Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира - 09.10.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира
Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира - 09.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный... Украина.ру, 09.10.2026
2026-10-09T17:11
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видео
россия
алексей гончаренко
рада
украина
мирный план
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный план", как он умудрился спалиться на лицемерии в эфире Sky News и за что Порошенко* с треском вышвырнул его из фракции. Смотрим хроники великого "трансформера" — от георгиевской ленты до ярой русофобии. *Внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ
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Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира

17:11 09.10.2026
 
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный план", как он умудрился спалиться на лицемерии в эфире Sky News и за что Порошенко* с треском вышвырнул его из фракции. Смотрим хроники великого "трансформера" — от георгиевской ленты до ярой русофобии.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ
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