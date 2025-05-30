"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул - 30.05.2025 Украина.ру
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"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул
"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул - 30.05.2025 Украина.ру
"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул
В пятницу, 30 мая, в интервью французскому изданию Agence France-Presse (AFP) глава офиса президента Украины (РП) Андрей Ермак заявил о готовности Киева к переговорам с РФ в Стамбуле на следующей неделе
2025-05-30T12:41
2025-05-30T12:41
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Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила провести второй раунд переговоров-2025 с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично.Между тем, Лавров уже озвучивал, например, информацию о том, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, заявлял, что вопрос легитимности будет ключевым, а также называл неприемлемыми разговоры о вступлении Украины в НАТО.В офисе президента Украины при этом сообщили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.P.S. Ровно неделю назад в СМИ появилась информация о том, что Киев может пересмотреть состав своей переговорной группы, и в новый состав якобы могут войти экс-министр обороны страны, а ныне "политически ангажированный юрист" Алексей Резников, депутат Верховной Рады Александр Мережко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "кто-то от ГУР" и "серый кардинал" Зеленского Ермак. Подробности - в материале Важны все нюансы. Зачем Киеву менять состав переговорной группы.
https://ukraina.ru/20250530/ukraina-snova-payasnichaet-kellog-i-mid-rf-ugovarivayut-kiev-na-peregovory-s-moskvoy--1063512013.html
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новости, киев, россия, стамбул, сергей лавров, трамп и зеленский, андрей ермак, мид, нато, верховная рада
Новости, Киев, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, МИД, НАТО, Верховная Рада

"Серый кардинал" Зеленского объявил о решении Киева лететь в Стамбул

12:41 30.05.2025
 
Зеленский и Ермак
Зеленский и Ермак
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В пятницу, 30 мая, в интервью французскому изданию Agence France-Presse (AFP) глава офиса президента Украины (РП) Андрей Ермак заявил о готовности Киева к переговорам с РФ в Стамбуле на следующей неделе
"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это значит, что важно получить российский проект", - заявил глава ОП.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила провести второй раунд переговоров-2025 с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, так как диалог должен идти непублично.
Между тем, Лавров уже озвучивал, например, информацию о том, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, заявлял, что вопрос легитимности будет ключевым, а также называл неприемлемыми разговоры о вступлении Украины в НАТО.
В офисе президента Украины при этом сообщили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.
12:06
Украина снова паясничает? Келлог и МИД РФ "уговаривают" Киев на переговоры с Москвой В пятницу, 30 мая, во время интервью телеканалу ABC спецпредставитель американского лидера Кит Келлог призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня
Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.
P.S. Ровно неделю назад в СМИ появилась информация о том, что Киев может пересмотреть состав своей переговорной группы, и в новый состав якобы могут войти экс-министр обороны страны, а ныне "политически ангажированный юрист" Алексей Резников, депутат Верховной Рады Александр Мережко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "кто-то от ГУР" и "серый кардинал" Зеленского Ермак. Подробности - в материале Важны все нюансы. Зачем Киеву менять состав переговорной группы.
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