Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая - 28.05.2025 Украина.ру
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Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая
Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая - 28.05.2025 Украина.ру
Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая
Владимир Зеленский посетил Берлин, но прежде угрожал Курской области, требуя от Владимира Путина согласиться на 30-дневное перемирие. ВС РФ продвигаются на фронте, в том числе зачищают Сумскую область. Противоречивое поведение Дональда Трампа и инсайд СМИ о том, что он хочет поделить мир с Россией и Китаем.
2025-05-28T18:34
2025-05-28T19:00
эксклюзив
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дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
бундестаг
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Зеленский в БерлинеГлавное событие дня - встреча в немецкой столице главы ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений."Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", - заявил Мерц на брифинге с Зеленским.В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект. Внимание на выражения лиц:Другие заявления Мерца:* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: * власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта, так как "в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликта": Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.На Украине, как оказалось, придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО: Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины.Зеленский качает праваПеред тем, как отправиться на встречу с Мерцем, главарь киевского режима дал пресс-конференцию. В ходе которой он, например, предложил провести трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, оговорившись, что все равно "война может продлиться еще год"."Июнь 2026 - мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давление от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", - сказал Зеленский.Однако настоящий резонанс вызвали его слова о Курской области. Он заявил, что ВСУ якобы никогда не покидали этот российский регион, а лишь передислоцировались. Более того, украинские войска и дальше намерены там оставаться.Он добавил, что Россия накопила в Курской области самую многочисленную и сильную группировку - более 50 тысяч человек - и ее целью "является продвижение на 10 километров вглубь Сумской области": ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский.Фронтовая сводкаОднако судя по ситуации на фронте мечтам Зеленского о Курской области не суждено сбыться. Российские вооруженные силы уже работают и на территории Сумской области. И в среду, 28 мая, стало известно об освобождении сразу двух населенных пунктов - донецкого Зеленого Поля и сумской Константиновки.Накануне 27 мая телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил о том, что позиции ВСУ в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой. также канал уточнил, что Бессаловка примыкает к границе Курской области, западнее него находится выступ с городом Теткино, откуда чаще всего ВСУ и предпринимали попытки прорваться на территорию РФ.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 28 мая уточнил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.Трамп решил поделить мир с Путиным и Си?Не теряет своей актуальности и тема американской роли в событиях, происходящих на украинском треке. Пару дней назад президент США Дональд Трамп, который до этого называл Путина "прекрасным парнем" и говорил, что они хорошо ладят, вдруг заявил, что с его российским коллегой "что-то случилось" и "он сошел с ума".Накануне вечером американский лидер продолжил тему, написав в своей соцсети Truth Social: "Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!".Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на это заявление Трампа в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!"Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог. Он написал в соцсети Х, что заявление Медведева безрассудно, и призвал Москву "Прекратить огонь немедленно": Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.Параллельно американское издание Politico* опубликовало цитату неназванного представителя администрации США, заявившего, что терпение Трампа в отношении Путина "на исходе"."Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил", - сказал собеседник издания, оговорившись, что пока, однако, глава США не принял решения о введении дополнительных санкций против Москвы "в ответ на удары по Украине".Противоречивые высказывания и поступки Трампа заставляют экспертов строить версии, что же лежит в их основе. Одни уверены, что 78-летний лидер страны пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. Другие уверены, что происходящее - манипулятивная игра нового хозяина Белого дома.Третьи утверждают, что Трамп попросту вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения". Это мнение подробно изложил шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".Свою версию предложило и американское издание New York Times (NYT): 28 мая газета написала, что слова и дела Трампа свидетельствуют о его намерении разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части земного шара: Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си. Другие события дня - в материале Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00.* Признан экстремистской организацией в РФ.** Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-skhodil-na-svidanie-s-mertsem-no-buket-taurus-ne-poluchil-1063465587.html
https://ukraina.ru/20250528/lavrov-anonsiroval-novyy-raund-peregovorov-moskvy-i-kieva-1063453729.html
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https://ukraina.ru/20250528/tramp-vs-sanktsii-respublikantsy-schitayut-dengi-i-otkazyvayutsya-morozit-ushi-nazlo-rossii--1063454852.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, россия, курская область, германия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, бундестаг, санкции, антироссийские санкции, китай, дмитрий медведев, кит келлог, фронт, сумская область, фридрих мерц
Эксклюзив, Новости, Россия, Курская область, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Бундестаг, санкции, антироссийские санкции, Китай, Дмитрий Медведев, Кит Келлог, фронт, Сумская область, Фридрих Мерц

Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая

18:34 28.05.2025 (обновлено: 19:00 28.05.2025)
 
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Владимир Зеленский посетил Берлин, но прежде угрожал Курской области, требуя от Владимира Путина согласиться на 30-дневное перемирие. ВС РФ продвигаются на фронте, в том числе зачищают Сумскую область. Противоречивое поведение Дональда Трампа и инсайд СМИ о том, что он хочет поделить мир с Россией и Китаем.
Зеленский в Берлине
Главное событие дня - встреча в немецкой столице главы ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений.
"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина будет в полной мере себя защищать и поражать военные цели вне украинской территории", - заявил Мерц на брифинге с Зеленским.
В то же время новый хозяин Бундестага ушел от вопроса о поставках ВСУ немецко-шведских крылатых ракет Taurus, ответив на соответствующий вопрос, что Германия намерена финансировать разработку и производство собственного дальнобойного оружия, а также аналогичный совместный проект. Внимание на выражения лиц:
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP / Markus Schreiber
Другие заявления Мерца:

* "Мы сделаем все, чтобы Северный поток-2 никогда не заработал". Это высказывание не новое, мы уже писали об этом намерении Берлина. Например, в материалах Bild: * власти ФРГ придумывают, как помешать ремонту "Северного потока-2" и Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину.

* Германия частично оплатит услуги Starlink для Украины. Об этом в Европе уже тоже не раз говорили, обещая то ли спонсировать американскую спутниковую связь, то ли полностью заменить ее на собственную: ЕС пообещал Киеву свой Starlink. Но есть нюанс.

* Берлин хочет купить дальнобойные системы украинского производства, планируется подписание декларации о намерениях. Такое заявление сделал Мерц, а потом оговорился, что речь, скорее, идет о финансировании немецко-украинских проектов.
Вчера, 15:52
Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получилГлава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя тему, заметил, что это не способно переломить ход конфликта, так как "в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликта": Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не переломят ход конфликта - глава Rheinmetall.
На Украине, как оказалось, придерживаются того же мнения, уточняя, что и у Киева запасы дальнобойных ракет практически исчерпаны. Не брызжут оптимизмом даже закоренелые нацисты, например, жена украинского неонациста и основателя "Азова"* Андрея Билецкого**, телеведущая Татьяна Даниленко сказала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты преувеличены, так как даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО: Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины.
Зеленский качает права
Перед тем, как отправиться на встречу с Мерцем, главарь киевского режима дал пресс-конференцию. В ходе которой он, например, предложил провести трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, оговорившись, что все равно "война может продлиться еще год".
"Июнь 2026 - мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давление от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", - сказал Зеленский.
Однако настоящий резонанс вызвали его слова о Курской области. Он заявил, что ВСУ якобы никогда не покидали этот российский регион, а лишь передислоцировались. Более того, украинские войска и дальше намерены там оставаться.

"Вышли с одного направления (Суджи. - Ред.), вошли в другое (Теткино. - Ред.). Мы там находимся, пока Россия не захочет закончить войну или хотя бы не прекратит огонь", - заявил Зеленский, уточнив, что Россия накопила в Курской области самую многочисленную и сильную группировку - более 50 тысяч человек - и ее целью "является продвижение на 10 километров вглубь Сумской области".

Он добавил, что Россия накопила в Курской области самую многочисленную и сильную группировку - более 50 тысяч человек - и ее целью "является продвижение на 10 километров вглубь Сумской области": ВСУ не покинут Курскую область до перемирия, заявил Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 10:39
Лавров анонсировал новый раунд переговоров Москвы и КиеваВ ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. Москва продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине. Об этом в среду, 28 мая, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности
Фронтовая сводка
Однако судя по ситуации на фронте мечтам Зеленского о Курской области не суждено сбыться. Российские вооруженные силы уже работают и на территории Сумской области. И в среду, 28 мая, стало известно об освобождении сразу двух населенных пунктов - донецкого Зеленого Поля и сумской Константиновки.
Накануне 27 мая телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил о том, что позиции ВСУ в районе села Бессаловка Сумской области, где боевики готовили новое нападение на Курскую область, стали для них братской могилой. также канал уточнил, что Бессаловка примыкает к границе Курской области, западнее него находится выступ с городом Теткино, откуда чаще всего ВСУ и предпринимали попытки прорваться на территорию РФ.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 28 мая уточнил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.
Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 12:43
ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронтеРоссийские военные освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны РФ
Трамп решил поделить мир с Путиным и Си?
Не теряет своей актуальности и тема американской роли в событиях, происходящих на украинском треке. Пару дней назад президент США Дональд Трамп, который до этого называл Путина "прекрасным парнем" и говорил, что они хорошо ладят, вдруг заявил, что с его российским коллегой "что-то случилось" и "он сошел с ума".
Накануне вечером американский лидер продолжил тему, написав в своей соцсети Truth Social: "Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!".
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на это заявление Трампа в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь - это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!"
Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог. Он написал в соцсети Х, что заявление Медведева безрассудно, и призвал Москву "Прекратить огонь немедленно": Медведев ответил Трампу на слова об "игре с огнем", Келлог вмешался в их разговор.
Параллельно американское издание Politico* опубликовало цитату неназванного представителя администрации США, заявившего, что терпение Трампа в отношении Путина "на исходе".
"Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил", - сказал собеседник издания, оговорившись, что пока, однако, глава США не принял решения о введении дополнительных санкций против Москвы "в ответ на удары по Украине".
Вчера, 11:25
Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России" Президент США Дональд Трамп пока не решил, вводить ли новые санкции против Москвы "в ответ на новые удары по Украине". И в Вашингтоне не верят, что он скажет "да" ограничительным мерам, так как он уже выступал с подобными угрозами, "но ни разу не довел дело до конца". Об этом написала газета Politico со ссылкой на чиновников администрации США
Противоречивые высказывания и поступки Трампа заставляют экспертов строить версии, что же лежит в их основе. Одни уверены, что 78-летний лидер страны пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. Другие уверены, что происходящее - манипулятивная игра нового хозяина Белого дома.
Третьи утверждают, что Трамп попросту вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения". Это мнение подробно изложил шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".
Свою версию предложило и американское издание New York Times (NYT): 28 мая газета написала, что слова и дела Трампа свидетельствуют о его намерении разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из держав будет доминировать в своей части земного шара: Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.
Другие события дня - в материале Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00.
* Признан экстремистской организацией в РФ.
** Признан в РФ террористом и экстремистом.
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Заголовок открываемого материала
10:02Мастер-класс между раундами переговоров
10:01Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах
09:43Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая
08:00Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
07:00Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
06:10Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года
06:00Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
05:45Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
05:30Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
05:15"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ
05:07"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове
05:00Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО
04:50Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя
04:49Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью
04:35"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду
04:30Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
04:25Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
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