https://ukraina.ru/20250531/kellog-razryvayuschiy-past-nato-1063534565.html

Келлог, "разрывающий пасть" НАТО

Келлог, "разрывающий пасть" НАТО - 31.05.2025 Украина.ру

Келлог, "разрывающий пасть" НАТО

Восьмидесятиоднолетний Джозеф Кит Келлог-младший – генерал-лейтенант (три звезды) армии США в отставке, специальный посланник президента США по Украине внезапно заявил, что США понимают озабоченность России расширением НАТО и готовы отказаться от дальнейшего продвижения альянса на Восток.

2025-05-31T06:12

2025-05-31T06:12

2025-05-31T06:21

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Мысль здравая и можно было бы только аплодировать такому прозрению, если бы прозрел кто-то другой, но только не Кит Келлог. Келлог – известный русофоб, русофоб настолько, что его первоначальное назначение специальным посланником Трампа по России и Украине, через неполных два месяца после назначения были вынуждены урезать ровно наполовину. Слишком проукраинской была позиция отставного генерал-лейтенанта. Кроме того Келлог – ястреб – сторонник максимально жёстких мер в отношении России, принуждения её к принятию украинкой версии мирного соглашения.Когда именно Келлог говорит об отказе от приёма Украины в НАТО, а отказ от расширения позиционировался именно таким образом, сразу возникает вопрос, что это и зачем это? В изменение на 82-м году жизни престарелым американским политиком своей традиционной позиции верится меньше, чем в способность Зеленского вести здоровый образ жизни и отказаться от воровства из бюджета Украины.И всё же он сказал то, что сказал.А почему бы ему и не сказать? Давайте разберёмся тянет ли высказывание Келлога на сенсацию.То, что ни сам Келлог, ни даже президент США (который промолчал) не могут делать заявления и раздавать обещания от имени НАТО нельзя было не заметить. Правда, Келлог и не выступал от имени альянса. Он всего лишь сказал, что США и, как минимум ещё четыре страны, против приёма Украины в НАТО, поэтому, мол, расширение НАТО остановилось – России не о чем беспокоиться.Келлог, правда и от имени США не может говорить. Но его высказывание можно трактовать и как личное мнение, основанное на всем известных фактах. Администрация Трампа действительно уклонялась от выдачи Украине авансов о вступлении в НАТО. В НАТО действительно хватает стран, без восторга относящихся к перспективе приёма Украины. Даже риторика генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вступившего в должность 1 октября прошлого года, коренным образом отличается от риторики его предшественника Йенса Столтенберга. Если Столтенберг постоянно заявлял о неизбежности приёма Украины в альянс (просто немного позже), то Рютте от прямых ответов предпочитает уклоняться.Значит ли это, что Келлог прав и России не о чем беспокоиться? Может показаться, что да. Дело в том, что расширение НАТО упёрлось в стену. Белоруссия после 2020 года для Запада потеряна. Грузия ушла от жёсткой прозападной и антироссийской позиции и достаточно успешно пытается выстраивать с Москвой конструктивные экономические связи. Мало того, что в этих условиях Тбилиси совсем не хочет раздражать Москву проНАТОвской политикой, так ещё и Запад, решил наказать Грузию за недостаточную русофобию и заблокировал практически все интеграционные проекты даже на уровне ЕС, куда там про НАТО говорить.По поводу Украины Москва неоднократно заявляла, что будет вести боевые действия столько сколько надо, а ВС РФ дойдут туда, куда надо дойти, чтобы вопрос об Украине в НАТО закрыть раз и навсегда. Поскольку приём Украины в НАТО и раньше планировался по окончании боевых действий, то если сейчас эту тему педалировать, к концу войны некого будет принимать (хорошо ещё, если будет куда). В общем, остаётся одна Молдавия, но эта маленькая нищая республика, полностью зависимая от возможности сбывать в Россию продукцию своего сельского хозяйства и получать из России энергоносители, без той же Украины, для НАТО обременение.Более того, Румыния в принципе не хочет, чтобы Молдавия самостоятельно интегрировалась в Западные структуры. План Бухареста заключается в том, что Молдавия сможет вступить в ЕС и в НАТО, будучи поглощена Румынией. Поскольку Румыния уже состоит в обеих организациях, "вступив" в Румынию Молдавия оказывается в их составе, как румынская провинция.В общем, расширять НАТО на Восток без Украины некуда и даже вредно для самого альянса. Говорить же о присоединении Украины, пока не заключён мир с Россией, опасно. Не получив гарантий неприсоединения Украины к НАТО, российское руководство, и так уже несколько раз прозрачно намекавшее, что России не составит труда ликвидировать Украину навсегда, может укорениться в мысли о том, что эта идея – единственно верная в данной ситуации.Так что Келлогу несложно было сказать, что в данный момент у Украины нет шансов на вступление в НАТО.Но есть нюансы.Во-первых, прямо сейчас у нас на глазах, европейские ястребы (Стармер, Макрон и Мерц) отрабатывают механизм перекрёстных гарантий. Согласно этой идее на Украине, с целью обеспечения её безопасности, после заключения мира размещается военный контингент нескольких европейских стран. Все эти страны – члены НАТО, и если их военный контингент на Украине по какой-то причине столкнётся с российской армией, они заявят о "неспровоцированной агрессии" против сразу нескольких членов НАТО (атака на войска, есть атака на страну) и потребуют поддержки от всех стран блока. Отказать им в военной помощи США будет трудно, так как тогда будет дискредитирована сама идея НАТО, а вместе с ней будет подорван и механизм американского контроля над Европой.Во-вторых, за последние пару десятилетий, США неоднократно меняли своё мнение по ключевым геополитическим вопросам, непосредственно относящимся к сфере безопасности, не только со сменой администраций, но даже в период правления одного и того же президента. Через некоторое время мы можем услышать, что "да, в 2025 году существовал консенсус относительно отказа от приёма Украины в НАТО, но с тех пор ситуация изменилась, а с ней изменился и консенсус". Теперь, мол НАТО единогласно поддерживает приём Украины.Помимо того, что такие кульбиты западная политика совершает регулярно, неизменной остаётся принципиальная позиция альянса, относительно того, что никто не может запретить государству, желающему вступить в НАТО и соответствующему требованиям, подать заявку, а блоку никто не может помешать эту заявку удовлетворить. Так что даже руководящие документы НАТО говорят о том, что отказ от приёма Украины не может быть окончательным решением – это всего лишь временный тактический ход.Что же касается "соответствия требованиям", то как только у США возникала потребность принять какую-то страну в НАТО, "соответствие" тут же материализовалось, независимо от реального положения вещей.Так что, заявление Келлога – не более, чем тактический ход, призванный временно удовлетворить Россию, надавить на украинское руководство и попытаться добиться скорейшего заключения мира, на условиях сохранения как самой Украины, так и правящего режима, в обмен на территориальные уступки.Сейчас администрации Трампа нужен мир в Европе. Практически любой ценой. А союзники кочевряжатся, и их надо принуждать. Но через некоторое время мир в Европе станет для США неактуальным, и вопрос о приёме Украины в НАТО вновь появится в повестке дня."А Вам кто обещал? Келлог? Так с него и спрашивайте!" Старик, кстати, и умереть может раньше, чем изменится американская политика.О позиции Келлога и и США в целом по отношению к Украине - в статье "Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, сша, кит келлог, дональд трамп, рютте, нато, ес, мнения