"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта - 30.05.2025 Украина.ру
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"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта
"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта - 30.05.2025 Украина.ру
"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта
Роль Украины в международной политике стремительно снижается. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-05-30T04:00
2025-05-30T04:00
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Маркосян противопоставила это амбициозным проектам России и Китая: "Есть три больших государства, которые могут действительно изменить мир... Как это сейчас делают Россия и Китай, у которых есть проект постоянной станции на Луне".Аналитик подчеркнула, что у Запада нет конструктивной альтернативы кроме продолжения бессмысленного конфликта.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских отношений — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/mask-sdelal-svoe-delo-mask-mozhet-ukhodit-1063488901.html
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новости, россия, украина, китай, елена маркосян, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, геополитика, международные отношения, европа
Новости, Россия, Украина, Китай, Елена Маркосян, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, геополитика, международные отношения, Европа

"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта

04:00 30.05.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Роль Украины в международной политике стремительно снижается. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Украина еще не понимает, что она скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. И Европа туда же катится", - констатировала эксперт.
Маркосян противопоставила это амбициозным проектам России и Китая: "Есть три больших государства, которые могут действительно изменить мир... Как это сейчас делают Россия и Китай, у которых есть проект постоянной станции на Луне".
Аналитик подчеркнула, что у Запада нет конструктивной альтернативы кроме продолжения бессмысленного конфликта.
Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских отношений — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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