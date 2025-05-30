"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и Трампа - 30.05.2025 Украина.ру
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"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и Трампа
"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и Трампа - 30.05.2025 Украина.ру
"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и Трампа
У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа "очень мощные" личные отношения". Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
2025-05-30T11:37
2025-05-30T15:38
новости
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Отвечая на вопрос, в чем суть отношений двух президентов, если с одной стороны Путин, по словам Трампа, "играет с огнем", а с другой они "жмут друг другу руки", спецпредставитель главы Белого дома и использовал данную формулировку. Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами". Он также обратил внимание на лестницу эскалации. По мнению американского политика, неясно "как с нее спуститься, если подъем уже начался". И именно в такие моменты нужны рассудительные люди, которые понимают риски и способны действовать разумно, заключил Келлог. Подробнее о словах спецпредставителя американского лидера — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
https://ukraina.ru/20250530/chto-vuchich-otvetil-na-obvineniya-v-postavkakh-oruzhiya-kievu-ili-kak-sidet-na-chetyrekh-stulyakh-srazu-1063509282.html
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новости, сша, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир путин
Новости, США, Украина, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин

"Очень мощные": Келлог об отношениях Путина и Трампа

11:37 30.05.2025 (обновлено: 15:38 30.05.2025)
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
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У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа "очень мощные" личные отношения". Такое заявление 30 мая сделал спецпредставитель американского лидера Кит Келлог во время интервью телеканалу ABC
Отвечая на вопрос, в чем суть отношений двух президентов, если с одной стороны Путин, по словам Трампа, "играет с огнем", а с другой они "жмут друг другу руки", спецпредставитель главы Белого дома и использовал данную формулировку.
"Я думаю, суть в том, что у них есть личные взаимоотношения, и они очень мощные", — объяснил Келлог, отметив, что "Трамп — лучший переговорщик в мире", и сравнив его с Черчиллем.
Несмотря на это Келлог допустил выход президента США из переговоров по Украине. По его словам, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами".
Он также обратил внимание на лестницу эскалации. По мнению американского политика, неясно "как с нее спуститься, если подъем уже начался". И именно в такие моменты нужны рассудительные люди, которые понимают риски и способны действовать разумно, заключил Келлог.
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Подробнее о словах спецпредставителя американского лидера — в публикации "Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине.
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