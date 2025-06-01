Сошлись на деньгах и территориях: Бом о “сделке” Путина и Трампа
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должен был исходить из логики, что задача Москвы — достичь целей СВО, а Вашингтона — стать главным посредником переговорного процесса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
Ранее он отмечал, что Трамп во время телефонного звонка мог пообещать Путину, что не будет мешать ВС РФ освобождать территории вплоть до административных границ Донецка, Херсонской и Запорожской областей.
“Поэтому я предположил, что Путин мог бы обратиться к Трампу со словами: "Новые территории в полном составе уже присоединены к РФ и прописаны в ее Конституции. Поэтому нужно немного времени, чтобы наши войска дошли до административных границ этих областей. Подождите, пожалуйста, несколько месяцев, чтобы Россия выполнила эту миссию, и потом мы сможем вернуться к переговорному процессу”, — рассказал Бом.
Он также добавил, что российский лидер настоял на “небольшом тайм-ауте”, что позволит Трампу “спустя время вернуться как медиатор в переговорный процесс."
“Путин понимает, насколько важна эта миротворческая миссия для Трампа, который хочет быть главным посредником переговорного процесса, после которого он сможет хвастаться тем, что именно он положил конец украинскому конфликту, что именно он убедил Путина остановиться на этом этапе”, — заявил американист.
Кроме того, добавил он, существеннее миротворческой миссии для Трампа то, что после окончания военного конфликта на Украине у него появится основание снять санкции с России и начать заключать крупные деловые и инвестиционные сделки с ней.
“Это основной приз для Трампа в этой истории. В таком случае он сможет хвастаться тем, что добился “золотой лихорадки" для американских корпораций на очень привилегированной основе в России — и в области природных ресурсов, и в освоении космоса, и так далее”, — резюмировал Бом.
Полный текст интервью Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя читайте на сайте Украина.ру.
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