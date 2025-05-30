"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и Трампа
11:37 30.05.2025 (обновлено: 15:38 30.05.2025)
Коллаж: Трамп и Путин
У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа "очень мощные" личные отношения". Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
Отвечая на вопрос, в чем суть отношений двух президентов, если с одной стороны Путин, по словам Трампа, "играет с огнем", а с другой они "жмут друг другу руки", спецпредставитель главы Белого дома и использовал данную формулировку.
"Я думаю, суть в том, что у них есть личные взаимоотношения, и они очень мощные", — объяснил Келлог, отметив, что "Трамп — лучший переговорщик в мире", и сравнив его с Черчиллем.
Он также обратил внимание на лестницу эскалации. По мнению американского политика, неясно "как с нее спуститься, если подъем уже начался". И именно в такие моменты нужны рассудительные люди, которые понимают риски и способны действовать разумно, заключил Келлог.
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