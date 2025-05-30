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Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ

Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ - 30.05.2025 Украина.ру

Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ

Наше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет. Следовательно, у нас нет задачи занять к 1 сентября столько-то квадратных километров. Мы эту войну выдержим, а Украина и ее спонсоры – нет, считает писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-05-30T07:00

2025-05-30T07:00

2025-05-30T07:00

интервью

украина

сумы

россия

вооруженные силы украины

минобороны

сво

дроны

транспорт

снабжение

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее на Украине запустили так называемый "военный вайлдбериз", когда конкретное подразделение через специальное приложение может заказать необходимый им военный расходник. Согласно этой системе, дроны и РЭБы закупаются на средства Минцифры, но доставку оплачивают сами военнослужащие. Также этот маркетплейс предусматривает систему скидок и бонусов за пораженную цель, что должно способствовать конкуренции между подразделениями.- Герман Умаралиевич, нужно ли нам нечто подобное? Если нужно, сколько понадобится времени, чтобы утрясти организационные и юридические нюансы?- Надо признать, что ВСУ опережают нас в плане цифровизации управления.Еще до "военного вайлдбериз" у противника появилась крайне опасная для нас система нанесения ударов, которая работает по принципу "Яндекс-Такси", когда ближайшая огневая точка берет на себя "заказ" по поражению целей. Эта система строится на инициативе артиллеристов и разведчиков, она не зарегулирована сверху. Мы потом тоже стали двигаться в этом направлении, но все равно запаздываем.Что касается самого "военного вайлдбериз", то я не знаю, нужен ли он нам. Все-таки тут попахивает не только цифровизацией, но и коммерциализацией. Тем не менее, нам все равно надо применять современные цифровые технологии для оснащения, логистики и отслеживания запасов. Потому что у нас до сих пор как в 19 веке учет снабжения ведется на листочках бумаги.Я считаю, что нам нужна цифровая логистическая система, которая бы работала не по принципу "вайлдбериз", а по принципу ритейлинговых компаний: когда какой-то товар на полке подходит к концу, на него автоматически генерируется запрос в сети снабжения и этот товар автоматически доставляется. Но пока я с трудом представляю, что мы к этому можем прийти. Пока наши волонтеры по-прежнему собирают деньги на рации, тепловизоры, усилители сигналов для БПЛА и иногда даже на саперные лопатки.Повторюсь, пока о цифровизации в оснащении войск говорить рано. Нам бы пока самые простые дырки заткнуть.- А единый волонтерский центр у нас есть? Или каждое подразделение обращается за помощью к каким-то конкретным волонтерам?- Единого волонтерского центра у нас тоже нет и какая-то координация на этом уровне необходима. Может быть, какая-то горизонтальная система координации, когда волонтеры передавали бы друг другу запросы бойцов и понимали, кому из них какой запрос было бы быстрее и легче выполнить. С другой стороны, есть опасность, что единая система координации волонтерских подразделений погрязнет в бюрократизме. То есть надо объединять гуманитарщиков не административно, а программно-информационно. Это было бы очень хорошо.- А военный авторынок, когда каждое подразделение может самостоятельно заказать себе уазик или буханку, у нас думают создавать?- Пока военного авторынка тоже нет.Кстати, сейчас пришло лето, поэтому войскам больше нужны мотоциклы и квадроциклы, которые мы используем для снабжения и транспортировки штурмовых подразделений во время самого штурма. Но и тут мы сталкиваемся с проблемой разнобоя.Самая популярная модель мотоцикла - "Эндуро". Есть и другие модели. И тут возникают проблемы: как это все чинить и обслуживать, когда техника совершенно разных марок и производителей. То есть никаких централизованных поставок мототехники в войска нет.Точнее, багги войска централизовано поставлялись. Минобороны делало закупку. Но они как-то быстро растворились и сейчас их опять недостаточно. Поэтому квадроциклами и мотоциклами занимаются волонтеры. Сейчас это одна из самых популярных заявок. Но, повторюсь, никакой централизации и систематизации в этом вопросе нет.Я бы даже сказал, что у нас сохраняется партизанское снабжение партизанской армии на партизанской войне.- На ваш взгляд, мы придем хоть к какой-то централизации?- Для этого надо избавиться от ощущения партизанской войны, когда бойцы сами должны где-то намутить себе транспорт, оружие и приборы. Видимо, в Минобороны по-прежнему считают, что если у бойцов это получается, то это нормально. Но наше военное руководство должно понять, что именно оно должно обеспечить армию всем необходимым, а волонтеры лишь должны подкидывать дополнительные, но необязательные вещи. Пока у нас этого нет, пока у нас партизанщина.- Тем не менее, несмотря на все трудности, боевые действия активизировались, наша армия идет вперед сразу на нескольких направлениях. С чем вы это связываете?- Лето пришло. Грунтовые дороги сухие, по ним можно ездить. В посадках появилась зелень, где можно хоть как-то замаскироваться и прикрыться от дронов. Хотя контроль Украины над ближним небом с помощью БПЛА по-прежнему мешают нашему продвижению.- Удается нам сбрасывать противника с этого ближнего неба?- Борьба идет. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Мы сейчас начинаем применять свои дроны-истребители, когда они перерезали своими лопастями шнуры оптоволоконных дронов противника. Не говоря уже о том, что обстреливаем их из дробовиков и стрелкового оружия, а также пользуемся РЭБом. Наши бойцы продолжают сражаться в ближнем небе. Другое дело, что у ВСУ дронов очень много. Погасить их все сразу невозможно.Давайте также не забывать, что у противника хороший уровень управления дронами. У них созданы целые соединения войск беспилотных систем. Более того, у них стоит амбициозная задача с помощью дронов отсекать район боевых действий на 50 километров.Тем не менее, наши дроны тоже работают, кошмаря противника. И наши антидроновые подразделения тоже работают. Это война. Где-то у нас лучше получается, где-то – у ВСУ.- Вы сказали, что дронов у противника очень много. А толковые операторы у него могут закончиться?- Трудно сказать. Украина же постоянно обучает новых операторов. У противника сейчас мало пехоты именно потому, что новобранцев они в первую очередь отдают в части БПЛА, чтобы было больше подготовленных пилотов. Вряд ли у них операторы завтра закончатся. Тем не менее, их нам надо их выбивать и выбивать активно. Выявлять места лежки и запуска, а потом поражать их с помощью своих дронов и артиллерии. На хорошую тусовку операторов даже не жалко "Искандером" ударить.- Учитывая наши проблемы и возможности, какая у нас задача минимум на эту летнюю кампанию?- Задача минимум – не провалить оборону на каком-то из участков, потому что в летнюю кампанию ВСУ попытаются устроить новую Суджу. Причем необязательно, что это будет в Брянской или Курской областях. Такой удар может быть нанесен в Донбассе. Враг может воспользоваться тем, что мы давно наступаем и оторвались от логистики. И потом, не надо забывать про Запорожье и Херсонщину, потому что киевский режим не отказывается от стратегической цели прервать наш сухопутный коридор в Крым.Если мы это сделаем и выстоим до осени, это уже хорошо.Если же каких-то крупных наступлений ВСУ не будет, то задача максимум – полностью очистить от врага Курскую область, создать буферную зону в Сумской области и приблизиться к освобождению Донбасса.- Термин "буферная зона" каждый понимает по-разному. Что он означает лично для вас? Занятие неких рубежей на территории противника, которые бы не позволяли ему думать о новых прорывах на приграничье? Или это эвфемизм по поводу того, что надо освобождать Сумы и Харьков?- Конечно, нам надо освобождать Сумы и Харьков. Вообще надо воевать везде, где проходит фронт. Не надо думать, что если Сумы и Харьков не являются нашими конституционными регионами, то надо оттуда выводить войска, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Если мы оттуда уйдем, то ВСУ снова нападут на наше приграничье. Поэтому нам надо создавать буферную зону – отодвигать врага от своих границ.Получится занять Сумы – хорошо. Но пока я не вижу, чтобы мы были готовы к большим прорывам и освобождению больших территорий. То, что мы удерживаем позиции и потихоньку продвигаемся вперед – уже хорошо. Не надо спешить с занятием территорий ценой жизни пехотинцев.Наше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет. Следовательно, у нас нет задачи освободить к 1 сентября столько-то квадратных километров.- А бойцы-то выдержат если не 20 лет, то хотя бы еще три года такой войны на истощение?- Мы выдержим, а Украина и ее спонсоры – нет. У нас общество готово, экономика налажена государственное управление немного подрихтовано под войну. Надеюсь, постепенно мы решим наши проблемы вроде того же партизанского снабжения.- Я все же уточню насчет личного состава. Верховный, отвечая на вопрос Захара Прилепина о ротации, говорил: "Мы об этом думаем. Решение будет принимать Минобороны, исходя из обстановки "на земле". На ваш взгляд, что такое "ситуация на земле"? Угроза потерпеть какое-то военное поражение или крупная победа?- Тут дело не в победе или в поражении. Речь идет о том, чтобы возместить потери личного состава, насытить "штатку" и отпустить мобилизованных за счет имеющихся сил. Думаю, мы можем себе это позволить, потому что поток контрактников не иссякает (официальная цифра – больше 40 тысяч человек в месяц).Но это будет происходить постепенно. Если в полку служат 100 человек, мы не можем их всех вместе отправить домой. А тех же мобилизованных мы будем отпускать, когда "штатка" будет укомплектована контрактниками.Это и есть – "ситуация на земле", согласно которой Минобороны будет принимать соответствующие решения.- Мы видим, что тема переговоров с этими российско-украинскими меморандумами об условиях прекращения огня сама собой утратила свою актуальность. Причем со стороны Запада опять звучит риторика осени 2024 года, что на Украину надо переправить немецкие дальнобойные ракеты. Ожидать ли нам эскалации? Или боевые действия будут такими же, как сейчас?- На самом деле все эти три года мы видели ползучую эскалацию. Запад постепенно передавал на Украину все больше оружия, которое било все дальше и дальше. Россия на это отвечала все больше и больше. Один раз даже "Орешник" показали, хотя жаль, что только один раз. И эта ползучая эскалация продолжится. Не будет такого, что завтра боевые действия уже не будут такими, как вчера.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Мягкова: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года

https://ukraina.ru/20250326/1062031819.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, сумы, россия, вооруженные силы украины, минобороны, сво, дроны, транспорт, снабжение, волонтеры, донбасс, запад, эскалация