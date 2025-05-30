"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру - 30.05.2025 Украина.ру
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"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру
"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру - 30.05.2025 Украина.ру
"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру
Заявления лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет "Таурус" Украине оказались пустым блефом, за которым скрывается глубокий кризис в немецкой правящей коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-05-30T19:20
2025-05-30T19:20
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Эксперт подчеркнул, что Мерц неоднократно делал громкие заявления, которые затем опровергались его же коллегами по коалиции. Так произошло и с сенсационным заявлением о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия."Мерц — это человек, который делает шаг вперед, а потом два шага назад. Сколько было шуму по поводу его заявления... Но через несколько часов выступил [вице-канцлер ФРГ Ларс] Клингбайль и все опроверг", — отметил Борисов.По словам политолога, подобные заявления являются частью психологической войны против России, но не имеют реальной политической подоплеки. В СДПГ сохраняется твердый консенсус против передачи Украине "Таурусов"."Это игра на наших нервах. Он пытается вывести Россию из равновесия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html
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новости, россия, украина, германия, фридрих мерц, василий прозоров, украина.ру, хдс, вооруженные силы украины, вооружения, "taurus", оружие, дальнобойные ракеты, ракеты, война, сво, дзен новости сво, война на украине
Новости, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Василий Прозоров, Украина.ру, ХДС, Вооруженные силы Украины, вооружения, "Taurus", оружие, дальнобойные ракеты, ракеты, война, СВО, дзен новости СВО, война на Украине

"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру

19:20 30.05.2025
 
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Заявления лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет "Таурус" Украине оказались пустым блефом, за которым скрывается глубокий кризис в немецкой правящей коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Эксперт подчеркнул, что Мерц неоднократно делал громкие заявления, которые затем опровергались его же коллегами по коалиции. Так произошло и с сенсационным заявлением о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия.
"Мерц — это человек, который делает шаг вперед, а потом два шага назад. Сколько было шуму по поводу его заявления... Но через несколько часов выступил [вице-канцлер ФРГ Ларс] Клингбайль и все опроверг", — отметил Борисов.
По словам политолога, подобные заявления являются частью психологической войны против России, но не имеют реальной политической подоплеки. В СДПГ сохраняется твердый консенсус против передачи Украине "Таурусов".
"Это игра на наших нервах. Он пытается вывести Россию из равновесия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Александр Котов
27 мая, 19:00
Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ Заявление Мерца об отмене ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине — попытка повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом для усиления позиций последнего. Оно сказалось уже и на российской стратегии переговоров. При этом остался открытым вопрос, будут ли ФРГ поставлять "Таурусы" ВСУ.
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