https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-ugrozhaet-kurskoy-oblasti-medvedev-daet-otpor-ssha-glavnoe-na-1300--1063455162.html

Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00

Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00 - 28.05.2025 Украина.ру

Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил президенту США на его слова о России. Американский лидер вновь задумался о санкциях против РФ. Украинские эксперты недовольны решением канцлера ФРГ. Владимир Зеленский представил свое видение украинского конфликта. Армия РФ освободила Константиновку в Сумской области

2025-05-28T13:00

2025-05-28T13:00

2025-05-28T15:56

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

фридрих мерц

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062962416_0:40:1536:904_1920x0_80_0_0_d04b7aeddd35d3076cb159f3d169a098.png

Главные темы на международной арене Президент США Дональд Трамп, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и спецпредставитель американского лидера Кит Келлог обменялись колкими соображениями насчет рисков третьей мировой войны в сложившихся обстоятельствах. Накануне вечером в своей соцсети Трамп написал: "чего [президент России] Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!"Медведев ответил на это заявление Трампа в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился и Кит Келлог. Он написал в соцсети Х, что заявление Медведева безрассудно, и призвал Москву "прекратить огонь немедленно"."Разжигание страха перед Третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам", — написал Келлог, добавив, что Вашингтон ждет от Москвы меморандум, "который вы обещали неделю назад".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что меморандум по урегулированию украинского конфликта Москва передаст Киеву, как только он будет разработан. Она также уточнила, что в документе будут обозначены возможные сроки урегулирования на Украине. Между тем газета Politico написала, что Трамп пока не решил, вводить ли новые санкции против Москвы "в ответ на удары по Украине". В Вашингтоне не верят, что он скажет да ограничительным мерам, так как американский лидер уже выступал с подобными угрозами, "но ни разу не довел дело до конца". Издание опубликовало цитату неназванного американского чиновника, заявившего, что терпение Трампа в отношении российского лидера "на исходе", и "[президент России Владимир] Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним разложил".Сенатор-республиканец Рэнд Пол и вовсе раскритиковал идею об ужесточении ограничительных мер против Москвы, отметив, что законопроект его коллеги по Сенату и партии Линдси Грэма* о введении 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с РФ, просто утопит США."Если законопроект Линдси Грэма* будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране. <...> Опрометчивый законопроект толкнет многих наших союзников в объятия других торговых партнеров, включая Китай. Наконец, законопроект не убедит Россию просить мира на Украине. Более того, Москва будет рада дальнейшему размежеванию США с ключевыми торговыми партнерами. Законом о санкциях мы лишь отморозим себе уши назло России", — заявил Пол.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации написала, что президент США рассматривает возможность введения санкций против РФ на этой неделе.При этом журналисты газеты The New York Times (NYT) 27 мая вновь написали, что Трамп демонстрирует намерения дистанцироваться от конфликта на Украине. Один из источников издания сообщил, что глава Белого дома не собирается давить на Москву и вводить жесткие санкции.Авторы публикации напомнили о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее говорил, что Соединенные Штаты "более чем открыты для того, чтобы выйти" из процесса урегулирования."Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции против РФ", — говорится в публикации. Это плохие новости для ЕС и Украины. Европейские страны вряд ли смогут поставлять Киеву столько же оружия, сколько поставляют США, резюмировали журналисты NYT.Сегодня, 28 мая, газета The Washington Post написала, что "уже в ближайшие месяцы Киев перестанет получать военную помощь от Вашингтона". Как отмечается в публикации издания, пакты помощи, которые были одобрены администрацией экс-президента США Джо Байдена, закончатся уже в ближайшее время. Со стороны администрации Трампа сигналов о готовности ее продолжить не поступало. Глава МИД РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. Москва продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине."На переговорах 16 мая в Стамбуле мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", — отметил Лавров, добавив, что Москва давно была готова к переговорам с Киевом, однако Украина отказывалась, и ее не пускали в этот процесс хозяева в руководстве нынешней Европы.Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что переговорный процесс "лучше, чем война", однако первопричины конфликта на Украине в любом случае должны быть устранены. Главное из заявлений Лаврова:— Требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта; — Линия на затягивание Украины в НАТО стала "спусковым крючком" конфликта; — РФ с тревогой наблюдает наращивание контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с Россией; — Исторический опыт показывает : "если к тебе приходит НАТО, жди беды"; — Односторонний подход Запада к территориальной целостности для РФ неприемлем.Что творится на Украине В понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, и Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории России. Во вторник политик отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия приняли еще несколько месяцев назад.Позже его слова опроверг вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль. Он сказал, что Берлин не менял свою позицию по поставкам оружия Украине.На противоречия в заявлениях Мерца и его заместителя указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", — с иронией отметила дипломат в своем Телеграм-канале.Прокомментировал слова Мерца и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заметив, что "эти потенциальные решения абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию".Издание Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко сообщило, что на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у ВСУ решение Германии и Франции о снятии ограничений с военных поставок Украине мало что значит. "Поддержка от сторонников Киева в отношении пуска поставленных НАТО ракет большой дальности вглубь России мало что значит, если запас подобного оружия у Украины уменьшается", — отмечается в публикации.Как отмечал президент России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.Тем временем жена украинского медийного неонациста и основателя "Азова"** Андрея Билецкого***, телеведущая Татьяна Даниленко в своих соцсетях написала, что надежды на немецкие дальнобойные ракеты "Таурус" на Украине преувеличены, так как, даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО."Россия производит сотни таких ракет. Очень это им помогло? Предположим, мы ответим тем же — только в десятки раз в меньших масштабах. Народ порадуется. Будет что блогерам показать. Но уничтожить российскую промышленность не получится. И истощить в ноль их ПВО — тоже. Повторюсь, у них это не выходит даже в масштабах Украины, хотя ракет у России больше, чем у условной Германии. Наши удары по заводам, где производят "шахеды" или что-то подобное, не остановят производство", — пояснила Даниленко.Издание Politico, в свою очередь, отметило, что политические союзники Мерца жестко раскритиковали его заявления о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет и снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по России. По данным издания, канцлер ФРГ попал под шквал критики своих союзников из-за непоследовательности в заявлениях. Риторику Мерца называют "бесполезной" и создающей "неразбериху".На встрече с журналистами Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Однако украинский политик не уверен в том, что главы государств смогут прийти к согласию. Он заявил, что война может продлиться еще год."Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Но при этом понимаем, что экономическое давление от санкций у России будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", — сказал Зеленский.Помимо этого, он заявил, что все больше оружия Украина вынуждена покупать за деньги. Стоит напомнить, что ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обвинил Зеленского в появлении многомиллиардной дыры в бюджете Украины. Железняк также указывал, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).В феврале депутат Верховной Рады Нина Южанина заявляла, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны.Тем временем Зеленский призвал Запад дополнительно выделить Киеву 30 млрд долларов до конца года для развития собственного производства оружия. Глава киевского режима вновь призвал передать Украине замороженные российские активы, что ранее Европа делать отказывалась, передавая только прибыль с их размещения. Что касается личного состава ВСУ, то и тут Зеленский был вынужден пожаловаться. По его словам, Украине не удается набрать и 30 тысяч солдат в месяц. Он отметил, что пока Россия ежемесячно набирает в армию по 40-50 тысяч человек, Украина упирается в потолок в 27 тысяч. Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что ранее Зеленский утверждал, якобы в прошлом году Украине удавалось мобилизовать по 30 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, глава киевского режима заявил, что украинские подразделения находятся в Курской области и имеют на этом направлении "хорошие наработки". По словам Зеленского, ВСУ якобы никогда не покидали российский регион, а лишь передислоцировались. Он подчеркнул, что украинские военные намерены оставаться в Курской области как минимум до объявления перемирия."Вышли с одного направления (Суджи. - Ред.), вошли в другое (Теткино. - Ред.). Мы там находимся, пока Россия не захочет закончить войну или хотя бы не прекратит огонь", — заявил Зеленский.Он утверждает, что на этом направлении у украинских подразделений "есть хорошие наработки". При этом Россия, по словам главы киевского режима, в Курской области накопила более 50 тысяч войск — самую многочисленную и сильную группировку, "целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области".На прошлой неделе Подавший в отставку командир 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в попытке "стереть" личный состав в Теткино. Он сообщил, что "в Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые по всем признакам были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".Зеленский также признал успехи российской армии на Константиновском направлении, где в последнее время ВС РФ продвигаются с большой скоростью. Между тем издание Forbes со ссылкой на стартап Strategy Force Solutions написало, что Украина впервые применила дроны-матки, которые запустили по целям автономные беспилотники с ИИ. Отмечается, что дрон-матка GOGOL-M доставил два FPV-дрона для автономного и высокоточного поражения целей на расстоянии до 300 км, таких как припаркованные самолеты, объекты ПВО или инфраструктура. "Миссия стоимостью 10 тысяч долларов заменяет то, на что раньше требовалось 3–5 млн долл. Система обеспечивает автономный полет, навигацию и взаимодействие без GPS и постоянного контроля оператора. Он поддерживает засадные миссии, высадку и ожидание целей, а также автономный поиск в режиме реального времени", — заявил технический директор стартапа Андрей. По его словам, в настоящее время компания может производить 50 беспилотников-носителей GOLGOL-M в месяц и 400 ударных беспилотников FPV, если получит военные контракты. Фронтовая сводкаМинобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Сумской области. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле Донецкой Народной Республики (ДНР).Военное ведомство также опубликовало ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Главное из нового брифинга Минобороны: — ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные беспилотники, место стоянки боевых и безэкипажных катеров; — Российские средства ПВО сбили за сутки 339 дронов ВСУ, 296 из них вне зоны СВО; — ВСУ за сутки потеряли свыше 1 145 военнослужащих в зоне спецоперации.Между тем Телеграм-канал "Военный осведомитель" сообщил, что в ночь на среду, 28 мая, российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в городе Кременчуге Полтавской области. На 11-секундном видеоролике, который был прикреплен к публикации, можно услышать мощный взрыв, который раздался во время попадания ракеты в цель."Сообщается об ударе шестью "Искандерами" по Кременчугу Полтавской области", — сообщается в публикации. Других подробностей авторы канала не приводят.Эти данные частично признали и ВСУ. На официальном сайте вооруженных сил отмечается, что в ночь на 28 мая армия РФ ударила по территории Украины пятью ракетами "Искандер" и одной авиаракетой.Накануне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что система ПВО Patriot не может бороться с российским ракетным комплексом "Искандер". Российские баллистические ракеты летают по иной траектории, маневрируют, чем усложняют работу американских комплексов, посетовал он.В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что благодаря успехам на поле боя российские войска освободили более 75 процентов площади Запорожской области. Рогов подчеркнул, что это стало возможно благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих из подразделений группировки "Днепр". За последнее время именно эти войска освободили целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки.Тем временем телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что украинские националисты пытаются пополнить ряды ВСУ за счет людей пенсионного возраста. По данным военкоров, попытки формирования подобных "боевых групп" зафиксированы в Сумской области."Сумские националисты пытаются сформировать боевые группы из мужчин 60-65 для участия в боевых действиях на данном участке фронта, но испытывают дефицит и с "добровольцами", и с финансированием", — говорится в публикации. * Признан в России террористом и экстремистом.** Признан экстремистской организацией в РФ.*** Основатель и идеолог полка "Азов" (запрещен в РФ).

https://ukraina.ru/20250528/medvedev-otvetil-trampu-na-slova-ob-igre-s-ognem-kellog-vmeshalsya-v-ikh-razgovor-1063452948.html

https://ukraina.ru/20250528/tramp-vs-sanktsii-respublikantsy-schitayut-dengi-i-otkazyvayutsya-morozit-ushi-nazlo-rossii--1063454852.html

https://ukraina.ru/20250527/mezhdunarodnyy-revansh-memorandum-po-ukraine-opravdaniya-mertsa-i-provokatsii-kieva-glavnoe-na-1300-1063427950.html

https://ukraina.ru/20250528/vsu-ne-pokinut-kurskuyu-oblast-do-peremiriya-zayavil-zelenskiy--1063454081.html

https://ukraina.ru/20250528/vs-rf-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1063458314.html

россия

украина

сша

курская область

сумская область

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, фридрих мерц, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, сумская область, днр, кит келлог, дмитрий медведев, мария захарова, санкции, третья мировая война, конфликт, дипломатия, международные отношения, безопасность, стратегии