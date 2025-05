Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка

The New York Times: Россия начала на Украине летнее наступление Еще пару недель назад российские войска начали двигаться вперед с самой высокой за год скоростью. И это - только начало летнего прорыва ВС РФ нужного Москве как переговорный козырь. Об этом написало американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков