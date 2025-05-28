https://ukraina.ru/20250528/nesbyvshiysya-buket-taurus-kurskie-ugrozy-zelenskogo-tramp-delit-mir-na-troikh-itogi-28-maya-1063466330.html

Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая

Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая - 28.05.2025 Украина.ру

Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая

Владимир Зеленский посетил Берлин, но прежде угрожал Курской области, требуя от Владимира Путина согласиться на 30-дневное перемирие. ВС РФ продвигаются на фронте, в том числе зачищают Сумскую область. Противоречивое поведение Дональда Трампа и инсайд СМИ о том, что он хочет поделить мир с Россией и Китаем.

2025-05-28T18:34

2025-05-28T18:34

2025-05-28T19:00

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Зеленский в БерлинеГлавное событие дня - встреча в немецкой столице главы ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений."Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", - заявил Мерц на брифинге с Зеленским.В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект. Внимание на выражения лиц:Другие заявления Мерца:* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: * власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта, так как "в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликта": Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.На Украине, как оказалось, придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО: Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины.Зеленский качает праваПеред тем, как отправиться на встречу с Мерцем, главарь киевского режима дал пресс-конференцию. В ходе которой он, например, предложил провести трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, оговорившись, что все равно "война может продлиться еще год"."Июнь 2026 - мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давление от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", - сказал Зеленский.Однако настоящий резонанс вызвали его слова о Курской области. Он заявил, что ВСУ якобы никогда не покидали этот российский регион, а лишь передислоцировались. Более того, украинские войска и дальше намерены там оставаться.Он добавил, что Россия накопила в Курской области самую многочисленную и сильную группировку - более 50 тысяч человек - и ее целью "является продвижение на 10 километров вглубь Сумской области": ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский.Фронтовая сводкаОднако судя по ситуации на фронте мечтам Зеленского о Курской области не суждено сбыться. Российские вооруженные силы уже работают и на территории Сумской области. И в среду, 28 мая, стало известно об освобождении сразу двух населенных пунктов - донецкого Зеленого Поля и сумской Константиновки.Накануне 27 мая телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил о том, что позиции ВСУ в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой. также канал уточнил, что Бессаловка примыкает к границе Курской области, западнее него находится выступ с городом Теткино, откуда чаще всего ВСУ и предпринимали попытки прорваться на территорию РФ.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 28 мая уточнил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.Трамп решил поделить мир с Путиным и Си?Не теряет своей актуальности и тема американской роли в событиях, происходящих на украинском треке. Пару дней назад президент США Дональд Трамп, который до этого называл Путина "прекрасным парнем" и говорил, что они хорошо ладят, вдруг заявил, что с его российским коллегой "что-то случилось" и "он сошел с ума".Накануне вечером американский лидер продолжил тему, написав в своей соцсети Truth Social: "Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!".Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на это заявление Трампа в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!"Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог. Он написал в соцсети Х, что заявление Медведева безрассудно, и призвал Москву "Прекратить огонь немедленно": Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.Параллельно американское издание Politico* опубликовало цитату неназванного представителя администрации США, заявившего, что терпение Трампа в отношении Путина "на исходе"."Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил", - сказал собеседник издания, оговорившись, что пока, однако, глава США не принял решения о введении дополнительных санкций против Москвы "в ответ на удары по Украине".Противоречивые высказывания и поступки Трампа заставляют экспертов строить версии, что же лежит в их основе. Одни уверены, что 78-летний лидер страны пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. Другие уверены, что происходящее - манипулятивная игра нового хозяина Белого дома.Третьи утверждают, что Трамп попросту вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения". Это мнение подробно изложил шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".Свою версию предложило и американское издание New York Times (NYT): 28 мая газета написала, что слова и дела Трампа свидетельствуют о его намерении разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части земного шара: Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си. Другие события дня - в материале Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00.* Признан экстремистской организацией в РФ.** Признан в РФ террористом и экстремистом.

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