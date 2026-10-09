https://ukraina.ru/20261009/zrada-ekspress-rekordsmen-pereobuvaniy-kak-goncharenko-stal-golubem-mira-1083718542.html
Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира
Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира - 09.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный... Украина.ру, 09.10.2026
2026-10-09T17:11
2026-10-09T17:11
2026-10-09T17:11
видео
россия
алексей гончаренко
рада
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный план", как он умудрился спалиться на лицемерии в эфире Sky News и за что Порошенко* с треском вышвырнул его из фракции. Смотрим хроники великого "трансформера" — от георгиевской ленты до ярой русофобии. *Внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ
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видео, россия, алексей гончаренко, рада, украина, мирный план, киевский режим, новости украины, новости украина ру, видео
Видео, Россия, Алексей Гончаренко, Рада, Украина, мирный план, киевский режим, Новости Украины, новости Украина ру
Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный план", как он умудрился спалиться на лицемерии в эфире Sky News и за что Порошенко* с треском вышвырнул его из фракции. Смотрим хроники великого "трансформера" — от георгиевской ленты до ярой русофобии.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ