Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие
© скриншот видеоТимофей Борисов интервью
© скриншот видео
Визит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения.
- Тимофей, как повлияют слова Мерца на единство правящей коалиции в ФРГ?
- Все недавние заявления Фридриха Мерца не стоят ломаного гроша. В его правительственной коалиции нет единства. И это касается не только коалиционных партнеров по СДПГ, но и его однопартийцев из ХДС. То, что он говорит про "Таурус", снятие ограничений на дальнобойной оружие, я бы делил не только на два, но и на три.
Мерц это человек, который делает шаг вперед, а потом два шага назад. Сколько было шуму по поводу его заявления о том, что Германия снимает ограничения на дальность. Но он сказал это позавчера. Все восприняли это так, что ФРГ будет поставлять Украине дальнобойные системы "Таурус".
Но через несколько часов выступил вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль, который заявил, что никаких изменений в коалиционном соглашении не было. Там не была прописана поставка "Таурус". А это очень серьезный документ, его нельзя игнорировать, там 140 страниц.
Кроме того, есть консенсус в СДПГ о том, что дальнобойные системы "Таурус" на Украину поставляться не должны. И на следующий день Мерц начал юлить, что Германия якобы просто присоединилась к тому решению, которое было принято США, Великобританией и Францией уже давно.
- Какие силы стоят за Фридрихом Мерцем, опираясь на которые он может позволить себе подобные заявления?
- Он не так силен, как мы это можем видеть по его субтильной фигуре. За его словами никто не стоит, кроме него самого. Уже в самой Германии журналисты и политики не понимают, что именно он имел в виду. Тем более что в минувшую субботу те же самые слова, только более конкретно, сказал министр обороны Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он заявил, что сняты ограничения на дальнобойные системы, которые уже поставляются на Украину. И когда корреспондент попросил уточнить, снимаются ли ограничения на поставки "Таурус", он четко сказал: nein.
- Как именно на Украину будут поставляться другие германские вооружения (бронетехника, артиллерия и зенитно-ракетные комплексы)?
- Визит Зеленского в Берлин носит символический характер, но все же показывает, что Германия будет поставлять на Украину все оружие (кроме "Таурусов"), которое есть у нее в арсенале. Это касается и РСЗО MARS II с ракетами к ним. Это касается зенитного комплекса IRIS-T. Самоходки PzH 2000 и БМП "Мардер" будут поставляться. Насчет БМП "Пума" не знаю, потому что это новейшее и недоработанное оружие, но, может быть, их тоже поставят. Точно мы об этом узнаем только когда они появятся на поле боя, потому что точные списки поставок Германия засекретила.
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- Хватит ли у немецкой промышленности ресурсов на то, чтобы обеспечивать потребности и бундесвера, и ВСУ?
- Нет, не хватит. Но деваться немцам некуда. Они поставили все на эту войну. Если Трамп может сказать, что это не его война, а война Байдена, то германское правительство так сказать не может. Это их война. Германия открыто признала, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, заявив, что будут помогать Киеву столько, сколько потребуется.
- А есть ли единство в немецких элитах относительно того, что и "Северный поток" никогда не будет введен в эксплуатацию?
- Единства нет, но, опять же, деваться им некуда. Немецкий бизнес, конечно же, ропщет, но он трусоват. Политика всегда будет довлеть над экономикой. К сожалению, теория Маркса и Энгельса, что "нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради сверхприбыли", не работает. Такое преступление есть – современная немецкая политика.
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