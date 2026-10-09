Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК - 09.10.2026 Украина.ру
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Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК
Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК - 09.10.2026 Украина.ру
Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК
Украинское командование было вынуждено признать, что проблема самовольного оставления части разрослась до непредсказуемых масштабов
2026-10-09T17:18
2026-10-09T17:18
киев
украина
вооруженные силы украины
верховная рада
тцк
новости
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Военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" прямо заявил: представление о добровольцах, которые "осознали ошибку" и сознательно вернулись на фронт, давно перестало отражать реальность. Его признание публикуют украинские телеграм-каналы.По его словам, всё больше мобилизованных покидают части уже в первые две недели — и воспринимают это как следующий "квест" после неудачной попытки избежать ТЦК.А по данным Государственного бюро расследований Украины количество случаев дезертирства и самовольного оставления части превысило 120 тысяч с начала 2025 года. Всего ряды ВСУ покинули 123 185 человек. И только около 24,5 тысячи из них добровольно вернулись. То есть менее четверти. Остальные либо скрываются, либо сидят дома, либо пытаются пересидеть войну где-то в тылу. Тем временем темпы бегства — 17–18 тысяч случаев в месяц — практически соответствуют притоку мобилизованных, которых удаётся загнать в части. Получается, что украинская армия, как дырявое ведро: сколько ни наливай, вытекает примерно столько же. Украинское законодательство, к слову, различает СОЧ и дезертирство: первое — временное оставление части, второе — намерение уйти навсегда. За дезертирство грозит тюрьма, за самоволку — штраф и возвращение в войска. Но поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, дела в большинстве случаев возбуждаются именно по статье о самовольном оставлении части. Штрафуют и снова отправляют на фронт. Рост дезертирства стал одной из причин, по которой украинские власти когда-то дали разрешение военнослужащим избежать уголовного наказания при добровольном возвращении. Однако 4 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самоволку. Даже пряник не помог, пришлось возвращаться к кнуту. Причины массового бегства называют сами украинские командиры. Начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин перечислил их без прикрас: страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание. Плюс бытовые проблемы — нехватка снаряжения, задержки или неполные выплаты. А также конфликты с командованием: не отпускают в отпуск, не дают пройти военно-врачебную комиссию, не переводят в другое подразделение. И, конечно, долгая разлука с семьёй — "трудно психологически". Масштаб уклонистов, которых Киев не может отследить, по некоторым оценкам, достиг двух миллионов. Два миллиона мужчин, которые просто исчезли из поля зрения военкоматов. Кто-то уехал, кто-то прячется, кто-то откупился. И пока одни бегают от ТЦК, другие бегают из частей. Одни не хотят идти на фронт, другие не хотят там оставаться.
https://ukraina.ru/20261002/na-ukraine-dezertiruet-kazhdyy-tretiy-prizyvnik--miroshnik-1083552039.html
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киев, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, тцк, новости
Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ТЦК, Новости

Что ждет украинца после неудачной попытки удрать от ТЦК

17:18 09.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Украинское командование было вынуждено признать, что проблема самовольного оставления части разрослась до непредсказуемых масштабов
Военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" прямо заявил: представление о добровольцах, которые "осознали ошибку" и сознательно вернулись на фронт, давно перестало отражать реальность. Его признание публикуют украинские телеграм-каналы.
По его словам, всё больше мобилизованных покидают части уже в первые две недели — и воспринимают это как следующий "квест" после неудачной попытки избежать ТЦК.
А по данным Государственного бюро расследований Украины количество случаев дезертирства и самовольного оставления части превысило 120 тысяч с начала 2025 года. Всего ряды ВСУ покинули 123 185 человек.
И только около 24,5 тысячи из них добровольно вернулись. То есть менее четверти. Остальные либо скрываются, либо сидят дома, либо пытаются пересидеть войну где-то в тылу.
Тем временем темпы бегства — 17–18 тысяч случаев в месяц — практически соответствуют притоку мобилизованных, которых удаётся загнать в части. Получается, что украинская армия, как дырявое ведро: сколько ни наливай, вытекает примерно столько же.
Украинское законодательство, к слову, различает СОЧ и дезертирство: первое — временное оставление части, второе — намерение уйти навсегда. За дезертирство грозит тюрьма, за самоволку — штраф и возвращение в войска.
Но поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, дела в большинстве случаев возбуждаются именно по статье о самовольном оставлении части. Штрафуют и снова отправляют на фронт.
Рост дезертирства стал одной из причин, по которой украинские власти когда-то дали разрешение военнослужащим избежать уголовного наказания при добровольном возвращении. Однако 4 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самоволку. Даже пряник не помог, пришлось возвращаться к кнуту.
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Причины массового бегства называют сами украинские командиры. Начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин перечислил их без прикрас: страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание.
Плюс бытовые проблемы — нехватка снаряжения, задержки или неполные выплаты. А также конфликты с командованием: не отпускают в отпуск, не дают пройти военно-врачебную комиссию, не переводят в другое подразделение. И, конечно, долгая разлука с семьёй — "трудно психологически".
Масштаб уклонистов, которых Киев не может отследить, по некоторым оценкам, достиг двух миллионов. Два миллиона мужчин, которые просто исчезли из поля зрения военкоматов. Кто-то уехал, кто-то прячется, кто-то откупился. И пока одни бегают от ТЦК, другие бегают из частей. Одни не хотят идти на фронт, другие не хотят там оставаться.
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