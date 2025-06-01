Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию
07:15 01.06.2025 (обновлено: 10:05 01.06.2025)
Для армии РФ задача минимум – не провалить оборону на каком-то из участков, потому что в летнюю кампанию ВСУ попытаются устроить новую Суджу Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
По его словам, необязательно, что ВСУ попытаются прорвать оборону российских войск в Брянской или Курской областях.
"Такой удар может быть нанесен в Донбассе. Враг может воспользоваться тем, что мы давно наступаем и оторвались от логистики. И потом, не надо забывать про Запорожье и Херсонщину, потому что киевский режим не отказывается от стратегической цели прервать наш сухопутный коридор в Крым", — пояснил Садулаев.
Если ВС РФ выстоят до осени, это уже хорошо, заявил эсперт.
"Если же каких-то крупных наступлений ВСУ не будет, то задача максимум – полностью очистить от врага Курскую область, создать буферную зону в Сумской области и приблизиться к освобождению Донбасса", — заключил собеседник издания.
Об успехах армии РФ — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.
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