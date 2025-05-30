https://ukraina.ru/20250530/tramp-ne-ponimaet-putina-ekspert-prokommentirovala-sanktsionnye-ugrozy-zapada-1063503344.html

"Трамп не понимает Путина": эксперт прокомментировала санкционные угрозы Запада

"Трамп не понимает Путина": эксперт прокомментировала санкционные угрозы Запада - 30.05.2025 Украина.ру

"Трамп не понимает Путина": эксперт прокомментировала санкционные угрозы Запада

Последние заявления Дональда Трампа о возможных новых санкциях против России вызвали широкий резонанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-05-30T04:45

2025-05-30T04:45

2025-05-30T04:45

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Маркосян подчеркнула, что реальные действия важнее слов: "Что бы Трамп ни говорил, это всё слова в социальных сетях. Дальнейший ход событий будет определяться поступками".Аналитик прогнозирует, что к осени позиция США может измениться, и Трампу придется искать пути диалога с Россией.Полный текст интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских отношений — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250529/everest-byurokratii-ne-pokorilsya-masku--1063500558.html

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новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, елена маркосян, украина.ру, бпла, санкции, антироссийские санкции