Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой
© скриншот видео ABC News
© скриншот видео ABC News
В пятницу, 30 мая, во время интервью телеканалу ABC спецпредставитель американского лидера Кит Келлог призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня
По его словам, ранее он говорил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию Киева на следующих переговорах в Стамбуле.
"Я всегда его предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно", — отметил Келлог, комментируя выпады Украина, которая требует от России заранее передать ей проект меморандума.
В среду, 28 мая, вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.
Как позднее уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, состав делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Между тем сегодня, 30 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия снова поднимет вопрос "демилитаризации" Украины.
"Демилитаризация Украины — это одно из наших базовых положений. Все аспекты, которые являются актуальными для нашей страны и в целом для международной ситуации, будут обсуждаться", — заявил Карасин "Известиям".
Ранее Лавров отмечал, что на переговорах с Киевом Москва будет поднимать вопросы нейтрального статуса Украины, а также отмены законов, сужающих права русскоязычных и УПЦ.
Несмотря на мирные усилия Келлога, о которых он сам заявил, спецпредставитель американского лидера допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине.
Подробнее о его словах — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
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