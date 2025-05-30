ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше - 30.05.2025 Украина.ру
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ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше
ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше - 30.05.2025 Украина.ру
ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше
Российские войска фактически вышли к границе Днепропетровской области. Об этом 30 мая агентству РИА Новости заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-05-30T12:20
2025-05-30T12:20
новости
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вс рф
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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Рогова, военные называют этот участок фронта в районе Зеленого Поля "перекрестком".После освобождения села ВС РФ усилили наступательные действия и фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, отметил собеседник агентства.Рогов добавил, что освобождение Зеленого Поля открывает для российской армии возможность для наступления на северную часть Запорожской области не только с юга, но и с востока.Несколько дней назад о выходе российских военных на границу Днепропетровской области сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Журналист опубликовал фото и видео, снятые с помощью дрона. На кадрах были видны бойцы с триколором, стоявшие посреди трех рядов колючей проволоки.О свежих новостях с различных направлений фронта — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250522/novyy-region-rf-ili-predmet-torga-chto-govoryat-na-ukraine-o-vykhode-vs-rf-k-dnepropetrovskoy-oblasti-1063323810.html
россия
днепропетровская область
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новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вс рф
Новости, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, ВС РФ

ВС РФ вышли к границе Днепропетровской области: Рогов о том, что будет дальше

12:20 30.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Российские войска фактически вышли к границе Днепропетровской области. Об этом 30 мая агентству РИА Новости заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам Рогова, военные называют этот участок фронта в районе Зеленого Поля "перекрестком".
После освобождения села ВС РФ усилили наступательные действия и фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, отметил собеседник агентства.
Рогов добавил, что освобождение Зеленого Поля открывает для российской армии возможность для наступления на северную часть Запорожской области не только с юга, но и с востока.
Несколько дней назад о выходе российских военных на границу Днепропетровской области сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Журналист опубликовал фото и видео, снятые с помощью дрона. На кадрах были видны бойцы с триколором, стоявшие посреди трех рядов колючей проволоки.
22 мая, 12:47
Новый регион РФ или предмет торга. Что говорят на Украине о выходе ВС РФ к Днепропетровской областиВ среду 21 мая российская армия вышла на границу Днепропетровской области, чего все последние месяцы опасались украинские политики и военные. Российские военблогеры сообщили, что первыми границы ДНР и Днепропетровской области достигли передовые части 90-й танковой дивизии ВС РФ.
О свежих новостях с различных направлений фронта — в публикации Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка.
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