https://ukraina.ru/20261009/zrada-ekspress-rekordsmen-pereobuvaniy-kak-goncharenko-stal-golubem-mira-1083718542.html

Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира

Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира - 09.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: рекордсмен переобуваний. Как Гончаренко* стал голубем мира

В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный... Украина.ру, 09.10.2026

2026-10-09T17:11

2026-10-09T17:11

2026-10-09T17:11

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россия

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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разбор тотального переобувания Алексея Гончаренко*. Зачем главный хамелеон Рады внезапно выкатил "мирный план", как он умудрился спалиться на лицемерии в эфире Sky News и за что Порошенко* с треском вышвырнул его из фракции. Смотрим хроники великого "трансформера" — от георгиевской ленты до ярой русофобии. *Внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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