https://ukraina.ru/20250530/ukraina-snova-payasnichaet-kellog-i-mid-rf-ugovarivayut-kiev-na-peregovory-s-moskvoy--1063512013.html

Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой

Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой - 30.05.2025 Украина.ру

Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой

В пятницу, 30 мая, во время интервью телеканалу ABC спецпредставитель американского лидера Кит Келлог призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня

2025-05-30T12:06

2025-05-30T12:06

2025-05-30T12:06

новости

украина

россия

стамбул

кит келлог

сергей лавров

мид

совет федерации

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063511429_2:0:1191:669_1920x0_80_0_0_d398c5a8da6ba11e80575c93623f5eda.jpg

По его словам, ранее он говорил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию Киева на следующих переговорах в Стамбуле. В среду, 28 мая, вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, состав делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Между тем сегодня, 30 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия снова поднимет вопрос "демилитаризации" Украины.Ранее Лавров отмечал, что на переговорах с Киевом Москва будет поднимать вопросы нейтрального статуса Украины, а также отмены законов, сужающих права русскоязычных и УПЦ.Несмотря на мирные усилия Келлога, о которых он сам заявил, спецпредставитель американского лидера допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. Подробнее о его словах — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.

https://ukraina.ru/20250530/rasshireniya-nato-k-granitsam-rossii-ne-budet-kellog-zayavil-o-bezopasnosti-rf-1063511155.html

украина

россия

стамбул

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, стамбул, кит келлог, сергей лавров, мид, совет федерации, сша