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Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка

Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка - 30.05.2025 Украина.ру

Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка

В пятницу, 30 мая, российские военкоры, аналитические ресурсы и Минобороны РФ сообщили об успехах подразделений ВС РФ на нескольких направлениях. Так, армия РФ освободила населенные пункты, продвинулась вглубь фронта и развила наступление на разных участках фронта

2025-05-30T11:09

2025-05-30T11:09

2025-05-30T11:51

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Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что армия РФ освободила Романовку на Константиновском направлении и Троицкое, которое находится в 2,6 км от границы Днепропетровской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству РИА Новости, что российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории. Кроме того, он отметил, что российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области."В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", — сообщил Марочко.Ранее президент России Владимир Путин поставил перед командованием ВС РФ задачу создания буферной зоны вдоль границы государства с Украиной. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.Между тем уже в своем Телегам-канале Марочко сообщил, что российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, за несколько суток ВС РФ удалось зачистить все западные окрестности Торского и отбросить ВСУ за реку Жеребец. Эксперт добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла 5-километровая прибрежная зона.Торское было освобождено бойцами группировки "Запад" еще 15 мая. Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что это был мощный укрепленный пункт ВСУ, который оборудовался около 10 лет. Там находились блиндажи глубиной до четырех-пяти метров.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщил, что ударом в подконтрольной Киеву части ДНР сорвана ротация ВСУ в направлении Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Кроме того, отметил собеседник издания, по предварительным данным, ударом в подконтрольной Киеву части Запорожской области была сорвана ротация ВСУ на гуляйпольском направлении.Тем временем Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил об уничтожении военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожены на Сумском направлении. Военкоры ссылаются на некрологи в социальных сетях, которые посвящены погибшим украинским десантникам. При этом "Северный ветер" обратил внимание на высокую вероятность того, что речь идет о солдатах бригады, прикомандированных к другим подразделениям ВСУ.В публикации "Северный ветер" иронично называет 3-ю бригаду ВСУ "третьей-беговой". Это связано с тем, что за время конфликта на Украине бойцы подразделения не раз оказывались на самых сложных участках, однако предпочитали бежать при приближении российской армии.Стоит отметить, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ — одно из подразделений украинской армии, сформированных на основе нацбата "Азов"*. В марте 2025 года на базе подразделения был сформирован 3-й армейский корпус.В то же время в Минобороны РФ сообщили, что ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — говорится в публикации оборонного ведомства.Уточняется, что после этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.Между тем Телеграм-канал "Два майора" написал, что ночью ВС России применили ракетное вооружение и "Герани" для ударов по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. В Одесской области отмечены прилеты в Измаиле, портовом городе на границе с Румынией. Главное из фронтовой сводки военкоров: — На Курском участке Государственной границы ГрВ "Север" нанесла удар по штурмовой группе 225 ошп ВСУ, выдвинувшейся из Искрисковщины Сумской области. ️— На Сумском направлении армия России развивает успех в районе Алексеевки и Водолаги, сообщают о давлении наших войск на Юнаковку из района взятой Локни. — На Константиновском направлении ВС РФ освободили Шевченко Первое, развивая успех с Воздвиженского выступа. Военкор Евгений Лисицын добавил, что на Угледарском направлении российские войска расширяют контроль у Зеленого Поля, идут бои за Новополь, и ВС РФ продвигаютсяу Комара. Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации Надежда России, бунт в Закарпатье. Главное на утро 30 мая.* Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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