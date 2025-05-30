https://ukraina.ru/20250530/pustoy-blef-timofey-borisov-razgromil-mertsa-po-taurusam-i-raskryl-ego-igru-1063512325.html

"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру

"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру - 30.05.2025 Украина.ру

"Пустой блеф": Тимофей Борисов разгромил Мерца по "Таурусам" и раскрыл его игру

Заявления лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет "Таурус" Украине оказались пустым блефом, за которым скрывается глубокий кризис в немецкой правящей коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-05-30T19:20

2025-05-30T19:20

2025-05-30T19:20

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Эксперт подчеркнул, что Мерц неоднократно делал громкие заявления, которые затем опровергались его же коллегами по коалиции. Так произошло и с сенсационным заявлением о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия."Мерц — это человек, который делает шаг вперед, а потом два шага назад. Сколько было шуму по поводу его заявления... Но через несколько часов выступил [вице-канцлер ФРГ Ларс] Клингбайль и все опроверг", — отметил Борисов.По словам политолога, подобные заявления являются частью психологической войны против России, но не имеют реальной политической подоплеки. В СДПГ сохраняется твердый консенсус против передачи Украине "Таурусов"."Это игра на наших нервах. Он пытается вывести Россию из равновесия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/aleksandr-kotov-chem-bolshe-merts-namekaet-po-povodu-taurusov-tem-zhestche-stanovitsya-pozitsiya-rf--1063435305.html

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