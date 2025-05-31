Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине - 31.05.2025 Украина.ру
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Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине
Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине - 31.05.2025 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине
Передача Германией крылатых ракет Taurus Украине может привести к прямому участию стран НАТО в конфликте и спровоцировать ядерную эскалацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2025-05-31T07:15
2025-05-31T07:15
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ядерная война
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По словам эксперта, западные страны фактически управляют ракетными ударами, так как полетные задания вводятся через натовские командные центры. Это делает их непосредственными участниками боевых действий.Эксперт подчеркнул, что "Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер", что может привести к непредсказуемым последствиям, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250506/takogo-provala-germaniya-esch-ne-videla-storonnik-ukrainy-fridrikh-merts-so-skandalom-stal-kantslerom-frg-1062971715.html
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новости, украина, германия, россия, василий прозоров, фридрих мерц, украина.ру, нато, оружие, ядерная война, ядерная угроза, война, ракеты, "taurus"
Новости, Украина, Германия, Россия, Василий Прозоров, Фридрих Мерц, Украина.ру, НАТО, оружие, ядерная война, ядерная угроза, война, ракеты, "Taurus"

Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине

07:15 31.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Philipp Hayer
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© commons.wikimedia.org / Philipp Hayer
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Передача Германией крылатых ракет Taurus Украине может привести к прямому участию стран НАТО в конфликте и спровоцировать ядерную эскалацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
По словам эксперта, западные страны фактически управляют ракетными ударами, так как полетные задания вводятся через натовские командные центры. Это делает их непосредственными участниками боевых действий.
"Вы же знаете, что ввод полетных заданий для натовских ракетных установок и РСЗО осуществляются не украинскими специалистами... полетное задание вводится через систему спутникового наведения в разведывательно-командных центрах стран НАТО", — пояснил Прозоров.
Эксперт подчеркнул, что "Россию опять подталкивают к принятию жестких ответных мер", что может привести к непредсказуемым последствиям, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
6 мая, 18:07
Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГНазначение лидера ХДС Фридриха Мерца главой немецкого правительства должно было пройти как техническая процедура, но обернулось громким скандалом. Готовый вооружать Украину политик оказался в шаге от потери должности, которая была уже у него в кармане
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