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ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше

ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше - 30.05.2025 Украина.ру

ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше

Российские войска фактически вышли к границе Днепропетровской области. Об этом 30 мая агентству РИА Новости заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-05-30T12:20

2025-05-30T12:20

2025-05-30T12:20

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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Рогова, военные называют этот участок фронта в районе Зеленого Поля "перекрестком".После освобождения села ВС РФ усилили наступательные действия и фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, отметил собеседник агентства.Рогов добавил, что освобождение Зеленого Поля открывает для российской армии возможность для наступления на северную часть Запорожской области не только с юга, но и с востока.Несколько дней назад о выходе российских военных на границу Днепропетровской области сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Журналист опубликовал фото и видео, снятые с помощью дрона. На кадрах были видны бойцы с триколором, стоявшие посреди трех рядов колючей проволоки.О свежих новостях с различных направлений фронта — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250522/novyy-region-rf-ili-predmet-torga-chto-govoryat-na-ukraine-o-vykhode-vs-rf-k-dnepropetrovskoy-oblasti-1063323810.html

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новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вс рф