Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября - 09.10.2026 Украина.ру
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Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября
Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября - 09.10.2026 Украина.ру
Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября
Президент России Владимир Путин раскрыл будущее СНГ. В Черногории задержали создателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука с его женой Валерией и сотрудниками
2026-10-09T18:00
2026-10-09T18:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
снг
совбез
ес
россия
черногория
сша
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Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. В своей речи Путин указал, что возможности экономического сотрудничества далеко не исчерпаны, хотя товарооборот России со странами СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов и в первом полугодии 2026-го прибавил еще 12%."Можно ли двигаться еще быстрее? Да. Наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры. А мы с вами, работая в практической сфере, знаем, что иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять", — подчеркнул он.Путин заявил, что в СНГ уже выстроена достаточно эффективная система взаимодействия. Более 90% коммерческих операций проводится в национальных валютах. Реализуются промышленные и инфраструктурные проекты."Деловые круги стран СНГ реализуют крупные промышленные и инфраструктурные проекты, об этом тоже сейчас только что говорилось, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад". Продвигаются процессы импортозамещения, увеличивается выпуск самого широкого спектра товаров: машин, оборудования, лекарств, сельхозпродукции", – напомнил Путин.Укрепляются и гуманитарные связи. Путин особо отметил значение русского языка, общей истории и сохранения памяти о Великой Отечественной войне.Кроме того, президент России поддержал инициативу Таджикистана и Туркменистана."В Содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. Мы приветствуем инициативы таджикистанских и туркменистанских друзей объявить 2028 год в СНГ Годом социального развития, а 2029-й – Годом транспорта", – отметил он.По его словам, проведение таких годов, в программу которых будут вовлечены федеральные и региональные власти, бизнес-круги, общественность, средства массовой информации, поможет продемонстрировать гражданам стран-членов СНГ выгоды от сотрудничества в рамках Содружества в этих конкретных областях."Вообще, продвижение позитивного образа СНГ в обществе, в медиапространстве и на международной арене является крайне актуальной задачей. Рассчитываем, что активизации работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение", – также отметил Путин.В совместном заявлении участники саммита также выступили за противодействие искажению истории и распространению дезинформации, а также против героизации нацизма, фашизма и других деструктивных идеологий.Задержание ЗвинчукаВ Черногории задержали российского военного блогера, основателя телеграм-канал "Рыбарь" Михаила Звинчука. О задержании россиянина сообщил телеканал RTCG."В Рисане задержаны Михаил и Валерия Звинчук &lt;...&gt; и три их сотрудника", — отмечалось в сообщении.Как рассказал источник РИА Новости, ни сам блогер, ни его супруга не выходят на связь.Позднее стало известно имя одного из задержанных со Звинчуком."В Черногории был задержан наш Товарищ, талантливый режиссер документалист Сергей Белоус. Терпения тебе бро, держись!" – сообщил телеграм-канал "Южный фронт".Белоус известен по документальному фильму "У края бездны", снятому в Мариуполе в 2022 году.Посольство России в Черногории направило местным властям запрос с требованием разъяснить причины произошедшего и обеспечить консульский доступ к задержанным."Наше посольство занимается прояснением ситуации. Наших граждан, вы, наверное, уже убедились, мы никогда не оставляем в беде, будем ими заниматься", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам на полях II Глобального цифрового форума.Она подчеркнула, что Звинчук, его жена и коллеги не останутся без помощи."Я могу заверить вас, и я думаю, что у вас нет никаких поводов сомневаться, что российские граждане никогда не остаются без помощи дипломатов в такой ситуации", – указала Захарова.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты обеспечат защиту прав россиян."Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав", – пообещал Песков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил россиян о нежелательности поездок в недружественные государства."Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчёркиваю – на всех) россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме. Привечают только релокантские отбросы. Да и то временно", – написал Медведев в своём телеграм-канале.Он предположил, как можно освободить Звинчука и задержанных с ним россиян."Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…", – подытожил зампредседателя Совбеза РФ.Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Журавлёв отметил, что задержание россиян в Черногории является подходящей историей, чтобы задействовать для его спасения Вооружённые силы России. Журавлёв напомнил, что Черногория является членом НАТО, а на её территории "вольготно себя чувствует" западная цивилизация, её агенты и сотрудники ЦРУ. Депутат вспомнил о законе об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом."История, на мой взгляд, вполне подходящая, чтобы это опробовать на практике", – подытожил Журавлёв.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предположила, что может случиться с задержанными россиянами."Мой прогноз — команду Рыбаря выдадут не США, а Украине. Что хуже с точки зрения возвращения. Вернем, конечно, но натерпятся коллеги… Им — мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены! А во вражьи, коей сейчас является Черногория, носу не суем, даже если сами не под санкциями и формально туда можно лететь. Потерпите ещё чуток. Мы потом им всем растолкуем, как нужно Родину любить. Нашу", – написала Симоньян в своём телеграм-канале.Два года тому назад, в октябре Госдепартамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию, позволяющую идентифицировать или установить местонахождение связанных с телеграм-каналом "Рыбарь" лиц. В списке фигурировали Михаил и Валерия Звинчуки. Последнюю Госдеп называло креативным директором проекта. "Рыбарь" обвинили "во вмешательстве в выборы в США".Позднее, в декабре 2025 года против Звинчука и проекта "Рыбарь" санкции ввела Великобритания. В июле 2026 года санкции расширили на десять руководителей и сотрудников проекта. Санкции предусматривали заморозку активов и запрет на поездки.Ряд комментаторов предположил, что в Черногории задержанию россиян могла поспособствовать британская разведка.Вечером 9 октября МВД Черногории сообщило о решении выдворить из страны Звинчука и задержанных вместе с ним. В заявлении отмечалось, что Звинчука и его спутников признали угрозой национальной безопасности.Подробнее о задержании в Черногории – в статье Виктории Титовой "Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории".
https://ukraina.ru/20261009/diplomaticheskie-lazeyki-razgrom-na-fronte-yadovitye-ataki-khronika-sobytiy-na-utro-9-oktyabrya-1083700068.html
https://ukraina.ru/20261008/proigryvayuschiy-zelenskiy-obizhaetsya-na-trampa-vs-rf-proryvayutsya-v-dobropole-itogi-8-oktyabrya-1083693852.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, снг, совбез, ес, россия, черногория, сша
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, СНГ, Совбез, ЕС, Россия, Черногория, США

Задержание Звинчука, будущее СНГ. Итоги 9 октября

18:00 09.10.2026
 
© Фото : RT на русском / Telegram
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : RT на русском / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин раскрыл будущее СНГ. В Черногории задержали создателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука с его женой Валерией и сотрудниками
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. В своей речи Путин указал, что возможности экономического сотрудничества далеко не исчерпаны, хотя товарооборот России со странами СНГ в 2025 году превысил 110 миллиардов долларов и в первом полугодии 2026-го прибавил еще 12%.
"Можно ли двигаться еще быстрее? Да. Наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры. А мы с вами, работая в практической сфере, знаем, что иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять", — подчеркнул он.
Путин заявил, что в СНГ уже выстроена достаточно эффективная система взаимодействия. Более 90% коммерческих операций проводится в национальных валютах. Реализуются промышленные и инфраструктурные проекты.
"Деловые круги стран СНГ реализуют крупные промышленные и инфраструктурные проекты, об этом тоже сейчас только что говорилось, формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад". Продвигаются процессы импортозамещения, увеличивается выпуск самого широкого спектра товаров: машин, оборудования, лекарств, сельхозпродукции", – напомнил Путин.
Укрепляются и гуманитарные связи. Путин особо отметил значение русского языка, общей истории и сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
Кроме того, президент России поддержал инициативу Таджикистана и Туркменистана.
"В Содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. Мы приветствуем инициативы таджикистанских и туркменистанских друзей объявить 2028 год в СНГ Годом социального развития, а 2029-й – Годом транспорта", – отметил он.
По его словам, проведение таких годов, в программу которых будут вовлечены федеральные и региональные власти, бизнес-круги, общественность, средства массовой информации, поможет продемонстрировать гражданам стран-членов СНГ выгоды от сотрудничества в рамках Содружества в этих конкретных областях.
"Вообще, продвижение позитивного образа СНГ в обществе, в медиапространстве и на международной арене является крайне актуальной задачей. Рассчитываем, что активизации работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение", – также отметил Путин.
В совместном заявлении участники саммита также выступили за противодействие искажению истории и распространению дезинформации, а также против героизации нацизма, фашизма и других деструктивных идеологий.
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
09:00
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Задержание Звинчука
В Черногории задержали российского военного блогера, основателя телеграм-канал "Рыбарь" Михаила Звинчука. О задержании россиянина сообщил телеканал RTCG.
"В Рисане задержаны Михаил и Валерия Звинчук <...> и три их сотрудника", — отмечалось в сообщении.
Как рассказал источник РИА Новости, ни сам блогер, ни его супруга не выходят на связь.
Позднее стало известно имя одного из задержанных со Звинчуком.
"В Черногории был задержан наш Товарищ, талантливый режиссер документалист Сергей Белоус. Терпения тебе бро, держись!" – сообщил телеграм-канал "Южный фронт".
Белоус известен по документальному фильму "У края бездны", снятому в Мариуполе в 2022 году.
Посольство России в Черногории направило местным властям запрос с требованием разъяснить причины произошедшего и обеспечить консульский доступ к задержанным.
"Наше посольство занимается прояснением ситуации. Наших граждан, вы, наверное, уже убедились, мы никогда не оставляем в беде, будем ими заниматься", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам на полях II Глобального цифрового форума.
Она подчеркнула, что Звинчук, его жена и коллеги не останутся без помощи.
"Я могу заверить вас, и я думаю, что у вас нет никаких поводов сомневаться, что российские граждане никогда не остаются без помощи дипломатов в такой ситуации", – указала Захарова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты обеспечат защиту прав россиян.
"Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав", – пообещал Песков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил россиян о нежелательности поездок в недружественные государства.
"Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчёркиваю – на всех) россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме. Привечают только релокантские отбросы. Да и то временно", – написал Медведев в своём телеграм-канале.
Он предположил, как можно освободить Звинчука и задержанных с ним россиян.
"Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…", – подытожил зампредседателя Совбеза РФ.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Журавлёв отметил, что задержание россиян в Черногории является подходящей историей, чтобы задействовать для его спасения Вооружённые силы России. Журавлёв напомнил, что Черногория является членом НАТО, а на её территории "вольготно себя чувствует" западная цивилизация, её агенты и сотрудники ЦРУ. Депутат вспомнил о законе об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом.
"История, на мой взгляд, вполне подходящая, чтобы это опробовать на практике", – подытожил Журавлёв.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
Вчера, 18:00
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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян предположила, что может случиться с задержанными россиянами.
"Мой прогноз — команду Рыбаря выдадут не США, а Украине. Что хуже с точки зрения возвращения. Вернем, конечно, но натерпятся коллеги… Им — мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены! А во вражьи, коей сейчас является Черногория, носу не суем, даже если сами не под санкциями и формально туда можно лететь. Потерпите ещё чуток. Мы потом им всем растолкуем, как нужно Родину любить. Нашу", – написала Симоньян в своём телеграм-канале.
Два года тому назад, в октябре Госдепартамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию, позволяющую идентифицировать или установить местонахождение связанных с телеграм-каналом "Рыбарь" лиц. В списке фигурировали Михаил и Валерия Звинчуки. Последнюю Госдеп называло креативным директором проекта. "Рыбарь" обвинили "во вмешательстве в выборы в США".
Позднее, в декабре 2025 года против Звинчука и проекта "Рыбарь" санкции ввела Великобритания. В июле 2026 года санкции расширили на десять руководителей и сотрудников проекта. Санкции предусматривали заморозку активов и запрет на поездки.
Ряд комментаторов предположил, что в Черногории задержанию россиян могла поспособствовать британская разведка.
Вечером 9 октября МВД Черногории сообщило о решении выдворить из страны Звинчука и задержанных вместе с ним. В заявлении отмечалось, что Звинчука и его спутников признали угрозой национальной безопасности.
Подробнее о задержании в Черногории – в статье Виктории Титовой "Небезопасная для россиян страна: о чём говорит задержание основателя проекта "Рыбарь" в Черногории".
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