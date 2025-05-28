Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие - 28.05.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250528/timofey-borisov-merts-yulit-kogda-rech-idet-o-taurusakh-no-vsu-budut-poluchat-drugoe-nemetskoe-oruzhie-1063474166.html
Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие
Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие - 28.05.2025 Украина.ру
Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие
Визит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться.
2025-05-28T19:30
2025-05-28T19:30
интервью
германия
украина
россия
фридрих мерц
дональд трамп
борис писториус
хдс
вооруженные силы украины
северный поток
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения.- Тимофей, как повлияют слова Мерца на единство правящей коалиции в ФРГ?- Все недавние заявления Фридриха Мерца не стоят ломаного гроша. В его правительственной коалиции нет единства. И это касается не только коалиционных партнеров по СДПГ, но и его однопартийцев из ХДС. То, что он говорит про "Таурус", снятие ограничений на дальнобойной оружие, я бы делил не только на два, но и на три.Мерц это человек, который делает шаг вперед, а потом два шага назад. Сколько было шуму по поводу его заявления о том, что Германия снимает ограничения на дальность. Но он сказал это позавчера. Все восприняли это так, что ФРГ будет поставлять Украине дальнобойные системы "Таурус".Но через несколько часов выступил вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль, который заявил, что никаких изменений в коалиционном соглашении не было. Там не была прописана поставка "Таурус". А это очень серьезный документ, его нельзя игнорировать, там 140 страниц.Кроме того, есть консенсус в СДПГ о том, что дальнобойные системы "Таурус" на Украину поставляться не должны. И на следующий день Мерц начал юлить, что Германия якобы просто присоединилась к тому решению, которое было принято США, Великобританией и Францией уже давно.Это игра на наших нервах. Он пытается вывести Россию из равновесия и спровоцировать какую-то реакцию. Надо поменьше следить за тем, что он болтает. У нас есть партнер по переговорам. Это американская администрация во главе с Трампом.- Какие силы стоят за Фридрихом Мерцем, опираясь на которые он может позволить себе подобные заявления?- Он не так силен, как мы это можем видеть по его субтильной фигуре. За его словами никто не стоит, кроме него самого. Уже в самой Германии журналисты и политики не понимают, что именно он имел в виду. Тем более что в минувшую субботу те же самые слова, только более конкретно, сказал министр обороны Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Он заявил, что сняты ограничения на дальнобойные системы, которые уже поставляются на Украину. И когда корреспондент попросил уточнить, снимаются ли ограничения на поставки "Таурус", он четко сказал: nein.Никто это почему-то не отрефлексировал, ни в Европе, ни у нас. А когда Мерц начинает молоть своим языком, все возбуждаются. Мерц уже несколько раз дал понять своими ультиматумами Путину, что он несерьезный политик.- Как именно на Украину будут поставляться другие германские вооружения (бронетехника, артиллерия и зенитно-ракетные комплексы)?- Визит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться. Насчет БМП "Пума" не знаю, потому что это новейшее и недоработанное оружие, но, может быть, их тоже поставят. Точно мы об этом узнаем только когда они появятся на поле боя, потому что точные списки поставок Германия засекретила.- Хватит ли у немецкой промышленности ресурсов на то, чтобы обеспечивать потребности и бундесвера, и ВСУ?- Нет, не хватит. Но деваться немцам некуда. Они поставили все на эту войну. Если Трамп может сказать, что это не его война, а война Байдена, то германское правительство так сказать не может. Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, заявив, что будут помогать Киеву столько, сколько потребуется.- А есть ли единство в немецких элитах относительно того, что и "Северный поток" никогда не будет введен в эксплуатацию?- Единства нет, но, опять же, деваться им некуда. Немецкий бизнес, конечно же, ропщет, но он трусоват. Политика всегда будет довлеть над экономикой. К сожалению, теория Маркса и Энгельса, что "нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради сверхприбыли", не работает. Такое преступление есть – современная немецкая политика.Подробно о визите Владимира Зеленского в ФРГ Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
https://ukraina.ru/20250528/neopredelnno-kak-nikogda-nato-boitsya-priglashat-zelenskogo-na-sammit---kak-by-s-trampom-ne-1063470802.html
https://ukraina.ru/20250528/nesbyvshiysya-buket-taurus-kurskie-ugrozy-zelenskogo-tramp-delit-mir-na-troikh-itogi-28-maya-1063466330.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, германия, украина, россия, фридрих мерц, дональд трамп, борис писториус, хдс, вооруженные силы украины, северный поток
Интервью, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Борис Писториус, ХДС, Вооруженные силы Украины, Северный поток

Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие

19:30 28.05.2025
 
© скриншот видеоТимофей Борисов интервью
Тимофей Борисов интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Визит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения.
- Тимофей, как повлияют слова Мерца на единство правящей коалиции в ФРГ?
- Все недавние заявления Фридриха Мерца не стоят ломаного гроша. В его правительственной коалиции нет единства. И это касается не только коалиционных партнеров по СДПГ, но и его однопартийцев из ХДС. То, что он говорит про "Таурус", снятие ограничений на дальнобойной оружие, я бы делил не только на два, но и на три.
Мерц это человек, который делает шаг вперед, а потом два шага назад. Сколько было шуму по поводу его заявления о том, что Германия снимает ограничения на дальность. Но он сказал это позавчера. Все восприняли это так, что ФРГ будет поставлять Украине дальнобойные системы "Таурус".
Но через несколько часов выступил вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль, который заявил, что никаких изменений в коалиционном соглашении не было. Там не была прописана поставка "Таурус". А это очень серьезный документ, его нельзя игнорировать, там 140 страниц.
Зеленский в НАТО
Вчера, 18:47
Неопределённо как никогда. НАТО боится приглашать Зеленского на саммит, чтобы с Трампом не поссорилсяВпервые за три года встреча лидеров Североатлантического альянса может пройти без Владимира Зеленского
Кроме того, есть консенсус в СДПГ о том, что дальнобойные системы "Таурус" на Украину поставляться не должны. И на следующий день Мерц начал юлить, что Германия якобы просто присоединилась к тому решению, которое было принято США, Великобританией и Францией уже давно.
Это игра на наших нервах. Он пытается вывести Россию из равновесия и спровоцировать какую-то реакцию. Надо поменьше следить за тем, что он болтает. У нас есть партнер по переговорам. Это американская администрация во главе с Трампом.
- Какие силы стоят за Фридрихом Мерцем, опираясь на которые он может позволить себе подобные заявления?
- Он не так силен, как мы это можем видеть по его субтильной фигуре. За его словами никто не стоит, кроме него самого. Уже в самой Германии журналисты и политики не понимают, что именно он имел в виду. Тем более что в минувшую субботу те же самые слова, только более конкретно, сказал министр обороны Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он заявил, что сняты ограничения на дальнобойные системы, которые уже поставляются на Украину. И когда корреспондент попросил уточнить, снимаются ли ограничения на поставки "Таурус", он четко сказал: nein.
Никто это почему-то не отрефлексировал, ни в Европе, ни у нас. А когда Мерц начинает молоть своим языком, все возбуждаются. Мерц уже несколько раз дал понять своими ультиматумами Путину, что он несерьезный политик.
- Как именно на Украину будут поставляться другие германские вооружения (бронетехника, артиллерия и зенитно-ракетные комплексы)?
- Визит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться. Насчет БМП "Пума" не знаю, потому что это новейшее и недоработанное оружие, но, может быть, их тоже поставят. Точно мы об этом узнаем только когда они появятся на поле боя, потому что точные списки поставок Германия засекретила.
Вчера, 18:34
Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 маяВладимир Зеленский посетил Берлин, но прежде угрожал Курской области, требуя от Владимира Путина согласиться на 30-дневное перемирие. ВС РФ продвигаются на фронте, в том числе зачищают Сумскую область. Противоречивое поведение Дональда Трампа и инсайд СМИ о том, что он хочет поделить мир с Россией и Китаем.
- Хватит ли у немецкой промышленности ресурсов на то, чтобы обеспечивать потребности и бундесвера, и ВСУ?
- Нет, не хватит. Но деваться немцам некуда. Они поставили все на эту войну. Если Трамп может сказать, что это не его война, а война Байдена, то германское правительство так сказать не может. Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, заявив, что будут помогать Киеву столько, сколько потребуется.
- А есть ли единство в немецких элитах относительно того, что и "Северный поток" никогда не будет введен в эксплуатацию?
- Единства нет, но, опять же, деваться им некуда. Немецкий бизнес, конечно же, ропщет, но он трусоват. Политика всегда будет довлеть над экономикой. К сожалению, теория Маркса и Энгельса, что "нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради сверхприбыли", не работает. Такое преступление есть – современная немецкая политика.
Подробно о визите Владимира Зеленского в ФРГ Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
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ИнтервьюГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцДональд ТрампБорис ПисториусХДСВооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
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