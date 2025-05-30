Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка - 30.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250530/nastuplenie-pod-kharkovym-oborona-v-sumskoy-oblasti-i-prodvizhenie-v-dnr-frontovaya-svodka-1063508427.html
Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка
Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка - 30.05.2025 Украина.ру
Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка
В пятницу, 30 мая, российские военкоры, аналитические ресурсы и Минобороны РФ сообщили об успехах подразделений ВС РФ на нескольких направлениях. Так, армия РФ освободила населенные пункты, продвинулась вглубь фронта и развила наступление на разных участках фронта
2025-05-30T11:09
2025-05-30T11:51
новости
россия
украина
сумская область
запорожская область
харьковская область
днр
донецкая народная республика
вс рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_5bd4393b16a02b152ee73b319fcf5242.jpg
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что армия РФ освободила Романовку на Константиновском направлении и Троицкое, которое находится в 2,6 км от границы Днепропетровской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству РИА Новости, что российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории. Кроме того, он отметил, что российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области."В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", — сообщил Марочко.Ранее президент России Владимир Путин поставил перед командованием ВС РФ задачу создания буферной зоны вдоль границы государства с Украиной. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.Между тем уже в своем Телегам-канале Марочко сообщил, что российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, за несколько суток ВС РФ удалось зачистить все западные окрестности Торского и отбросить ВСУ за реку Жеребец. Эксперт добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла 5-километровая прибрежная зона.Торское было освобождено бойцами группировки "Запад" еще 15 мая. Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что это был мощный укрепленный пункт ВСУ, который оборудовался около 10 лет. Там находились блиндажи глубиной до четырех-пяти метров.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщил, что ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Кроме того, отметил собеседник издания, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.Тем временем Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил об уничтожении военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожены на Сумском направлении. Военкоры ссылаются на некрологи в социальных сетях, которые посвящены погибшим украинским десантникам. При этом "Северный ветер" обратил внимание на высокую вероятность того, что речь идет о солдатах бригады, прикомандированных к другим подразделениям ВСУ.В публикации "Северный ветер" иронично называет 3-ю бригаду ВСУ "третьей-беговой". Это связано с тем, что за время конфликта на Украине бойцы подразделения не раз оказывались на самых сложных участках, однако предпочитали бежать при приближении российской армии.Стоит отметить, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ — одно из подразделений украинской армии, сформированных на основе нацбата "Азов"*. В марте 2025 года на базе подразделения был сформирован 3-й армейский корпус.В то же время в Минобороны РФ сообщили, что ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — говорится в публикации оборонного ведомства.Уточняется, что после этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.Между тем Телеграм-канал "Два майора" написал, что ночью ВС России применили ракетное вооружение и "Герани" для ударов по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. В Одесской области отмечены прилеты в Измаиле, портовом городе на границе с Румынией. Главное из фронтовой сводки военкоров: — На Курском участке Государственной границы ГрВ "Север" нанесла удар по штурмовой группе 225 ошп ВСУ, выдвинувшейся из Искрисковщины Сумской области. ️— На Сумском направлении армия России развивает успех в районе Алексеевки и Водолаги, сообщают о давлении наших войск на Юнаковку из района взятой Локни. — На Константиновском направлении ВС РФ освободили Шевченко Первое, развивая успех с Воздвиженского выступа. Военкор Евгений Лисицын добавил, что на Угледарском направлении российские войска расширяют контроль у Зеленого Поля, идут бои за Новополь, и ВС РФ продвигаютсяу Комара. Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая.* Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20250529/the-new-york-times-rossiya-nachala-na-ukraine-letnee-nastuplenie-1063499402.html
https://ukraina.ru/20250528/rogov-armiya-rf-osvobodila-bolee-75-territorii-zaporozhskoy-oblasti-1063452685.html
россия
украина
сумская область
запорожская область
харьковская область
днр
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_5a9841438bf3aaa6883a8d379973a1fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, запорожская область, харьковская область, днр, донецкая народная республика, вс рф, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Запорожская область, Харьковская область, ДНР, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, Вооруженные силы Украины

Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка

11:09 30.05.2025 (обновлено: 11:51 30.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу, 30 мая, российские военкоры, аналитические ресурсы и Минобороны РФ сообщили об успехах подразделений ВС РФ на нескольких направлениях. Так, армия РФ освободила населенные пункты, продвинулась вглубь фронта и развила наступление на разных участках фронта
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что армия РФ освободила Романовку на Константиновском направлении и Троицкое, которое находится в 2,6 км от границы Днепропетровской области.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству РИА Новости, что российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории.
"Наши войска продолжают развивать успех после освобождения населенного пункта Строевка, расположенного вблизи границы РФ. Продвижение в Харьковской области идет как севернее, так и южнее данного населенного пункта. Параллельно наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции ВСУ в районах Отрадного и Бологовки", — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Кроме того, он отметил, что российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области.
"В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", — сообщил Марочко.
Ранее президент России Владимир Путин поставил перед командованием ВС РФ задачу создания буферной зоны вдоль границы государства с Украиной. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России.
Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 16:58
The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступлениеЕще пару недель назад российские войска начали двигаться вперед с самой высокой за год скоростью. И это - только начало летнего прорыва ВС РФ нужного Москве как переговорный козырь. Об этом написало американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков
Между тем уже в своем Телегам-канале Марочко сообщил, что российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По его словам, за несколько суток ВС РФ удалось зачистить все западные окрестности Торского и отбросить ВСУ за реку Жеребец. Эксперт добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла 5-километровая прибрежная зона.
Торское было освобождено бойцами группировки "Запад" еще 15 мая. Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что это был мощный укрепленный пункт ВСУ, который оборудовался около 10 лет. Там находились блиндажи глубиной до четырех-пяти метров.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщил, что ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).

"Покровский район – один удар в 2.38. Белицкое, срыв ротации в направлении Покровск-Мирноград", — заявил Лебедев агентству РИА Новости.

Кроме того, отметил собеседник издания, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.
Тем временем Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил об уничтожении военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожены на Сумском направлении.
Военкоры ссылаются на некрологи в социальных сетях, которые посвящены погибшим украинским десантникам. При этом "Северный ветер" обратил внимание на высокую вероятность того, что речь идет о солдатах бригады, прикомандированных к другим подразделениям ВСУ.
В публикации "Северный ветер" иронично называет 3-ю бригаду ВСУ "третьей-беговой". Это связано с тем, что за время конфликта на Украине бойцы подразделения не раз оказывались на самых сложных участках, однако предпочитали бежать при приближении российской армии.
Стоит отметить, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ — одно из подразделений украинской армии, сформированных на основе нацбата "Азов"*. В марте 2025 года на базе подразделения был сформирован 3-й армейский корпус.
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
28 мая, 10:04
Рогов: армия РФ освободила более 75% территории Запорожской областиБлагодаря успехам на поле боя российские войска освободили более 75 процентов площади Запорожской области. Об этом 28 мая агентству РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
В то же время в Минобороны РФ сообщили, что ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг".
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — говорится в публикации оборонного ведомства.
Уточняется, что после этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
Между тем Телеграм-канал "Два майора" написал, что ночью ВС России применили ракетное вооружение и "Герани" для ударов по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. В Одесской области отмечены прилеты в Измаиле, портовом городе на границе с Румынией. Главное из фронтовой сводки военкоров:
— На Курском участке Государственной границы ГрВ "Север" нанесла удар по штурмовой группе 225 ошп ВСУ, выдвинувшейся из Искрисковщины Сумской области. ️
— На Сумском направлении армия России развивает успех в районе Алексеевки и Водолаги, сообщают о давлении наших войск на Юнаковку из района взятой Локни.
— На Константиновском направлении ВС РФ освободили Шевченко Первое, развивая успех с Воздвиженского выступа.
Военкор Евгений Лисицын добавил, что на Угледарском направлении российские войска расширяют контроль у Зеленого Поля, идут бои за Новополь, и ВС РФ продвигаютсяу Комара.

"На Торецком направлении освобождены Шевченко Первое и Игнатовка. Это открывает варианты охвата Новоэкономического и Мирнограда или движения на Владимировку и Шахово. В Зари — зачистка "кармана", успехи у Яблоновки. На Купянском фронте подтверждено освобождение Строевки. ВС РФ заняли высоты, возможен выход к Бологовке и Отрадному — шаг к наступлению на Великий Бурлук",— отметил Лисицын.

Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая.
* Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСумская областьЗапорожская областьХарьковская областьДНРДонецкая Народная РеспубликаВС РФВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:58Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России
18:38Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
18:09Алексей Черняев: США грозят серьезные проблемы в экономике, а война с Ираном станет концом трампизма
18:00Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая
18:00"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить
17:18Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ
16:00Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства
15:45Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович
15:45Полиция Испании ищет украинский "след" в убийстве Портнова - Pais
15:33Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене
15:11Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию
15:06На крупнейшем оборонном предприятии Сербии прогремел взрыв
14:54Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании Киева
14:18Прогноз: "Два госпереворота и возвращение к России", для кого Украина уже не нэнька, а кому мать родна
13:52Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторики
13:41Расплата за несъеденные бриоши. Мария-Антуанетта – королева всех несбывшихся надежд
13:02Украинская истерика, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 мая
12:41"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул
12:26Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"
12:20ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше
Лента новостейМолния