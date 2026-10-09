https://ukraina.ru/20261009/chto-zhdet-ukraintsa-posle-neudachnoy-popytki-udrat-ot-ttsk-1083710818.html
Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК
Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК - 09.10.2026 Украина.ру
Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК
Украинское командование было вынуждено признать, что проблема самовольного оставления части разрослась до непредсказуемых масштабов
2026-10-09T17:18
2026-10-09T17:18
2026-10-09T17:18
киев
украина
вооруженные силы украины
верховная рада
тцк
новости
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Военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" прямо заявил: представление о добровольцах, которые "осознали ошибку" и сознательно вернулись на фронт, давно перестало отражать реальность. Его признание публикуют украинские телеграм-каналы.По его словам, всё больше мобилизованных покидают части уже в первые две недели — и воспринимают это как следующий "квест" после неудачной попытки избежать ТЦК.А по данным Государственного бюро расследований Украины количество случаев дезертирства и самовольного оставления части превысило 120 тысяч с начала 2025 года. Всего ряды ВСУ покинули 123 185 человек. И только около 24,5 тысячи из них добровольно вернулись. То есть менее четверти. Остальные либо скрываются, либо сидят дома, либо пытаются пересидеть войну где-то в тылу. Тем временем темпы бегства — 17–18 тысяч случаев в месяц — практически соответствуют притоку мобилизованных, которых удаётся загнать в части. Получается, что украинская армия, как дырявое ведро: сколько ни наливай, вытекает примерно столько же. Украинское законодательство, к слову, различает СОЧ и дезертирство: первое — временное оставление части, второе — намерение уйти навсегда. За дезертирство грозит тюрьма, за самоволку — штраф и возвращение в войска. Но поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, дела в большинстве случаев возбуждаются именно по статье о самовольном оставлении части. Штрафуют и снова отправляют на фронт. Рост дезертирства стал одной из причин, по которой украинские власти когда-то дали разрешение военнослужащим избежать уголовного наказания при добровольном возвращении. Однако 4 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самоволку. Даже пряник не помог, пришлось возвращаться к кнуту. Причины массового бегства называют сами украинские командиры. Начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин перечислил их без прикрас: страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание. Плюс бытовые проблемы — нехватка снаряжения, задержки или неполные выплаты. А также конфликты с командованием: не отпускают в отпуск, не дают пройти военно-врачебную комиссию, не переводят в другое подразделение. И, конечно, долгая разлука с семьёй — "трудно психологически". Масштаб уклонистов, которых Киев не может отследить, по некоторым оценкам, достиг двух миллионов. Два миллиона мужчин, которые просто исчезли из поля зрения военкоматов. Кто-то уехал, кто-то прячется, кто-то откупился. И пока одни бегают от ТЦК, другие бегают из частей. Одни не хотят идти на фронт, другие не хотят там оставаться.
https://ukraina.ru/20261002/na-ukraine-dezertiruet-kazhdyy-tretiy-prizyvnik--miroshnik-1083552039.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, тцк, новости
Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК
Украинское командование было вынуждено признать, что проблема самовольного оставления части разрослась до непредсказуемых масштабов
Военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" прямо заявил: представление о добровольцах, которые "осознали ошибку" и сознательно вернулись на фронт, давно перестало отражать реальность. Его признание публикуют украинские телеграм-каналы.
По его словам, всё больше мобилизованных покидают части уже в первые две недели — и воспринимают это как следующий "квест" после неудачной попытки избежать ТЦК.
А по данным Государственного бюро расследований Украины количество случаев дезертирства и самовольного оставления части превысило 120 тысяч с начала 2025 года. Всего ряды ВСУ покинули 123 185 человек.
И только около 24,5 тысячи из них добровольно вернулись. То есть менее четверти. Остальные либо скрываются, либо сидят дома, либо пытаются пересидеть войну где-то в тылу.
Тем временем темпы бегства — 17–18 тысяч случаев в месяц — практически соответствуют притоку мобилизованных, которых удаётся загнать в части. Получается, что украинская армия, как дырявое ведро: сколько ни наливай, вытекает примерно столько же.
Украинское законодательство, к слову, различает СОЧ и дезертирство: первое — временное оставление части, второе — намерение уйти навсегда. За дезертирство грозит тюрьма, за самоволку — штраф и возвращение в войска.
Но поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, дела в большинстве случаев возбуждаются именно по статье о самовольном оставлении части. Штрафуют и снова отправляют на фронт.
Рост дезертирства стал одной из причин, по которой украинские власти когда-то дали разрешение военнослужащим избежать уголовного наказания при добровольном возвращении. Однако 4 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самоволку. Даже пряник не помог, пришлось возвращаться к кнуту.
Причины массового бегства называют сами украинские командиры. Начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин перечислил их без прикрас: страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание.
Плюс бытовые проблемы — нехватка снаряжения, задержки или неполные выплаты. А также конфликты с командованием: не отпускают в отпуск, не дают пройти военно-врачебную комиссию, не переводят в другое подразделение. И, конечно, долгая разлука с семьёй — "трудно психологически".
Масштаб уклонистов, которых Киев не может отследить, по некоторым оценкам, достиг двух миллионов. Два миллиона мужчин, которые просто исчезли из поля зрения военкоматов. Кто-то уехал, кто-то прячется, кто-то откупился. И пока одни бегают от ТЦК, другие бегают из частей. Одни не хотят идти на фронт, другие не хотят там оставаться.