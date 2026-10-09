"Объявить ЧП": Киев на грани энергетической катастрофы - 09.10.2026 Украина.ру
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"Объявить ЧП": Киев на грани энергетической катастрофы
"Объявить ЧП": Киев на грани энергетической катастрофы - 09.10.2026 Украина.ру
"Объявить ЧП": Киев на грани энергетической катастрофы
Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в столице и Киевской области из-за ситуации в энергетике. Об этом 8 октября пиписало украинское издание "Политика Страны"
2026-10-09T17:28
2026-10-09T17:28
новости
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По оценке Корольчук, энергосистема города серьёзно разрушена, а восстановить её за весну, лето и осень было нереально. Самым слабым звеном оказались подстанции "Укрэнерго" — компания провалила и оперативный ремонт, и защиту объектов.Причина банальна: "Укрэнерго", по словам эксперта, "была убаюкана обещаниями высших товарищей", что к зиме будет либо энергетическое перемирие, либо вообще мир. Поэтому ремонтом занимались вполсилы. А предупреждения о появлении у России реактивных дронов, которые поступали ещё весной, просто проигнорировали. Итог — разрушенные Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская". В столице не осталось работающих объектов генерации.Теперь власти готовятся к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко признал, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", и призвал киевлян выехать из города на ближайшие месяцы. Эксперты прогнозируют отключения света по 18–22 часа в сутки, а в прифронтовых городах — до двух суток. Метро уже обесточено, трамваи не ходят, "Киевпастранс" останавливает движение.Подробнее об этом в публикации Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи".
https://ukraina.ru/20261009/ukrainskiy-ekspert-zayavil-o-krakhe-stolichnoy-energosistemy-1083705606.html
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новости, киевская область, россия, киев, виталий кличко, трипольская тэс
Новости, Киевская область, Россия, Киев, Виталий Кличко, Трипольская ТЭС

"Объявить ЧП": Киев на грани энергетической катастрофы

17:28 09.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в столице и Киевской области из-за ситуации в энергетике. Об этом 8 октября пиписало украинское издание "Политика Страны"
По оценке Корольчук, энергосистема города серьёзно разрушена, а восстановить её за весну, лето и осень было нереально. Самым слабым звеном оказались подстанции "Укрэнерго" — компания провалила и оперативный ремонт, и защиту объектов.
Причина банальна: "Укрэнерго", по словам эксперта, "была убаюкана обещаниями высших товарищей", что к зиме будет либо энергетическое перемирие, либо вообще мир. Поэтому ремонтом занимались вполсилы. А предупреждения о появлении у России реактивных дронов, которые поступали ещё весной, просто проигнорировали. Итог — разрушенные Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская".
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
11:17
Украинский эксперт заявил о крахе энергосистемы КиеваВся собственная электрогенерация Киева полностью разрушена или получила критические повреждения, посетовал украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев, оценивая масштабы ударов по инфраструктуре
В столице не осталось работающих объектов генерации.
Теперь власти готовятся к зиме в режиме выживания. Мэр Виталий Кличко признал, что нарушение водоснабжения грозит кризисом "весьма значительных масштабов", и призвал киевлян выехать из города на ближайшие месяцы.
Эксперты прогнозируют отключения света по 18–22 часа в сутки, а в прифронтовых городах — до двух суток. Метро уже обесточено, трамваи не ходят, "Киевпастранс" останавливает движение.
Подробнее об этом в публикации Выживай или уезжай. Над Киевом "сгущаются тучи".
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