Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой - 30.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250530/ukraina-snova-payasnichaet-kellog-i-mid-rf-ugovarivayut-kiev-na-peregovory-s-moskvoy--1063512013.html
Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой
Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой - 30.05.2025 Украина.ру
Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой
В пятницу, 30 мая, во время интервью телеканалу ABC спецпредставитель американского лидера Кит Келлог призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня
2025-05-30T12:06
2025-05-30T12:06
новости
украина
россия
стамбул
кит келлог
сергей лавров
мид
совет федерации
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063511429_2:0:1191:669_1920x0_80_0_0_d398c5a8da6ba11e80575c93623f5eda.jpg
По его словам, ранее он говорил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию Киева на следующих переговорах в Стамбуле. В среду, 28 мая, вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, состав делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Между тем сегодня, 30 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия снова поднимет вопрос "демилитаризации" Украины.Ранее Лавров отмечал, что на переговорах с Киевом Москва будет поднимать вопросы нейтрального статуса Украины, а также отмены законов, сужающих права русскоязычных и УПЦ.Несмотря на мирные усилия Келлога, о которых он сам заявил, спецпредставитель американского лидера допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. Подробнее о его словах — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
https://ukraina.ru/20250530/rasshireniya-nato-k-granitsam-rossii-ne-budet-kellog-zayavil-o-bezopasnosti-rf-1063511155.html
украина
россия
стамбул
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063511429_151:0:1043:669_1920x0_80_0_0_1986ceaa8e11354f5c7de1b98df3e775.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, стамбул, кит келлог, сергей лавров, мид, совет федерации, сша
Новости, Украина, Россия, Стамбул, Кит Келлог, Сергей Лавров, МИД, Совет Федерации, США

Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой

12:06 30.05.2025
 
© скриншот видео ABC News
© скриншот видео ABC News
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу, 30 мая, во время интервью телеканалу ABC спецпредставитель американского лидера Кит Келлог призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня
По его словам, ранее он говорил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию Киева на следующих переговорах в Стамбуле.
"Я всегда его предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно", — отметил Келлог, комментируя выпады Украина, которая требует от России заранее передать ей проект меморандума.
В среду, 28 мая, вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.
Как позднее уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, состав делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Между тем сегодня, 30 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия снова поднимет вопрос "демилитаризации" Украины.
"Демилитаризация Украины — это одно из наших базовых положений. Все аспекты, которые являются актуальными для нашей страны и в целом для международной ситуации, будут обсуждаться", — заявил Карасин "Известиям".
Ранее Лавров отмечал, что на переговорах с Киевом Москва будет поднимать вопросы нейтрального статуса Украины, а также отмены законов, сужающих права русскоязычных и УПЦ.
Несмотря на мирные усилия Келлога, о которых он сам заявил, спецпредставитель американского лидера допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине.
Подробнее о его словах — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
11:45
Расширения НАТО к границам России не будет: Келлог заявил о безопасности РФСША готовы остановить расширение НАТО к границам России, так как на кону стоит вопрос безопасности РФ. Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСтамбулКит КеллогСергей ЛавровМИДСовет ФедерацииСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:58Рабы "коллективной безопасности". Швеция и Финляндия превращаются в плацдарм НАТО против России
18:38Украина угрожала РФ почти от лица США. Небензя раскрыл, как ЕС удерживает Трампа в проекте "Анти-Россия"
18:09Алексей Черняев: США грозят серьезные проблемы в экономике, а война с Ираном станет концом трампизма
18:00Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 мая
18:00"Жаль, что "Орешник" всего один раз показали": Садулаев об ударе ВСУ, который нам нельзя пропустить
17:18Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ
16:00Речь Посполитая как почти идеальное государство. Кто придумал идею украинского мессианства
15:45Как Россия успела занять индийский рынок нефти и на чём Трамп решил заработать теперь — Митрахович
15:45Полиция Испании ищет украинский "след" в убийстве Портнова - Pais
15:33Пытали просто ради удовольствия. Российские военнослужащие рассказали об украинском плене
15:11Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию
15:06На крупнейшем оборонном предприятии Сербии прогремел взрыв
14:54Песков сообщил о новом раунде переговоров, NYT - об очередном требовании Киева
14:18Прогноз: "Два госпереворота и возвращение к России", для кого Украина уже не нэнька, а кому мать родна
13:52Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторики
13:41Расплата за несъеденные бриоши. Мария-Антуанетта – королева всех несбывшихся надежд
13:02Украинская истерика, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 мая
12:41"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул
12:26Парадокс? Дуда наградил террориста Буданова* орденом "За заслуги перед Польшей"
12:20ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше
Лента новостейМолния