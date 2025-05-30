https://ukraina.ru/20250530/ukraina-vypala-iz-geopolitiki-elena-markosyan-rasskazala-o-buduschem-konflikta-1063503932.html

"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта

"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта - 30.05.2025 Украина.ру

"Украина выпала из геополитики": Елена Маркосян рассказала о будущем конфликта

Роль Украины в международной политике стремительно снижается. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-05-30T04:00

2025-05-30T04:00

2025-05-30T04:00

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Маркосян противопоставила это амбициозным проектам России и Китая: "Есть три больших государства, которые могут действительно изменить мир... Как это сейчас делают Россия и Китай, у которых есть проект постоянной станции на Луне".Аналитик подчеркнула, что у Запада нет конструктивной альтернативы кроме продолжения бессмысленного конфликта.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских отношений — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/mask-sdelal-svoe-delo-mask-mozhet-ukhodit-1063488901.html

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новости, россия, украина, китай, елена маркосян, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, геополитика, международные отношения, европа