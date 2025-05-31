https://ukraina.ru/20250531/eks-sotrudnik-sbu-prozorov-predupredil-o-riske-yadernoy-voyny-iz-za-postavok-taurusov-ukraine-1063524229.html

Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине - 31.05.2025 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине

Передача Германией крылатых ракет Taurus Украине может привести к прямому участию стран НАТО в конфликте и спровоцировать ядерную эскалацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-05-31T07:15

2025-05-31T07:15

2025-05-31T07:15

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По словам эксперта, западные страны фактически управляют ракетными ударами, так как полетные задания вводятся через натовские командные центры. Это делает их непосредственными участниками боевых действий.Эксперт подчеркнул, что "Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер", что может привести к непредсказуемым последствиям, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250506/takogo-provala-germaniya-esch-ne-videla-storonnik-ukrainy-fridrikh-merts-so-skandalom-stal-kantslerom-frg-1062971715.html

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новости, украина, германия, россия, василий прозоров, фридрих мерц, украина.ру, нато, оружие, ядерная война, ядерная угроза, война, ракеты, "taurus"