Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию - 01.06.2025 Украина.ру
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Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию
Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию - 01.06.2025 Украина.ру
Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию
Для армии РФ задача минимум – не провалить оборону на каком-то из участков, потому что в летнюю кампанию ВСУ попытаются устроить новую Суджу Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
2025-06-01T07:15
2025-06-01T10:05
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По его словам, необязательно, что ВСУ попытаются прорвать оборону российских войск в Брянской или Курской областях. Если ВС РФ выстоят до осени, это уже хорошо, заявил эсперт. "Если же каких-то крупных наступлений ВСУ не будет, то задача максимум – полностью очистить от врага Курскую область, создать буферную зону в Сумской области и приблизиться к освобождению Донбасса", — заключил собеседник издания.Об успехах армии РФ — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка. Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/vs-rf-vyshli-k-granitse-dnepropetrovskoy-oblasti-rogov-o-tom-chto-budet-dalshe--1063512807.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, донбасс, сумская область, вс рф, украина, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Донбасс, Сумская область, ВС РФ, Украина, Вооруженные силы Украины

Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию

07:15 01.06.2025 (обновлено: 10:05 01.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для армии РФ задача минимум – не провалить оборону на каком-то из участков, потому что в летнюю кампанию ВСУ попытаются устроить новую Суджу Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
По его словам, необязательно, что ВСУ попытаются прорвать оборону российских войск в Брянской или Курской областях.
"Такой удар может быть нанесен в Донбассе. Враг может воспользоваться тем, что мы давно наступаем и оторвались от логистики. И потом, не надо забывать про Запорожье и Херсонщину, потому что киевский режим не отказывается от стратегической цели прервать наш сухопутный коридор в Крым", — пояснил Садулаев.
Если ВС РФ выстоят до осени, это уже хорошо, заявил эсперт.
"Если же каких-то крупных наступлений ВСУ не будет, то задача максимум – полностью очистить от врага Курскую область, создать буферную зону в Сумской области и приблизиться к освобождению Донбасса", — заключил собеседник издания.
Об успехах армии РФ — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.
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Полный текст интервью Германа Садулаева: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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