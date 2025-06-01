Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию

ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше

Российские войска фактически вышли к границе Днепропетровской области. Об этом 30 мая агентству РИА Новости заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов