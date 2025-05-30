https://ukraina.ru/20250530/razbiraytes-sami-kellog-vnov-zagovoril-o-vykhode-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-1063510682.html

"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине

"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине - 30.05.2025 Украина.ру

"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. В таком случае ответственность за украинский конфликт будет лежать на Европе. Об этом он заявил 30 мая телеканалу ABC

2025-05-30T11:29

2025-05-30T11:29

2025-05-30T11:36

новости

сша

украина

россия

кит келлог

дональд трамп

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063510067_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_e26853dac5b482f5426d912fd770557d.jpg

По словам Келлога, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами". Таким образом спецпредставитель Трампа ответил на вопрос, при каких условиях президент США может выйти из процесса урегулирования.Развивая свою мысль в этом контексте, он допустил, что в случае продолжения войны северокорейские войска могут появиться и на Украине. По мнению спецпредставителя президента США, "это может гипотетически произойти: Северная Корея направляет боевые части на помощь России — и они встречаются с украинскими войсками на поле боя". "Но возможно и обратное: согласно договору, если начнется война между Южной и Северной Кореей, Россия обязана направить свои войска в поддержку КНДР. И тогда вы можете увидеть российские войска на Корейском полуострове. А вы действительно хотите этого? Я думаю, никто этого не хочет", — сказал Келлог.Он также обратил внимание, что на лестницу эскалации. По словам Келлога, неясно "как с нее спуститься, если подъем уже начался". И именно в такие моменты нужны рассудительные люди, которые понимают риски и способны действовать разумно, заключил американский политик.Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях.

https://ukraina.ru/20250530/vzveshivaet-tsenu-otravleniya-v-ssha-nazvali-prichinu-protivorechivogo-povedeniya-trampa-1063510512.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир путин