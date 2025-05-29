https://ukraina.ru/20250529/maykl-bom-tramp-ne-verit-v-uspeshnost-peregovorov-rf-i-ukrainy-no-zolotaya-likhoradka-ne-daet-emu-1063477629.html

Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя

Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя - 29.05.2025 Украина.ру

Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя

Как только ВС РФ дойдут до административных границ Донецка, Херсонской и Запорожской областей, у Трампа появится основание снять санкции с России. Это основной приз для лидера США: он сможет хвастаться, что добился "золотой лихорадки" для американских корпораций на привилегированной основе в России.

2025-05-29T04:50

2025-05-29T04:50

2025-05-29T10:14

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

фридрих мерц

переговоры

перемирие

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_57:1:900:475_1920x0_80_0_0_760c627b28dab01c5346472e120b0c80.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил 28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее, 27 мая, в соцсети Truth Social Дональд Трамп написал: "чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!"— Майкл, зачем Трамп угрожает Путину и России?— Я бы не придавал большое значение его заявлениям. Я считаю, что это "показуха, и Трамп не готов перейти от слов к делу. Я имею в виду к введению санкций.В Сенате есть законопроект, который предполагает серьезные ограничения против покупателей российской нефти, газа, урана и других природных ресурсов. Но я думаю, что Трамп не поддержит его, потому что считает, что это помешает переговорному процессу.(Хотя я лично не считаю, что переговорный процесс имеет большие перспективы.)То есть Трамп делает большую ставку на деловые отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. А любые недружественные шаги, в том числе санкций указанного масштаба, конечно, помешают налаживанию связей США и Россией.Тем не менее Трамп, который в телефонном разговоре не смог убедить Путина согласиться на 30-дневное, оказался в неловком положении. И теперь он пытается прикрыть свое поражение в переговорном процессе в качестве медиатора громкими словами в адрес России.— Вы ранее отмечали, что военная помощь Киеву — это способ надавить на Россию. Если Путин не пойдет на условия Трампа, поддержка киевского режима будет увеличиваться. Как вы считаете, исходя из последних событий, США станут дальше снабжать Украину вооружениями и разведданными?— Предыдущие поставки, инициированные Байденом, закончатся к концу лета. И я сомневаюсь, что Трамп поддержит дальнейшую военную помощь Украине. Тем более он все время боролся против безвозмездной помощи Киеву.С другой стороны, Трамп всегда за торговлю, в том числе оружием. Поэтому, если Украина найдет деньги и захочет покупать вооружение у США, я думаю, что Трамп не откажется. Он также может продать оружие Германии, которая сможет потом передать его Украине в виде военной помощи. Ведь Европа сейчас активно пытается заменить США в качестве главного донора экономической и военной помощи Украине. Другой вопрос, удастся ли ей это сделать. Обратите внимание, как Германия пытается играть первую скрипку. При Мерце ситуация изменилась, он жестко высказывается, что Германия как глава европейского НАТО обязана помогать Украине финансово и в военном смысле.— Вы имеете в виду заявление Мерца о снятие ограничения по дальности с передаваемого Украине оружия?— В том числе и его. А так Мерц уже три недели выступает с призывами к поддержке Украины. И уже 3-4 раза встречался с Зеленским на протяжении небольшого отрезка времени.Новый канцлер Германии поменял конституцию, чтобы увеличить военные расходы страны, сняв ранее установленные ограничения на это. Кстати, о "Таурусах" тоже стоит вопрос. Если Мерц согласится на передачу этих дальнобойных ракет Украине, это значительно обострит конфликт.— Разве Трамп не может приструнить Мерца, который своими действиями по сути срывает все переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта?— Здесь есть некоторые противоречия. С одной стороны, Трамп рад тому, что происходит, потому что хотел, чтобы европейцы, а не США, занимались своей безопасностью. И сейчас Европа выполняют просьбу и призыв Трампа.С другой стороны, вы правы, что это может помешать переговорам. Однако я сомневаюсь, что Трамп верит в перспективность переговорного процесса, хотя и хочет, чтобы этому не помешали.Он пытался склонить на уступки и Путина, и Зеленского. Но ему не удалось. Да, стороны теперь должны обменяться меморандумами, но, мне кажется, что Трамп считает это пустым упражнением. Эти переговоры, думаю, ни к чему не приведут — как и предыдущие в Стамбуле в 2022 году.— В одной своей статье вы отметили, что Трамп во время телефонного звонка мог обещать Путину, что не будет мешать российским вооруженным силам дойти до административных границ Донецка, Херсонской и Запорожской областей. На чем основано это предположение, Майкл?— Я представил чисто гипотетически, о чем Путин и Трамп могли говорить во время этого звонка. Я исходил из логики — из того, что задача президента России достичь целей СВО, но при этом не осложнять отношения с Трампом. Поэтому я предположил, что Путин мог бы обратиться к Трампу со словами: "Ситуация такая — новые территории в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в полном составе уже присоединены к РФ и прописаны в ее Конституции. Поэтому нужно немного времени, чтобы наши войска дошли до административных границ этих трех областей. Подождите, пожалуйста, несколько месяцев, чтобы Россия выполнила эту миссию, и потом мы сможем вернуться к переговорному процессу — Дональд, сделайте небольшой тайм-аут, и спустя время вы вернётесь как медиатор в переговорный процесс."Владимир Путин понимает, насколько важна эта миротворческая миссия для Трампа, который хочет быть главным посредником переговорного процесса, после которого он сможет хвастаться тем, что именно он положил конец украинскому конфликту, что именно он убедил Путина остановиться на этом этапе.Это все, конечно, был бы спектакль ради тщеславия Трампа. Но существеннее миротворческой миссии для Трампа то, что после окончания военного конфликта на Украине у него появится основание снять санкции с России и начать заключать крупные деловые и инвестиционные сделки с ней.Это основной приз для Трампа в этой истории. В таком случае он сможет хвастаться тем, что добился “золотой лихорадки" для американских корпораций на очень привилегированной основе в России — и в области природных ресурсов, и в освоении космоса, и так далее.До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится. Об этом в интервью Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html

россия

украина

сша

донецк

запорожская область

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, фридрих мерц, переговоры, перемирие, война, экономика, военная помощь, донецк, запорожская область, херсон, вооружения