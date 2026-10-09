https://ukraina.ru/20261009/vladimir-orlov-poka-rassvet-ne-zarabotal-na-polnuyu-mosch-data-tsentry-neobkhodimo-perenesti-pod-zemlyu-1083718240.html

Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю

Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю - 09.10.2026 Украина.ру

Владимир Орлов: Пока "Рассвет" не заработал на полную мощь, дата-центры необходимо перенести под землю

Дата-центры необходимо убирать в бомбоубежища на большую глубину. Их можно обнести сеткой, обставить контурами ПВО, но сколько таких объектов у нас по всей стране? У нас есть метро, государственные системы бомбоубежищ, построенные еще в Советском Союзе в большом количестве. Ничто не мешает начать прямо сейчас переносить туда дата-центры.

2026-10-09T18:00

2026-10-09T18:00

2026-10-09T18:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Украинские беспилотники в начале октября впервые атаковали центры обработки данных на территории России. Ударам противника подверглись дата-центры в Сасове Рязанской области и Калуге. Ранее российские военные заявили об успешном поражении ЦОД De Novo, "Би-мобайл", Cosmonova, "Датагруп", "Омега Телеком" и "Киевстар" в Киеве. - Владимир Петрович, для кого удары по этому виду цифровой инфраструктуры окажутся более болезненными, для нас или для противника?- Вопрос в том, почему критическая инфраструктура до сих пор не была надежно укрыта. Что касается противника, то он понес болезненный урон, поскольку полагался на неподготовленную к боевым действиям гражданскую инфраструктуру.Так что оценивать и сравнивать нужно прежде всего нашу готовность и неготовность противника. Сейчас вся война стоится вокруг дата-центров, телекоммуникаций.Надо отметить, что у противника есть Starlink и на линии боевого соприкосновения они худо-бедно справятся. У нас же спутниковая группировка "Рассвет" в полной мере заявит о себе через год-два. Поэтому нам дата-центры надо беречь как зеницу ока. В том числе те, которые противник пока не нашел.- Гражданский или военный сектор первым ощутит последствия от ударов по дата-центрам?- Сейчас все полагаются на гражданскую инфраструктуру, потому что военной телекоммуникационной инфраструктуры не существует в природе, впрочем, как и на территории Украины. Так что урон будет обоюдным. Но от того, что не будет работать "Яндекс Доставка" на СВО этого не почувствуют. Если же на ЛБС отрубятся телемосты, IP-телефония, радиомосты, проксирующие через дата-центры, это станет проблемой.- Какими вы видите методы защиты дата-центров, кроме зенитного прикрытия?- Дата-центры необходимо убирать в бомбоубежища на большую глубину. Их можно обнести сеткой, обставить контурами ПВО, но сколько таких объектов у нас по всей стране? К каждому дата-центру приставить ЗРК "Панцирь" очень сложно. У нас есть метро, государственные системы бомбоубежищ, построенные еще в Советском Союзе в большом количестве. Ничто не мешает начать прямо сейчас переносить туда дата-центры.- Почему военные, имея все необходимые ударные возможности, стали поражать дата-центры только сейчас?- Это вопрос к политикам. Удары вооруженных сил по тем или иным объектам на территории противника обусловлены рядом политических решений.- Зеленский недавно просил Трампа воздействовать на формирующуюся сейчас спутниковую группировку "Рассвет". Осуществимы ли такие планы?- Американцы вряд ли будут заниматься космическим шантажом России. Они прекрасно понимают последствия. России есть чем ответить, и Штаты здесь будут проигравшей стороной. Если наша группировка только формируется, то у американцев летает порядка 45 телекоммуникационных орбитальных сетей. Для них это более чувствительно, чем для нас. Американцы в эту игру играть не будут.- Спутниковая группировка тоже связана с работой дата-центров на Земле. То есть атаки по ЦОД могут обнулить возможности спутников по созданию широкополосной системы связи?- Смотря какая группировка. Спутниковая группировка Маска вполне моет существовать автономно. Другие группировки требуют наземных хабов, чтобы обеспечить передачу трафика. Все зависит от конкретного технологического решения.- В недавнем интервью журналу The Economist бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил, что российский ВПК сравнялся с Украиной по скорости внедрения полевых инноваций в области создания беспилотной авиации. На сегодняшний день можем ли мы оставить позади противника в области внедрения беспилотных технологий?- Все, что связано с роботами и беспилотниками, зависит от микрочипов, от дизайн-бюро, которые могут их проектировать. Нужны технологии для производства этих чипов. У нас и на территории бывшей Украины с этим большая проблема. Мы все зависим от сторонних поставщиков.Да, мы можем собирать из иностранных комплектующих определенные изделия. Или ставить иностранные чипы в свои изделия, чтобы они получали необходимы функционал.Сейчас под контролем правительства и президента находятся ряд проектов, которые должны обеспечить нам государственный суверенитет в сфере производства чипов. Если этого удастся достичь, можно будет сказать, что мы сравнялись с противником в области критических технологий.Пока такого равенства с противником, который представляет собой блок НАТО, а не только прокси-ЧВК "Украина", нет.- Некоторое время назад экс-глава Минобороны Украины Федоров объявил о стартер проекта "Армия роботов", ключевым инвестором которого выступит глава американского техногиганта Palantir Алекс Карп. Каковы перспективы у этой инициативы?- Что касается антропоморфных роботов, то сейчас многие компании из Китая и США работают в этом направлении. Такие наработки есть и у нас. Федоров здесь далеко не первый. Проблема таких роботов заключается не в самой конструкции. Прототипы, которые умеют бегать и прыгать, уже существуют. Но такие модели надо привязывать к тем же дата-центрам, большим моделям искусственного интеллекта, чтобы они ими управляли. Это слабое звено.До тех пор, пока не появится искусственный интеллект, который можно будет поставит на борт такого антропоморфного робота, вряд ли такие образцы появятся на поле боя. Но до этого момента осталось не так много времени. Возможно, мы все это увидим уже в рамках специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20261009/1083696531.html

https://ukraina.ru/20261008/1083670511.html

https://ukraina.ru/20261009/russkie-drony-nepobedimy-byvshiy-glava-google-shokiroval-zapad-voennoy-moschyu-rossii-1083697388.html

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Денис Рудометов

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интервью, украина, россия, китай, владимир зеленский, дональд трамп, the economist, google, впк