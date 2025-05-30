"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине - 30.05.2025 Украина.ру
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"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине
"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине - 30.05.2025 Украина.ру
"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине
Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. В таком случае ответственность за украинский конфликт будет лежать на Европе. Об этом он заявил 30 мая телеканалу ABC
2025-05-30T11:29
2025-05-30T11:36
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По словам Келлога, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами". Таким образом спецпредставитель Трампа ответил на вопрос, при каких условиях президент США может выйти из процесса урегулирования.Развивая свою мысль в этом контексте, он допустил, что в случае продолжения войны северокорейские войска могут появиться и на Украине. По мнению спецпредставителя президента США, "это может гипотетически произойти: Северная Корея направляет боевые части на помощь России — и они встречаются с украинскими войсками на поле боя". "Но возможно и обратное: согласно договору, если начнется война между Южной и Северной Кореей, Россия обязана направить свои войска в поддержку КНДР. И тогда вы можете увидеть российские войска на Корейском полуострове. А вы действительно хотите этого? Я думаю, никто этого не хочет", — сказал Келлог.Он также обратил внимание, что на лестницу эскалации. По словам Келлога, неясно "как с нее спуститься, если подъем уже начался". И именно в такие моменты нужны рассудительные люди, которые понимают риски и способны действовать разумно, заключил американский политик.Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях.
https://ukraina.ru/20250530/vzveshivaet-tsenu-otravleniya-v-ssha-nazvali-prichinu-protivorechivogo-povedeniya-trampa-1063510512.html
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новости, сша, украина, россия, кит келлог, дональд трамп, владимир путин
Новости, США, Украина, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин

"Разбирайтесь сами!": Келлог вновь заговорил о выходе США из переговоров по Украине

11:29 30.05.2025 (обновлено: 11:36 30.05.2025)
 
© скриншот видео ABC News
© скриншот видео ABC News
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Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог допустил выход президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине. В таком случае ответственность за украинский конфликт будет лежать на Европе. Об этом он заявил 30 мая телеканалу ABC
По словам Келлога, если глава Белого дома "почувствует, что им пользуются и никакого прогресса не предвидится", то объявит всему миру: "Все, мы с этим закончили. Европа, теперь это ваше. Разбирайтесь сами". Таким образом спецпредставитель Трампа ответил на вопрос, при каких условиях президент США может выйти из процесса урегулирования.
"Речь о всем мире. Потому что сейчас ситуация совсем иная, чем во время первого срока президента Трампа. Тогда у нас были: Россия — отдельно, Китай — отдельно, Иран — отдельно, Северная Корея — отдельно. А сейчас все они объединились. И у них есть договоры — партнерские или даже военные, как с Северной Кореей. И из-за этого уровень риска может резко возрасти, если за ситуацией не следить. Могут произойти очень плохие вещи", — заявил Келлог.
Развивая свою мысль в этом контексте, он допустил, что в случае продолжения войны северокорейские войска могут появиться и на Украине. По мнению спецпредставителя президента США, "это может гипотетически произойти: Северная Корея направляет боевые части на помощь России — и они встречаются с украинскими войсками на поле боя".
"Но возможно и обратное: согласно договору, если начнется война между Южной и Северной Кореей, Россия обязана направить свои войска в поддержку КНДР. И тогда вы можете увидеть российские войска на Корейском полуострове. А вы действительно хотите этого? Я думаю, никто этого не хочет", — сказал Келлог.
Он также обратил внимание, что на лестницу эскалации. По словам Келлога, неясно "как с нее спуститься, если подъем уже начался". И именно в такие моменты нужны рассудительные люди, которые понимают риски и способны действовать разумно, заключил американский политик.
11:29
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Это далеко не первый раз, когда США говорят о своем выходе из украинского конфликта и процесс его урегулирования. Подробнее — в материале После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях.
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