харьковской, возможно, в Днепропетровской областях, которые будут заняты нашими военными к этому времени. Во-вторых, требуется принятие обязательств по изменению законодательства в плане русского языка и русской культуры, в отношении православной церкви на Украине; принятие законов по борьбе с нацистами. В-третьих, нужны серьезные ограничения по поставкам на Украину оружия.Четвёртое. Обязательное условие — это невступление Украины в военно-политические альянсы, кроме мирных. В ЕС они могут пытаться вступить сколько угодно. Пятое. Возврат пленных с украинской и нашей стороны. И, наконец, организация демилитаризованной зоны на глубину порядка 40 километров на всех границах России, включая новые рубежи.— Получится ли у нас добиться демилитаризации Украины?— Дело в том, что украинская сторона несколько неправильно оценивает ситуацию. Она пыжится. При этом людской потенциал и мобилизационный ресурс Украины практически исчерпаны. Раз они пытаются призывать 18 и 24-летних, дела у них плохи. А ведь это самое малочисленное поколение украинцев.Украина постоянно деградирует по населению, общее число которого насчитывает около 400 тысяч человек. Половина людей уехала из страны. У значительной части есть проблемы со здоровьем. Другие имеют бронь по студенчеству или еще по каким-то вопросам.Поэтому призыв этого поколения максимально затруднен. Людские ресурсы Украины находятся на грани исчерпания. А это значит, что неровен час и рухнет фронт.Если Россия проведет несколько наступательных операций, то у ВСУ не будет возможности для их парирования или для обеспечения резервами новых линий обороны. Как правильно говорит Трамп, у Украины нет козырей, она вынуждена идти на мир.Но Киев продолжает надеяться на своих западных партнеров, которые втянули страну в конфликт, который она не может выиграть. Поэтому вместо того, чтобы двигаться к миру, Украина занимается тем, что оттягивает свой конец.— Да, при этом Украина в открытую срывает переговорный процесс. Взять историю с Владимиром Мединским, который стал получать угрозы. Неужели в Киеве не понимают, что делают лишь себе хуже?— В 2022 году они вообще своего переговорщика убили, застрелили. У этих людей нет разума, а вместо мозгов зеленые бумажки или фунты стерлингов. Поэтому я бы не стал полагаться на рациональность украинской стороны.— Представители США, Германии, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, в день встречи делегаций России и Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Как считаете, будут ли представители всех этих стран принимать участие во встрече российской и украинской делегаций?— Конечно же, они не будут принимать участие в переговорах. Переговоры будут идти в двустороннем формате между Россией и Украиной. Из возможно присутствующей стороны там будет только турецкая, не более.— Кстати, ранее шло много разговоров в публичном поле, что следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане. Почему не там ожидается встреча? Нам не выгодно играть на американском поле?— Наши власти открыто говорят, что рассматривают встречи в Стамбуле как продолжение тех самых прерванных переговоров 2022 года.Что касается Ватикана, несмотря на то, что это условно суверенное государство, он все же объединяет коллективный Запад. Это первое.Второе — это католическое государство. А мы и украинцы православные люди. Поэтому выбирать в качестве пункта переговоров центр католицизма, на мой взгляд и на взгляд Российской Федерации (о чем говорил Сергей Лавров) по меньшей мере непродуктивно.— Еще момент. Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России, а вступление Украины в альянс "не обсуждается". Можем ли мы верить его словам или это пыль в глаза на фоне переговоров?— В свое время Соединенные Штаты давали подобные обязательства в устном формате. Горбачев не принял их в качестве письменных гарантий. Он также не получил обязательства быть нейтральной от Германии (а мог это сделать), когда она объединялась.Результатом такого бездумного доверия к Западу стало расширение НАТО не просто на восток, не просто к границам бывшего Советского Союза, но и включая три республики Прибалтики, и попытки расшириться за счет Грузии, Украины и Молдавии.С Грузией у них не вышло, она теперь прекрасно понимает, к чему это может привести. А вот Молдавия с Украиной являются мишенями для расширения НАТО в настоящее время. Конечно же, это существенно играет на руку деградации общей европейской безопасности.Соединенные Штаты это понимают и в целом готовы отказаться от расширения НАТО, в том числе это подтвердить документально.Конечно, хорошо, что они готовы к этому. Но наличие подобного документа не будет являться стопроцентной гарантией соблюдения договоренностей. Скорее это может поспособствовать урегулированию отношений между нашими странами.Тут необходимо понимать еще одну вещь. Подобное обязательство не одностороннее, оно касается не только США, но и других государств – членов НАТО.Когда Америка и страны альянса возьмут на себя подобные обязательства, это приведет к серьезному изменению геополитической обстановки в мире в целом. И те, кто сейчас смотрит на НАТО с ожиданием, с воодушевлением, получат важный сигнал. Это станет существенным шагом вперед — к тому, чтобы окончательно согласиться с тем, что мир становится многополярным, в том числе и для Америки.Недавно на встрече с военными вице-президент США Вэнс заявил, что Америка больше не является единственным мировым гегемоном. Это справедливое замечание, и надо сказать, что довольно-таки странно, что американцы начинают сами это признавать.— Как показывает дипломатический опыт при урегулировании конфликтов выигрывают и посредники, реализуя свои интересы, например, территориальные. Одновременно они могут служить гарантами заключенных соглашений. Американцы уже получили соглашение по контролю над природными ресурсами Украины, которое обеспечивает им ставки в её экономическом развитии. На что ещё они претендуют?— Соединенные Штаты могут претендовать на заключение позитивных для них экономических соглашений с Российской Федерацией. Американский бизнес может получить в России те ниши, которые были покинуты европейцами и еще не заняты китайцами и не замещены импортом.Поэтому у Соединенных Штатов есть серьезное поле для применения своих бизнес-интересов внутри России — если они действительно сделают те действия, о которых мы говорим, для обеспечения мира.— А не может ли получиться так, что Трамп передаст украинский кейс ЦРУ и Пентагону, то есть глубинному государству, как это уже было в первый срок его президентства?— Это хороший вопрос, но я бы не сказал, что ЦРУ и Пентагон — это чисто представители глубинного государства.Во-первых, и в ЦРУ сейчас прошла неплохая "чистка", и Пентагон стал чуть-чуть более контролируем. Мы не должны забывать о том, что глобалистские структуры находятся над американским государством. Они управляют Европой, это безусловно, но частично они управляют и США.Трамп в этом отношении является, с одной стороны, противником антиглобалистской структуры. С другой — он не может не учитывать их интересы: BlackRock, Vanguard и Stain Street. Он особенно следит за соблюдением интересов Boeing, Lockheed Martin, всех производителей американского вооружения.И, кстати, Трамп прямо говорит, что его задача вернуть в Соединенные Штаты производство высокотехнологического качественного оружия. В этом контексте сложно сказать, что у Трампа с глобалистскими структурами жесточайшее противостояние.У него жесточайшее противостояние с либеральной Америкой. Это да. А с глобалистскими структурами у него есть некоторые противоречия, но имеются и точки соприкосновения.— А как вы прокомментируете действия Германии по эскалации украинского конфликта? Это часть плана Трампа — натравить Германию на Россию? Или Берлин действует по своему усмотрению?— Берлин частично занимается, скажем так, исторической реабилитацией своего прошлого. Здесь, кстати, в ход идет в том числе и резолюция, которая была принята в Европарламенте в 2019 году. Тогда нас обвинили в том, что мы являемся такими же виновниками развязывания Второй мировой войны, как и Гитлер. Это поразительно!И наличие у власти в Германии таких людей, как Бербок и Урсула фон дер Ляйен с предками-нацистами. И Мерц, который является ставленником глобалистских структур, он возглавлял европейское направление в BlackRock.Реваншизм Германии немного недооценен. Он происходит сейчас по целому ряду направлений: и на культурном, и на экономическом, и на военном. Но при этом мы не должны забывать, что сама по себе Германия не является субъектом. Она такая же управляемая глобалистскими структурами сила, как например Италия, и чуть в большей степени — чем Франция.— Если стороны на переговорах 2 июня все-таки заключат долгосрочное перемирие, Трамп полностью прекратит поставки вооружений ВСУ?— Это ключевой вопрос: смогут ли стороны договориться о том, чтобы никаких поставок вооружения на Украину не было — чтобы гарантировано не было применения вооруженных сил со стороны украинской армии, и так далее.Но, поскольку украинская сторона выходит лишь с идеей "давайте прекратим огонь, а потом будем думать, о чем договариваться", ясно, для чего им это нужно. Для передислокации сил, для тренировки резервов, для подготовки новых укреплений, для бесконтрольного и безопасного ввоза оружия.Поэтому, конечно же, они заинтересованы в прекращении огня. А мы — нет.Если Трамп гарантирует, что никаких поставок оружия ВСУ не будет, а со стороны украинцев не прозвучит ни одного выстрела и мы не увидим ни одного БПЛА, летящего в сторону Российской Федерации — в этом случае, возможно, что-то сдвинется с мертвой точки.Но мы видим лишь то, что Украина выходит опять с науськиваниями со стороны европейцев, с условиями, которые совершенно не учитывают ни реалий на поле боя, ни наших интересов. Они надеются, что эти оторванные от реальности условия будут встречены с поддержкой и одобрением со стороны коллективного Запада.Следовательно, наивно думать, что мы сможем достичь каких-то договоренностей с Украиной. Пока не поймут, что именно они в первую очередь заинтересованы в заключении мирного соглашения, серьезного продвижения не будет.С каким меморандумом украинцы едут на встречу в Стамбул сейчас, мы знаем — с ним каши не сваришь. Мне кажется, правильно было бы показать Украине на деле, что в следующий раз она заговорит уже о потере не четырех, а шести областей.— Если через 2 недели не будет результата, что в реальности может сделать Трамп? Он же угрожает России жесткими мерами...— Совсем недавно Дональд Трамп гром и молнии метал в отношении китайцев... Иногда старичку лучше задуматься о том, что вообще говорит. Потому что порой он похож на маразматика. Да, он что-то может принять в отношении России или Украины. Или не принять. Или принять валидол, или что-то еще.Честно скажу: последние метания Дональда Трампа настолько утомили, что думать об этом не в интересах настоящей политологии. Он непредсказуемый человек, который говорит то, что совершенно непонятно. Я бы порекомендовал ему взять себя в руки.У России есть минимум два предложения к Дональду Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Об этом в интервью Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев.

https://ukraina.ru/20230214/1043537095.html

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Анна Черкасова

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